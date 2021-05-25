Ucuz baklava sorumsuz yönetim!..

İstanbul-Bahçelievler’de, bir firmanın kilosu 20 TL’ye “ucuz baklava” satışı izdihama yol açmış!

Vatandaş “lebalep” ucuz baklavaya koşmuş.

Corona’ya yakalanma korkusu unutulmuş.

“20 TL’ye baklava olur mu? Olursa, sağlıklı olur mu? Bu ucuz baklavanın yağı, şekeri, malzemesi nedir?” diye düşünmemişler!

İnternet ortamında baklava satışı yapan firmaları araştırdım. En ucuz olanın yarım kilosu 74 lira 98 kuruş! Kilosu 130 TL olanı da var!

Ucuz baklava olmaz.

Olursa da insan sağlığına zarar verir.

Bunu düşünmek, “HALK SAĞLIĞINI KORUMAK” öncelikle belediyelerin işi değil mi?

Belediye, bu firmanın “ucuz kampanyasından” habersiz mi?

Bu satışa nasıl izin verildi?

Öncelikle o ucuz baklavanın insan sağlığı açısından incelenmesi, sonra da salgının yayılmaması için denetim yapılması gerekmez miydi?

Binlerce insan o baklavayı alıp evine götürdükten sonra belediye zabıtası firmaya ceza yazmış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Halk Ekmek Büfelerini” geniş alanlarda kurdurmamak için horozlanan Zabıtalar nerede?

İşin uzmanları açıklıyor ki;

ucuz baklavada ceviz yerine ayçiçeği, tereyağı yerine GDO’lu mısır şurubu ve kaynağı belirsiz ucuz yağ kullanılıyor!

HALK SAĞLIĞI bilinç ve denetim kültürü ne yazık ki pek çok belediyemizde yeterince doğru algılanamamış.

Daha önce de örneklerini gördük;

Erzurum’da, ucuz kap kacak satışı yapan firmaya koşan vatandaş izdiham yaratmış! (18.3.2021) Bu firma, bağlı olduğu Ticaret Odası’na ve belediyeye bilgi vermiş mi? İzin almış mı?

Bilgi vermemişse “suç” değil mi?

Eğer bilgi vermiş de belediye yönetimi gerekli önlemleri almamışsa, belediye yönetimi suç işlemiyor mu?

Devlet, yoksul vatandaşa valilerin reklam aktörü oldukları törenlerle patates dağıtıyor! Vatandaş izdiham içinde patatese ulaşmak için birbirini itip kakıyor!

Yönetim nerede?

Önlem nerede?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucu 41 firmanın ürettiği maskelerin güvensiz olduğunu tespit etmiş! (19 Nisan 2021)

O maskeler piyasaya çıktığı zaman neden denetimleri yapılmamış? O maskeleri bir yıldır kullanan kaç vatandaş virüs kaptı?

Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır?

“Tam kapanma” dedik, vatandaş lebalep sokaklarda!

Lebalep cenaze törenlerine, iktidara mensup olanların lebalep kahvaltı ve iftar sofralarına tanık oluyoruz!

Tam kapanmada zincir marketler açık, esnaf kapalı!

Esnafın günahı ne?

Üst üste genelgelerle aklı ve mantığı şaşkına çeviren yasaklar konuyor, sonra kimi yasaklar kaldırılıyor!

Semt pazarlarını iptal edince üreticinin sebze-meyvesini satamadığı için büyük zarar edeceğini, pazarcının aç kalacağını, sonra bir günlüğüne pazar açma izni verince vatandaşın yüksek fiyatla ürün alacağını görmüyor, düşünmüyorlar!

Anayasa Mahkemesi “ev hapsi hak ihlalidir” kararı verdi ama 65 yaş üstüne ev tutsaklığı sürüyor. Oysa, bu ülkede çalışmak zorunda olan yaşlı nüfus Avrupa Birliği ortalamasının üç katı!

Daha pek çok örnek vermek mümkün.

Arif olana bu kadarı da yeter!

Merak ediyorum;

“koyun gütmek” ile “vatandaşa hizmetkar olmak” arasındaki farkı görebilen kaç siyasetçimiz var?