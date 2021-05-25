Bugünlerde “kayışı atanlara” dikkat!

“Kayış attı”, Anadolu’da çok kullanılan bir deyimdir.

Anlamını araçlardaki “V kayışı”ndan alır.

Akünün şarj edilmesi, soğutma suyunun devir daim yapılması, hidrolik direksiyona gerekli enerjinin verilmesi, klima ve fanın çalışması; hep “V kayışı”nın döndürme gücüne bağlıdır.

Özellikle eski model araçlarda…

Basit bir kayıştır, ama o kayış atarsa, araba “çalışmaz” hale gelir.

Arabaların kayış atmasından insanların kayış atmasına gelirsek, insanlarda kayış atması öfkenin en ileri aşamasıdır.

Gerisi yoktur.

Köprülerin atıldığı andır.

Bardağı taşıran son damladır.

Kayışı atandan, her şey, bütün olumsuz hareketler beklenebilir.

Kayışı atan atana…

Son günlerde ilk “kayış atma” olayını Sedat Peker’de gördük.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker’den söz ederken “pislik” sözcüğünü kullanınca, anlaşılan Peker’in kayışı attı, yurt dışına gitti, peşi sıra videolar yayınlayıp Soylu’ya “veryansın” ediyor.

Türkiye’de olup bitenleri bir bir ortaya döküyor.

En son “kayış atma” olayı ise Anadolu Ajansı Muhabiri Musab Turan’da yaşandı.

Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin birlikte yaptıkları basın toplantısında yaşanan “kayış kopma” olayını şöyle anlattı:

"Ben gündemi takip eden bir insanım, toplumun nasıl kalkınacağına dair bir kitap da yazdım. Allah'a hep beni aileme mahcup etme diye dua ederim. Özellikle babama mahcup olmaktan Allah'a sığınırım. AKP hareketini Sultanbeyli'de başlatan bir isimdir. Ama ben de bir bireyim. Bugün yaşananları kısaca özetleyeyim.

Normal haber telaşıyla gündemi takip eden biri olarak oradaydım. Sayın Bakan'ın danışmanı Rıdvan Tezel, kulağıma eğilerek soru sormuyoruz dedi. Benim burada kayışım attı.

Orada zaten TRT, DHA ve AA var. Bu adamlar zaten size ne sorabiliyor ki? Bir tane soru sordum, baktım bu özgüven hayra alamet değil. Zaten kendi içimde AKP'nin artık fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Siyasetin adalet ekseninde kendi rayına oturması lazım. Ülke siyasetinin rayına girmesi ve huzur ortamı gerekliydi. Ben de kendime bir sorumluluk biçtim, pişkin bakan danışmanının sözleri bana sorumluluk yükledi.

Sorumun sonunda duygusallaştığım için özür diliyorum, ama bu soruyu sorduğum için özür dilemiyorum. AK Parti'yi herkes bitirmeye çalışıyor. Toplum hareketi, dip dalga diyoruz ya insanlar inandı, güvendi. AK Parti'nin fabrika ayarlarına dönmesi çocuklarımızın geleceği için çok önemli."

Gördüğünüz gibi…

Anadolu Ajansı Muhabiri Musab Turan’ın kayışını da, bakan danışmanının kulağına eğilip “Soru sormuyoruz” demesi attırmış.

Sadece iki sözcükten oluşan bir cümle…

Anlaşılan bugünlerde özellikle siyasette “kayış atma” olaylarına sıkça rastlayacağız.

Bakalım sıra kimde?

Bana inanmıyorsanız Uğur Hoca’ya inanın!

İktidar, inanılmaz derecede “güven bunalımı” yaşıyor.

Fanatikler hariç, toplumun yönetenlere güveni kalmadı.

Nasıl kalsın, öyle hatalar yapıyorlar ve öyle sözler söylüyorlar ki, bir dedikleri diğer dediklerini tutmuyor.

Şu zaman şu kadar aşı gelecek diyorlar, o zaman gelip geçiyor, ortada aşı yok.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta, bu güven bunalımını aşmanın yolunu buldu.

Bilim Kurulu toplantısına, Biontech aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin’in Almanya’dan “çevrimiçi” katılmasını sağladı.

Bakan Koca, Uğur Hoca’ya, “ Vatandaş aşı konusunu sizin ağzınızdan duymak istiyor” dedi.

“Vatandaş bize güvenmiyor, lütfen siz bir şeyler söyleyin” demeye getirdi.

Uğur Hoca da net konuştu:

“120 milyon doz aşıyı partiler halinde eylül ayı sonuna kadar göndereceğiz.”

Ve böylece, AKP iktidarı, aşı konusundaki güvensizliğini Uğur Şahin’i devreye sokarak “güvene” çevirmeye çalıştı.