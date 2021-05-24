İYİ Parti’den AKP’li Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e büyük tepki var!

Hatırlanacağı gibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize ve Çayeli ziyareti sırasında bazı gruplar tarafından protesto edilmişti.

Özellikle de bir kadın genel başkana yapılan bu saldırı ve protesto, büyük tepkilere neden olmuştu…

Protestoyla ilgili AKP’li Rizeli Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün açıklamaları, çok şaşırttı…

Akşener’in Rize ziyareti sırasındaki protestoya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un “Oyun büyük” paylaşımını alıntılayan Başkan Aygün, şu ifadeleri paylaştı;

“GURUR DUYUYORUM…”

“Sayın Bakanım küresel aklın taşeronlarının oynadığı oyunu milletimiz çok iyi görüyor, Sn. C.B. R.T.Erdoğan’a yapılan iğrenç benzetmeyi yapan taşeron parti başkanının Rize’ye yaptığı provakatif ziyareti Rize’linin feraseti ile bu oyunu bozmuştur. Bir Rize’li olarak gurur duyuyorum”…

**

Yani Başkan Zeki Aygün, Meral Akşener’e yapılan saldırıdan dolayı oyunun bozulduğunu, bir Rizeli olarak bu oyunu bozanlarla gurur duyduğunu söylüyor…

Aygün’ün bu açıklaması doğal olarak İYİ Partililerin tepkisine neden oldu…

METİN SAVAŞ SULU’NUN AÇIKLAMASI

İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu, Başkan Zeki Aygün’e sert bir cevap verdi…

Sulu şu açıklamada bulundu;

‘’Sayın Başkan, öncelikle iğrenç olarak nitelendirdiğiniz benzetmenin, iktidarda kalmak için her yolu denemek adı yolsuzluklarla anılmak gibi ortak özellikleri olan iki siyasetçiyi karşılaştırmak olduğunu söylemek isterim.

Siz illa ki iğrenç bir benzetme arıyorsanız yandaş havuz medyanızdan eski borcamcı paralı adamınızın yaptığı ahlak edep dışı etikten uzak benzetmesine bakmanızı tavsiye ederim.

Gönül isterdi ki bunca yıllık siyasi hayatınızda keşke ilçemize yaptığınız hizmetlerle gurur duysaydınız ama yapılan hizmetler koca bir hiç olunca öncelikle bir kadına, sonrasında bir Genel Başkana yapılan saldırıyla gurur duymaktan başka bir seçeneğiniz kalmıyor tabii.’’

**

İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu’nun yanı sıra İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız da Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e tepki gösterdi… Şanbaz da şu açıklamayı yaptı;

ŞANBAZ YILDIZ’IN AÇIKLAMASI

“Belediye başkanı temsil ettiği makama istinaden siyaset değil, parti rozetini bir kenara koyar ve oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olarak hizmet yapar.

Halkın belediye başkanlığı görevi yerine AKP savunuculuğunu üstlenen belediye başkanının hizmet gösteremeyince siyasette son moda "yalaka siyaset" e katkısını bir kez daha görmüş oluyoruz. Rizeli olmaktan gurur duyduğunuz nokta hangisi Sn. Zeki Aygün?

Hem Genel Başkan hem anne olan bir kadın siyasetçiye önceden plan ve kurgusu hazırlanan saldırı mı? Hiçbir şekilde ağıza alınmayacak sözler mi?

Eğer böyle bir saldırı ve linç girişimiyle gururlanıyorsanız belediye başkanlığını, siyaseti bırakın tetikçiliğe başlayın.

Bu ifadelerle de size yakışan da bu olur.

Dinimizde kadının yerini saymakla bitiremeyeceğimiz gibi Türk toplumu olarak bizler de ecdadımızdan bugüne kadar kadını her alanda önemini bilerek ön planda olması gerektiğini savunan bir milletken siz ve sizin anlayışınızdaki güruhun dini siyasete alet, kadını ise her türlü söylemlerle alaşağı eden anlayışını bitireceğiz.

Bakanından milletvekiline, teşkilat mensubundan belediye başkanına kısacası tepeden tırnağa her geçen gün karıştığınız skandallar ve kabul edilemez açıklamalarınız bir bitmedi. Ne bizler ne de vatandaşımız nezdinde hiçbir söylemeniz TOLERE EDİLMİYOR! Bilin istedim.”

İYİ Partililerin tepkilerini yukarıda ifade ettim…

“SİZE YEDİRMEYİZ”

AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Başkan Zeki Aygün’e sahip çıktı. Gazetemiz muhabiri Serhat Güneş, dün Koray Merdan ile telefonda görüştü… "Milletin adamlarını size yedirmeyiz" diyen Merdan, “Siyasi hata yapanlara karşı yapılan değerlendirmelere sosyal medya ve basında katlanamayan gerçekdışı yorumlar, açıklamalar yapan kişiler, temsil ettiği kurum ve siyasetin kalitesini gösterir. #KirliProvakasyonu’nuza herkesi ortak etmek derdindesiniz. Ama #MilletinAdamlarını size yedirmeyiz. Bilin istedim" ifadelerini kullandı.

“SİYASİ HATA RİZE’YE GİTMEK”

Merdan’ın yaptığı paylaşımda yer alan, “Siyasi hata yapanlara karşı yapılan değerlendirmeler” ifadesi kimi kesim tarafından Zeki Aygün’ün hatasını kabul etti şeklinde yorumlandı. Merdan konu ile ilgili muhabirimiz Serhat Güneş’e, açıklamalarda bulundu. İYİ Partili siyasiler tarafından konunu farklı yere çekildiğini ifade eden Merdan, “Zeki Bey yaptığı paylaşımda Rizelilierin provakasyona izin vermediği için hemşerileri ile gurur duyduğunu ifade ediyor. Açıklama farklı yerlere çekiliyor. Zeki Bey o paylaşımı yaptığında yanındaydım. Konu farklı yerlere çekiliyor. O mesajı yazarken aklındaki düşüncesini biliyorum. 2 gün önce Cumhurbaşkanımıza Netanyahu benzetmesi sonrası kalkıp memleketine giderseniz. Bu durum provakasyona davet çıkarmaktır. Buradaki siyasi hata o açıklamayı yaptıktan sonra Rize’ye gitmektir” dedi.

AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan’ın açıklaması böyle.

ÇOK TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA

Bir Derinceli olarak Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün şiddeti meşrulaştırıcı bu söylemini tasvip etmek mümkün değil.

Bence çok talihsiz bir açıklama oldu.

Hatırlanacağı gibi AKP’li Zeki Aygün, 2016 yılında yaptığı bir konuşmada Manavları PKK'ya benzetesi, büyük tepkilere neden olmuştu.

Anlaşılan Başkan Aygün, bundan ders almamış ki, bu kez Akşener’e Rize’de yapılan saldırıdan dolayı, bir Rizeli olarak gurur duyduğunu söylüyor, bir nevi saldırıyı meşrulaştırıyor.

Başkan Zeki Aygün, üçüncü bir gaf yapmamalı.

Yoksa, siyasi hayatı tamamen biter.

Xxxxxxxxxxx

SP’li Mutlu’dan

çok sert paylaşım

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, yaptığı paylaşımla suç örgütü lideri Sedat Peker üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya gönderimde bulundu. Mutlu, ““Gazze perişan. Ekonomik sıkıntı zirvede. Pandemi ne olacak. Hepsi gündemden düştü. Soylu gidecek mi gitmeyecek mi. Çek git be adam. Bu kadar batmışsınız pisliğe işte. O koltuk babanızın malı mı? Bu kadar mı zor koltuğu terk etmek?” yorumunu yaptı. Peker’in videoları gündemdeki yerini koruyor, bakalım ucu nereye varacak?

Xxxxxxxxxxxxx

Çayırova’da

güzel çalışma

Çayırova Belediyesi’nin gerçekleştirdiği proje kapsamında 25 noktada bulunan elektrik trafolarının üzerine Türkiye’nin yarım kalan en büyük hayali olan ve 2023 yılında yollarda olacak yerli ve milli otomobil TOGG ve Türkiye’nin en önemli gelecek hedeflerinden olan uzay ve astronot resimleri işlendi. Fotoğraflara baktım, gerçekten de çok güzel olmuş. Bu projeden dolayı Başkan Bünyamin Çitçi’yi kutluyoruz.

Xxxxxxxxxxxxxx

Tüketici güveni

iki yılın dibinde

Tüketici güveni mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında azaldı ve 80,2 seviyesinden 77,3'e geriledi. Bu rakam, son iki yılın en düşüğü oldu. Tamam da bu kadar zam yapılırken, bu kadar ekonomi krizde iken, bu kadar faizler yüksek iken, güvenin azalması normal. Zaten artması şaşırtıcı olurdu.

Xxxxxxxxxxxxxx

İşletmeler uzaktan

çalışma modeline geçti

Dell Technologies’in Türkiye’de hayata geçirdiği araştırmanın sonuçlarına göre pandemiden önce uzaktan çalışma sistemi ile işlerini yürüten şirketlerin oranı yaklaşık olarak yüzde 31’ken, bu oranın 2020 yılı sonunda yüzde 76,8’e yükseldiği görülüyor. Böyle giderse, bu oran yüzde 100’leri bulacak.

Xxxxxxxx

Hereke’den Ereğli’ye

deniz ulaşımı başladı

Büyükşehir Belediyesi, Hereke-Karamürsel-Ereğli deniz seferlerine başladı. Bence çok güzel bir uygulama. Deniz ulaşımı seferleri e-komobil uygulamasından ya da www.e-komobil.com ve www. kocaeli.bel.tr adresinden takip edebiliyor. Bilgi için: İzmit İskelesi:339 40 50, Gölcük İskelesi: 412 64 13, Değirmendere İskelesi: 426 19 21, Karamürsel İskelesi: 452 45 48, Tütünçiftlik iskelesi: 526 42 93, Deniz Ulaşım Müdürlüğü: 321 24 29… Bu hattı kullanacaklara hayırlı olsun.