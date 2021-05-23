Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Makale Yazısı-23 May 2021 - 20:00

Asrın problemi
Banu Gürer

Banu Gürer

Sosyal medyada “sizce bu asrın en temel problemi nedir?” minvalinde bir soruya rastladım.

Soruya dair düşünürken aklıma, kız kardeşimin, bir sohbetimiz esnasında, Leonardo da Vinci’nin hayat hikayesine dair bir belgeselden aktardığı bir sahne geldi.

Mona Lisa adlı eserinin nasıl ortaya çıktığını anlatan bu sahnede, da Vinci, resme mankenlik yapan kadının yüzüne bakıyor ve “siz bir acı yaşamışsınız” diyor.

Kadın “evet, altı ay önce bebeğimi kaybettim” diye cevap veriyor.

Bunun üzerine da Vinci “acı yaşamışsınız ama aynı zamanda bir mutluluk da taşıyor gibisiniz” şeklinde mukabele edince kadın şöyle yanıtlıyor:

“Evet, belki bebeğimi kaybetmenin acısını taşıyorum ama aynı zamanda altı ay kadar da olsa ona sahip olmanın mutluluğunu da yaşıyorum. Çünkü kaybetmenin acısına rağmen ona sahip olamayıp bu mutluluğu hiç tadamayabilirdim…”

Bu cevaba binaen da Vinci Mona Lisa’nın yüzüne kısmen hüzün kısmen tebessüm ifadesini yerleştirerek yüzyıllar boyu hayranlıkla konuşulacak bir esere imza atıyor.

Bu hikaye doğru mu bilemiyorum…

Ancak tarihe baktığınızda, insanlar üzerinde iz bırakan işler yapanların genel özelliklerinin yaptıkları işi “samimiyet”le yapmaları olduğunu söylemek sanırım yanlış olmayacaktır.

Hikaye de tam olarak bana bunu çağrıştırdı.

Özelikle çağımızı düşündüğümüzde.

Zira bir insana, yüzünden onun iç dünyasını yansıtan duygularını anlayacak kadar “samimiyetle” yaklaşanı bulmak bugün ne kadar mümkün?

Veya anladığını doğru biçimde aktaracak kadar, yani “hakikate dikkat ederek” işine “samimiyetle” yaklaşanı bulmak ne kadar mümkün?

Ya da şöyle ifade edelim:

Birbirimizi dinlemeye ve anlamaya ne kadar vakit ayırıyoruz?

Kendimize ve çevremize ne kadar derinlemesine bakabiliyoruz?

Kendimizle, çevremizle, işimizle ilişkimizi hangi derinlikte inşa ediyor, hangi samimiyetle kuruyor ve yürütüyoruz?

Hep bir şeylere yetişmeye çalışırken ve bu uğurda zaman harcarken acaba peşinde koştuğumuz şeylerin hakikatinin ne kadar farkındayız?

Daha da önemlisi kendi hakikatimizin ne kadar farkındayız?

Kısacası hayata hangi derinlikte bakıyoruz?

Hayata karşı ne kadar samimiyet besliyoruz?

Elbette bunu hakkıyla başaranlar da vardır.

Ama ürettiğimiz eserlere genel olarak baktığımızda, yukarıda sorulan soruya benim cevabım sanırım şu olacak:

Yüzeyselliğin getirdiği samimiyetsizlik.

Zira hakikati anlamak ve ona uymak adına derinlemesine bakamadığımız, buna zaman ayıramadığımız her anın samimiyetimizden de kaybetmek anlamına geldiğini düşünüyorum.

O nedenle de yaşadığımızın bir anlamda “samimiyetsizliğin getirdiği bereketsizlik” olduğunu söylüyorum…

Çünkü samimiyetin olmadığı yerde hemen her şey anlamını ve değerini de yitiriyor.

En azından ben böyle olduğunu gözlemliyorum.

Peki, aynı soruya sizin cevabınız nedir?

Merakla bekliyorum.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Banu Gürer - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

ELEMAN ARANIYOR

Motorlu / motorsuz PAKET SERVİS ELEMANI  ve  KASAP olarak çalışacak  elemanlar alınacaktır.

0 538 551 35 41

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL