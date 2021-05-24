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Makale Yazısı-24 May 2021 - 20:00

Bu kadarına da pes doğrusu!
Fikret Gökmen

Fikret Gökmen

Hükümetin aldığı bazı kararları anlamakta gerçekten zorlanıyorum.

2013 yılında “gider kısıtlaması” konusunu içeren bir yasa çıkarıldı. Özünde şirketlerin finansman giderlerinin (ödedikleri faizin) bir bölümünün gider olarak kabul edilmemesine ilişkindir. Bu kısıtlamaya kur farkları, gecikme zamları da dahil.

Bu kanunun uygulanması 01.01.2021 tarihi olarak belirlendi. Genelde şirketlerin ortalama kaynak yapıları bilançoları incelendiğinde %80 yabancı kaynak, %20 öz kaynak şeklindedir.

Bu yasaya göre, öz kaynak tutarını aşan yabancı kaynaklara isabet eden finansman gideri, kur farkı, vs. gibi giderlerin %10 gider sayılmayacak.

Örnek: şirketin mali yapısının 3.000.000 TL yabancı kaynak 2.000.000 TL’nin ise öz kaynak olduğunu düşünelim. Aşan tutar 3.000.000 – 2.000.000 = 1.000.000 TL. Bu şirketin finansman gideri, kur farkları toplamı da 500.000 TL ise.

Aşan kısma isabet eden giderler

= 500.000 x (1.000.000/3.000.000)

= 500.000 x 0,33

167.000 TL. Bu tutarın %10’u 16.700 TL gider olarak kabul edilmeyecek. Diğer bir ifade ile bu şirket 16.700 %25 = 4.175 TL daha fazla vergi vermek durumunda kalacak.

Bu gibi uygulamaları ekonominin çarklarının döndüğü dönemlerde yaparsanız anlarız. Ancak içinde bulunduğumuz ortam malum şirketlerin tamamı borçlar içinde ve ödemelerini yapamıyor.

Bakınız kasım ayında bir yapılandırma yasası yapıldı. Ödenmeyen vergi ve sigorta borçları 500 milyar TL olmasına karşın, firmaların 1/3’ü yasadan yararlanamadı. Yararlanan 2/3’ünde ödeyebildiği tutar sadece 16 milyar TL. Bugünlerde yine mecliste yeni yapılandırma yasası görüşülüyor.

Ayrıca, bu yıl %20’ye düşmesi gereken kurumlar vergisi, sanki inadına %25’e çıkarıldı. İki yıl %25 ve %23 olarak uygulanacak.

Firmaların bu dönemlerde desteklenmesi yerine vergi oranlarının yükseltilmesi ve giderlerinin bir kısmının (yasal giderler) kabul edilmeyerek daha fazla vergi vermelerini sağlayacak şekildeki yaklaşımı anlamak gerçekten zor.

Geçen yılda binek otomobil giderlerinin ve amortismanlarının kısıtlanmasına gidilmişti.

Bu kararlarla meyve ağacının meyvelerini toplamak yerine, dallarını kesiyorsunuz. Bizden hatırlatılması.

YENİ YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI GELİYOR

AKP milletvekilleri tarafından meclise sunulan tasarıya göre, borçların yapılandırılması, bilanço kalemlerinin düzeltilmesi, matrah arttırımı ve dava konusu yapılan alacaklarla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Yasa tasarısı bu hafta içinde meclisten büyük olasılıkla çıkacaktır. Önümüzdeki hafta bir terslik olmazsa bu yasa hakkında bilgiler veririz diye umuyorum.

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Yazar Fikret Gökmen - Mesaj Gönder

# AKP
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