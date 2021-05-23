Avrupa ülkeleri genç nüfus için ağaca çıkıyor, bizimkiler boşta geziyor!

Yeni yeni üniversiteler kurduk…

Birçok öğrenci bu okullardan mezun oldu…

Ama, iş bulmaya gelince…

İş yok…

Sözcü Gazetesi’nden Özlem Ermiş Beyhan, genç işsizlikle ilgili güzel bir yazı yazdı.

Yazıda boşta gezen genç işsizlere dikkat çekildi…

Türkiye’nin işsizlik rakamları ortaya kondu.

Birlikte okuyalım,

GENÇLER BOŞTA GEZİYOR

Türkiye, OECD ülkeleri içinde gençleri en çok ‘boşta gezen' ülke.

Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 28.8.

DİSK-AR raporuna göre bu oranla dünya birincisiyiz.

Türkiye'yi İtalya, Kolombiya, Meksika ve Kosta Rika izliyor.

OECD ortalamasında ne işte ne eğitimde olan gençlerin oranı yüzde 12.8 seviyesinde. Lüksemburg, İzlanda, Hollanda, İsviçre, İsveç, Norveç, Almanya, Slovenya ve Çekya OECD ülkeleri arasında genç işsizliğinin en düşük olduğu ülkeler.

İŞSİZLİK ÇOK YÜKSEK

Bu ülkelerde ne işte ne eğitime olan gençlerin oranı yüzde 10'un altında.

Gençlerde işsizlik oranı OECD ülkelerinde ortalama yüzde 13.3 ve AB-27 ülkeleri arasında yüzde 17.1.

Türkiye 36 OECD ülkesi içinde en yüksek 8'inci genç işsizliğine sahip.

Türkiye DİSK-AR raporuna göre yüzde 22.9 genç işsizliği ile dünyada 8'inci sırada yer alıyor. Raporda gençlerimizi umutsuzluğa sürükleyen bu derin işsizlik sorunu ile ilgili şöyle denildi: “Türkiye'de zaten yüksek olan gençlerde işsizlik oranı, 2018 Eylül'ünde görülmeye başlayan ekonomik kriz ve 2020 yılında tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını ile daha da fazla arttı. Türkiye, genç işsizliği ve ne eğitimde ne istihdamda olanların oranında OECD ve AB ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.”

KADINLAR İŞSİZLİK BUHRANINDA

DİSK–AR raporu genç kadınların yaşadığı işsizlik buhranını ortaya koydu. Rapora göre halen Türkiye'de kadınlarda gerçek işsizlik yüzde 35.6. TÜİK, 2021 1. çeyrekte genç kadın işsizliğini ise yüzde 31.7 olarak açıkladı. 2021 1. çeyrekte ne işte ne de eğitimde olan kadınların oranı erkeklerden çok daha yüksek: Yüzde 32.1.”

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Yukarıdaki yazıda ülkemizin işler acısı halini okudunuz.

Yazının özeti şu; “Türkiye OECD ülkeleri içinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranında yüzde 28.8 ile açık ara ilk sırada. OECD ortalaması yüzde 12.8.”

Böyle giderse, genç işsiz sayısı her geçen gün artacak. Avrupalı ülkeler genç nüfus diye ağaca çıkarken, Türkiye’nin gençleri işsizlikten boşta geziyor.

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İKM Başkanı Öztürk

Esnafın sesi oldu

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, önceki gün önemli bir açıklama yaptı… 17 günlük kısıtlamayla en az iki yıl geriye gittiklerini söyleyerek. devletin vergileri silmesini istedi. Öztürk, bütün esnafların duygularına tercüman oldu. Devlet, esnafa yardım edeceğini söyledi, aynı akşam akaryakıta zam geldi… Yani devlet kaçışla verdi, kepçeyle geri aldı.

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Cahil Kamyoncu Abi!

Kocaeli Türk Ocağı Hars Heyeti Başkanı Yücel Alpay Demir’in “Diye Düşündü CKA” adlı ilk kitabı çıktı. Demir’in “Cahil Kamyoncu Abi“ adıyla yıllardır yazmış olduğu güldürürken düşündüren yazılarının derlenmesi ile hazırlanan kitap, okuyucuların beğenisine sunuldu. Kitap, raflardaki yerini aldı. Hayırlı olsun.

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Bakan “zam değil

güncelleme” dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçiş ücretlerine yapılan fiyat artışının 'zam değil güncelleme' olduğunu ifade etti. Artık zammın yeni adı güncelleme… Zam yaptık diyemiyorlar, güncelleme yaptık diyorlar… Zaten her ikisi de aynı kapıya çıkıyor…

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Gıda dışı perakende

yüzde 25 küçüldü

Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe, gıda dışı perakende sektöründe pandeminin de etkisiyle yılın ilk çeyreğinde % 25 gerileme gözlendiğini; makro ekonomik koşullarla birlikte yüksek faiz ortamının sektörde yeni yatırım iştahını son derece olumsuz etkilediğini söyledi. Toparlanma sürecinde kamu desteklerinin sürmesinin şart olduğuna işaret etti. Zincir Mağazalar Derneği gıda dışı organize perakende sektöründeki 50,000 satış noktası ve 320 milyar TL ciroyu temsil ediyor. Dernek çatısı altındaki mağazalarda 300,000 civarı çalışan istihdam ediliyor. Zincir mağazaların keyfi yerinde… Pandeminin zincin marketleri etkilediğini düşünmüyorum.

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Evden çalışma

oranları artıyor

Ajans Press’in verilerine göre COVID-19 ile birlikte home-office kavramı gittikçe yaygınlaşırken, 2020 yılında Avrupa ülkelerinde evden çalışma oranı yüzde 12,3 olarak kayıtlara geçti. Avrupa ülkeleri arasında liderliği Finlandiya kaptı. İkinci sıraya yüzde 23,1 ile Lüksemburg, üçüncü sıraya ise yüzde 21,5 ile İrlanda’nın yerleştiği görüldü. Bu veriler 15-64 yaş arası kişileri kapsarken, kadınların erkeklerden daha fazla evden çalıştığı gözlendi. Türkiye’de de evden çalışma sistemi, sanırım pandemi sonrasında da devam edecek.

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İYİ Partili Aynacı,

bekçilere dikkat çekti

Son günlerde bekçilerin vatandaşlara yönelik şiddetlerini konuşmaya başladık. İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, bekçilerle ilgili bir değerlendirmede bulunarak, “ "Bunlar Ak Parti gençlik teşkilatlarından toplama kişilerdir. Ne yazık ki; çoğu eğitimsiz ve tecrübesizdir. Özellikle toplumsal asayiş konusunda hiçbir eğitimi olmayan bu kişiler vatandaşı yere yatırıyor, copluyor. Abartılı hareketlerde bulunarak huzuru koruyacaklarına huzuru kaçırıyorlar” dedi. Bekçiler, kendilerine biraz çeki düzen vermeli. Şu sıralar polisten daha çok bekçileri konuşur olduk.