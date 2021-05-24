Spor Bilimleri alanında yer alan çalışma sahalarından biri olan Hareket ve Motor Kontrol Kongresi Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde devam ediyor. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı katılımcı ve konuşmacıların yer aldığı bu bilimsel faaliyet online (Çevrimiçi) olarak yapılıyor. Burada Türkçe ve İngilizce terimleri ne yazık ki karıştırarak kullanıyorum. Kusuruma bakmayın.

Üniversitelerimiz, çeşitli kamu kuruluşlarımız, sanayi ve ticaret şirketlerimiz, vb. birçok sektör, eğitim-öğretimden çeşitli toplantılarına kadar tüm faaliyetlerini uzaktan denilen bir bilişim teknolojisi ile sürdürüyor. İnternet dediğimiz bu yaygın sistemi neredeyse kullanmayan yok gibi…

Kuşkusuz, alanda çalışan birisi olarak yüz yüze eğitimin önemini burada tartışmak istemem ama eskiden bazı derslerin, kurslardaki teorik eğitimlerin uzaktan verilebileceğini savunuyordum. Örneğin, temel antrenör eğitimi kurslarında yer alan 11 dersten 7 tanesi kuramsal içerikli dersler olarak yer almaktadır. Ülkemiz büyük bir coğrafya. Bu dersler pekâlâ uzaktan anlatılabilir diyordum. Şimdi zorunlu olarak bu derslerin tamamı bu şekilde düzenleniyor. İyisi kötüsü ve gelecekteki yansımalarını hep birlikte göreceğiz.

Tün bunların yanında çeşitli bilimsel konferanslar da bu yöntemle yapılmaya başlandı. Çoğu kongre, sempozyum, çalıştaylar bu sistemi kullanıyorlar. İşte bunlardan birisi Hareket ve Motor Kontrol Kongresi…

Dünkü oturumların birinde Prof. Dr. Hayri Ertan’ın Oturum Başkanlığındaki iki değerli konuşmacıyı dinleme fırsatı buldum. Neredeyse 1924 yıllarına kadar inildi. 1936 ve 1938 yıllarının spor teşkilatı anlatıldı. 80’li yıllardaki Üniversitelerin Spor Bölümleri, zamanın Spor Akademileri ve sonradan Spor Yüksekokulları aktarıldı. 90’lı yılların başında sporda bilimsel araştırmaların birkaç Üniversite bünyesinde ortaya çıkmaya başladığı akıcı bir şekilde konuşuldu. Konukların kim olduğunu hemen yazayım; Prof. Dr. Caner Açıkada ve Prof. Dr. Emin Ergen… Her iki değerli bilim insanı ile çeşitli zamanlarda bir arada çalışma şansı bulmuş birisi olarak bu oturumdan çok keyif aldım.

Bugünlere gelindiğinde geçmişin önemli kilometre taşlarını hatırlamadan ileriye gidebilmek mümkün değildir. Eğitimde Birleşik Amerika’dan John Dewey’i getiren ülkemiz, spor için sanıyorum 1936’da Almanya’dan Carl Diem’i de görüşlerini almak için Türkiye’ye davet etmişti. Bugün Alman Spor Üniversitesi olarak da anılan Alman Spor Yüksekokulunun kurucuları arasında bulunan Diem, Almanya’daki spor eğitimi ve araştırmalarının en önemli kişilerinden biri olarak yer almaktadır.

Aradan bunca zaman geçmesine rağmen gerek eğitim-öğretimde gerekse sporda bir türlü istediğimiz seviyelere gelemeyişimizin çeşitli sebepleri olabilir. Ama pes etmemek ve ısrarla bilimsel temelli çalışmalara sürekli yelken açmak gereklidir. Çünkü ancak bilimsel bilgi bizi yukarılara taşıyacaktır. Buna inanalım ve bu uğurda çalışanları destekleyelim.

Kongreye gelirsek, çok spesifik konuları içerse bile doyurucu ve düşündürücü, üstelik yol gösterici çalışmalara sahipti. Bu yüzden hareket ve motor kontrol çok farklı bir çalışma alanı olsa da teknoloji, bilgi ve uygulamalarla mayalanmış projelerin sporun gelişmesini farklı açılardan katkıda bulunacağını göstermektedir.

Bu vesile ile Hayri Ertan hocamızı ve ekibini kutluyorum. Kongreye ev sahipliği yapan Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne düzenleyeceği diğer aktiviteler için şimdiden başarılar diliyorum. Kongre organizasyonunu kusursuz yürüten BURKON’a kolaylık dileklerimi iletiyorum.