Türkiye bağırsaklarını temizlemelidir

1992 yılında Milano belediyesine taşeronluk yapan birisi eşinin nafakalarını ödememekte ısrar ediyordu.

Bu yüzden eşinden intikam almak isteyen kadın kocasının belediyeden rüşvetle ihale aldığını iddia ederek şikayette bulundu.

Bu şahsın bilgisayarına el koyan Di Pietro adlı İtalyan savcı ülkesindeki yolsuzluk tablosunun korkunçluğunu, devletin çürümüşlüğünü ortaya çıkaracaktı.

Yapılan araştırmada her yıl devlet görevlilerine 5 milyardan fazla rüşvet dağıtıldığı anlaşıldı. Fotoğraf korkunçtu, rüşvetin bulaşmadığı devlet kuruluşu kalmamış, devlet çürümüştü.

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Orada savcılar iktidardan çekinmeden gördükleri tüm yolsuzlukların üzerine gidebiliyorlardı.

Şikayet beklemiyor,iktidarın talimatlarına aldırmıyorlardı.

Çünkü yargı bağımsızdı.Aynı şekilde basın da özgürdü.

Millet adına çekinmeden her türlü haberi yapabiliyor,yurttaşlarını bilgilendiriyor ve bilinçlendiriyordu.

Basın ile birlikte halk da savcıların yanındaydı.

Müthiş bir toplumsal destek oluşmuştu.

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Yapılan soruşturmada, bir çok bakan ve milletvekilinin, belediye başkanı ve meclis üyelerinin mafya ile doğrudan rüşvet ilişkileri olduğu, hatta başbakan ve bakanların mafyanın kuklası haline geldiği anlaşılacaktı.

Başbakanlardan birisinin 100 milyon dolar rüşvet aldığı, bir diğerinin de İtalyan mafyasının Devlet’teki kuklası olduğu anlaşılacaktı.

Bağımsız yargı,bağımsız,sansürsüz basın ve toplumsal destekle İtalya bağırsaklarını temizleyecekti.Bu nedenle bu temizliğin adına temiz eller operasyonu adı verilecekti.

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Aynı dönemde ülkemizde yolsuzluğun, haksızlığın, totaliterliğin baş belası, bağımsızlığın simgesi, satın alınamayan, ünlü gazeteci UĞUR MUMCU katledilecekti.

Aslında ülkemizde de bu gerekçe ile temiz eller operasyonunun başlaması ve ülkemizin bağırsaklarını temizlemesi gerekiyordu.Ama olay bizde tam tersine işleyecekti.

Zamanın adalet bakanı “ bu cinayeti çözmek devlet duvarının tuğlasını sökerek bu duvarı yıkmak olur “ gibi inanılmaz bir gerekçe ortaya koyacak ve faili meçhul cinayetleri kapatacaktı.Aradan geçen 28 yıla rağmen iktidarlar toplumumuzun verdiği tepkiyi görmezlikten gelecek ve sorunun üzeri kapatılacaktı.

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Devletin demokratikleşmesi beklenirken zamanla basın ve yargı daha fazla etki altına alınacak balyoz ve Ergenekon davaları gibi davalarla hukukun içi boşaltılacak,adalet yara alacak,insanlar büyük acı ve ızdıraplar yaşayacaktı.

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Hala aynı etkinin olmadığını söylemek mümkün değil.

Devlet ihale kanunu yüze yakın maddesi ile değişikliğe uğrayarak ihale müessesesi keyfileştirilmiş,dışarıdan ve içerden etki altına alınabilmenin hukuki alt yapısı oluşturulmuştur.

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Türkiye’de siyasetin finansmanının temiz olduğunu söylemek zor.

Bu günlerde Sedat Peker’in kamuoyuna sunduğu video kayıtları doğru ise ilgililer hakkında, yalan ise kendisi hakkında savcılık acilen soruşturmasını yapmak bir kamu görevi sorumluluğudur.

Bağımsız yargının bu iddiaları ayıklaması ve sistemin kendisini temizlemesi şarttır.

Bunun için sistemin tamamen demokratikleşmesi,basın ve yargının bağımsız biçimde çalışmasının sağlanması,siyasi ahlak yasasının çıkartılması ve devletin tamamen şeffaflaştırılması gerekir.Artık ülkemizin de bağırsaklarını temizlemesi ve bir temiz eller operasyonu ile sistemin yeniden yapılandırılmasının zamanı gelmiştir.