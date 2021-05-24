Bayram’ın heykeli dikilmeli: Gel bakalım Sakaryaaaaaaaaa…

Zurnanın dırt dediği yer…

Dananın kuyruğunun kopacağı an…

Fırtına öncesi sessizlik…

Dünkü maça ne derseniz deyin kesinlikle cuk oturur…

Bunun sonucunda da Kocaelispor böylesi bir 90 dakikaya çıkarken, hedefini de belliydi…

Finale yükselmek…

Bunun için de Reşit Akçay’ın taktiği hazırdı…

Erkenden gol atabilmek…

Sonra da rakibini açabilmek…

Nitekim İrfan ile gelen beklenenden çok erken gol hem rakibi şaşırttı, hem de Akçay’ın önünü açtı…

Devre arasının sonuna kadar da yüzde yüz iki gollük pozisyonu harcayan Kocaelispor, gereksiz yere kendini zora soktu…

İkinci yarı başlarken, en büyük güvencemiz, takımın iştahı ve kora kora mücadelesiydi…

Ama rakip de Trabzonspor’du elbette…

Bakalım neler olacaktı ?..

Ama rakibin iki gol birden atmak zorunda kalışı, en büyük avantajımızdı…

Ve maçın ikinci arasında tam anlamıyla bir Batuhan Karadeniz fırtınası vardı…

Bir penaltı 17 dakika sonra bir müthiş kafa, korku filmini balattı…

Son dakikalar başladı ve artık ‘İş bitti’ dedik…

Ama bu kez Tahir gitti penaltı vuruşunda kopun başına ve kral hakem Özgür Yankaya, krallar gibi çaldı penaltıyı…

Veeeeeee…

2-2…

Sonra Bayram çıktı sahneye…

Bayram’ın daha bitmediğini gösterdi…

Müthiş kafada müthiş bir çizgiden çıkarma yaptı ve resmen finali hediye etti kente…

O anda sahada olmak ve bu çocuğun terli formasına sıkı sıkı sarılarak alnından öpmek istedim…

Pandemide yaşamını yitiren tüm Kocaelililer ve Kocaelisporluların ruhuna hediye olsun inşallah…