Emine Zeybek Körfez’i adım adım gezdi

Önceki gün Körfez ilçe teşkilatı ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile ilçeyi gezen AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, ilçede adım atmadık yer bırakmadı. 1 günlük programına pek çok ziyareti sığdıran Zezbey, iş dünyasından, siyasete, belediye den sokaktaki vatandaşa kadar herkese bir “Merhaba” diyerek varlığını Körfez’de hissettirdi.

İlçenin öncelikli sorunları ve isteklerini de bu ziyaretlerde not alan Vekil Zeybek, çocuklarla da uzun uzun sohbet ederek, isteklerini dinledi.

Önüne gelen çiçekçi olunca….

Kocaeli Çiçekçiler Derneği şu sıralar biraz öfkeli. Pandeminin yarattığı olumsuzluklardan nasibini alan bu meslek grubunun bir büyük sorunu daha var. Çiçekçi esnafı AVM’lerde, Japon Pazarı diye adlandırılan zücaciyecilerde çiçek ve fide satılmasına öfkeliler. İşlerini baltaladığı ve çiçekçilik anlayışının yok edildiğini söyleyen çiçekçiler, bu sıkıntılarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e de ilettiler. Her iki belediyenin de kendilerine yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen derneğin ikinci başkanı Coşkun Sakarya, “Bu gidişe bir dur denmeli, isteyen herkes istediği ürünü satamamalı” diyor. Konuyla ilgili olarak Kocaeli Çiçekçiler Derneği bugün saat 10.30 İzmit Körfez Mahallesi’nde bulunan S.S. Flora Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı da çiçekçilerin sorunları anlatılacak.

Muhtar İsmail Özkar’ı memnun eden ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından ziyaret edilen Başiskele Mehmetağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar, ziyaretten dolayı memnun olduğunu söyleyerek getirilen fideler için de teşekkür etti. İsmail Özkar, “Getirilen fideler yeterince çok olmasa da önümüzdeki sene Tüm Kullar’a fide sözü veren Hürriyet’e teşekkür ederim” dedi.

Cesaretinden dolayı Zeray İnşaatı kutluyorum

Esnaflıkta bir tabiri vardır ya “Piyasada yaprak kıpırdamıyor” diye. Tam da öyle bir dönemden geçiyoruz. Krediler yüksek, alım gücü düşük, pek çok kişi elindeki malı paraya çeviremiyor. Ama böyle bir dönemde dahi projelerini hayata geçiren üretimini geliştiren firmalarımız da bulunuyor. İşte bu firmalar cesaretli firmalar. Yatırımını bugünü planlayarak değil geleceği planlayarak yapıyorlar. Bunlardan biri de Zeray İnşaat. Dün elime bir lansman davete geçti. Son aylarda ilk kez böyle bir davet aldık. Zeray İnşaat, Kartepe’de Zeray Effect Konutları için 27 Mayıs Perşembe günü bir lansman düzenleyecek. Kartepe’deki satış ofisinde düzenlenecek olan lansmanın saati 11.00 olarak belirlenmiş. Bu sıkıntılı dönemde piyasaya can katacak olan bu proje için Zeray İnşaatı kutluyorum.

Vadi İzmit’te 9 daire daha satışa çıkıyor

Yenidoğan Serdar Mahallelerinin üst kısmında inşa edilen, İzmit Belediyesi ve Bektaş İnşaat’ın ortak projesi olan Vadi İzmit evlerinden 9 daire daha satışa çıkarıldı. 24 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek ihalede 64 ile 158 metrekare arasında değişen daireler, 306 bin ile 1 milyon 181 bin TL arasında muhammen bedellerle satışa çıkarılacak.