Son gelen akaryakıt zamları halkı canından BEZDİRDİ!

2 aydır devam eden akaryakıtta tavan uygulamasına geçtiğimiz hafta son verildi. Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanı kararnamesine göre akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 54, yüzde 78 ve yüzde 189 oranında artırıldı. Buna göre benzinin litre fiyatına 55 kuruş, motorine 67 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam yapıldı. Yeni zamlarla benzinin litresi yaklaşık 7,74 TL’ye, Motorinin litresi 7,24, LPG ise 3.65 lira oldu. Zaten akaryakıt fiyatları fazlaydı, bu zamla birlikte fiyatlar tavan yaptı.

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TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim Kurulu, akaryakıt zamlarıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Birlikte okuyalım; “Yaşadığımız son yıllarda akaryakıta her ay yapılan zamlar tüketiciyi canından bezdirmiştir. Tavan fiyat uygulamasının kaldırılmasıyla benzinde ÖTV miktarı % 54, Motorinde % 78 ve LPG ise % 189 oranında arttırılmıştır. ÖTV miktarı 95 oktan benzinde litre başına 0.8652 TL`den 1.3313 TL`ye, 98 oktan benzinde 1.0283 TL`den 1.5836 TL`ye çıkarılmıştır. Aynı şekilde motorinde de ÖTV miktarı litre başına 0.7253 TL`den 1.2931 TL`ye çıkarılırken bütan, propan ve motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan LPG`de 0.2810 TL`den 0.8107 TL`ye yükseltilmiştir.

MANTIKLI BİR AÇIKLAMA YOK

Benzine ve mazota yapılan zamlar sonucu benzin Ankara`da 7.81 liraya mazot da 7.31 liraya satılır olmuştur. Benzinin litre fiyatı Anadolu`da fiyatı 8 liraya ulaşmıştır. Bütün bu zamlar yapılırken hükümet tarafından mantıklı bir açıklama da yapılmamakta petrolün uluslar arası piyasadaki fiyat artışı ya da döviz kurlarındaki artış gerekçe gösterilmektedir.

BAĞIMSIZ BİR ENERJİ POLİTİKASI

Son yıllarda ülkemiz, enerji tercihleri ve yatırımlarında ne yazık ki küresel sermayenin zorlamaları karşısında bağımsız bir enerji politikası oluşturamamanın sancılarını yaşamaktadır. Yerli ve milli bir enerji politikası yaratamayanlar, enerji üretimi ve arzını yönetemeyenler, ithal enerji üzerinden tüketim alanı oluşturanlar ısrarla ithal kaynaklarından pahalı enerji tercihlerine yönelmişlerdir. Bundan dolayı; bütün bu büyüme savları içerisinde; enerji kullanımını azaltamayan, enerjiyi verimli kullanamayan, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretemeyen bir ülke olmanın bedelini kısa aralıklarla enerji fiyatlarına yansıyan zamlarla öder hale geldik. Enerjiyi yönetemeyenler her zaman olduğu gibi çareyi zam yapmakta bulmaktadırlar.

DÜNYANIN EN PAHALI AKARYAKITI

Bu zamlardan en fazla nasibini alan toplam tüketiminin yaklaşık yüzde doksanı ithal edilen ham petrolden elde edilen akaryakıt ürünleri yani benzin ve motorindir. Rafineri çıkış fiyatı satış fiyatının yaklaşık yüzde yirmisi olan benzin ve motorin üzerinde yüzde 60 dolayındaki fahiş vergiden ve son yıllarda artan dağıtıcı ve bayi karlarından ötürü ülkemiz dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan ülkeler arasına girmiştir. Öyle ki 185 ülke arasında akaryakıtın en pahalı olduğu ülke Türkiye`dir. Akaryakıt fiyatları dünya ortalaması fiyatının yaklaşık iki katıdır. Gelir seviyesine göre de dünyanın en pahalı akaryakıtı Türkiye`de tüketilmektedir.

BİR ALDATMACA VAR

Hükümetin zamları açıklarken dolar kurundaki artışı gerekçe olarak göstermesi, enerjinin yönetilemediğini ve toplum yararını gözetecek şekilde bir enerji planlaması yapılamadığını gizlemeye yöneliktir. 2008 yılında ham petrol varil fiyatı 150 dolar civarındayken, 2016 yıllarında ise 27 dolara kadar gerilediğinde de ve bu gün de 60 dolar civarındaki fiyatlara rağmen akaryakıta kısa aralıklarla zam yapılmaktadır. Özellikle ham petrolün varil fiyatının 2014 yılından sonra yaklaşık yüzde 60 oranında düştüğü buna karşılık ülkemizde bırakın fiyatların düşmesini akaryakıta anılan o yıldan bu yana yaklaşık yüzde kırk yedi oranında zam yapıldığı düşünüldüğünde bütün bu aldatmacaların gerçek olmadığı anlaşılacaktır.

HANGİ GEREKÇEYLE ZAM YAPILDI?

Fosil yakıtlara dayalı enerji tercihlerinin bir başka olumsuz sonucu da Türkiye`nin taraf olduğu Paris Anlaşması şartlarına aykırı sonuçlar üretmesi gerçeğidir. Türkiye yirmi üç milyona yaklaşan araç sayısı ve yıllık 40 milyon m3 civarındaki akaryakıt tüketimi sonucu hem CO2 salınımına hem de küresel ısınmaya olumsuz olarak katkıda bulunmaktadır. Buna karşılık akaryakıt tüketiminden elde edilen yıllık 95 milyar TL civarındaki vergi geliri dikkate alındığında akaryakıt fiyatlarının hangi gerekçeyle sürekli zamlandığı gerçeği daha iyi anlaşılacaktır.

TOPLU ULAŞIM POLİTİKALARI

Bu olumsuz gidişi durdurabilmek için öncelik ve ağırlığın dışa bağımlılığı artıran, ithalat faturasını yükselten enerji tercihlerinden uzak durulması, akaryakıttaki fahiş KDV ve ÖTV oranlarının düşürülmesi ya da kaldırılması, toplu ulaşım politikalarının benimsenmesi ve akaryakıtın kamu ve bütçe açıklarını gideren bir can simidi olmaktan çıkarılması ile mümkündür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. “

SON ZAMLAR İSYAN ETTİRİYOR

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim Kurulunun açıklamasını yukarıda sizinle paylaştım. Açıklamada şu paragraf çok önemli, “185 ülke arasında akaryakıtın en pahalı olduğu ülke Türkiye`dir. Akaryakıt fiyatları dünya ortalaması fiyatının yaklaşık iki katıdır. Gelir seviyesine göre de dünyanın en pahalı akaryakıtı Türkiye`de tüketilmektedir.”… Türkiye, zaten ancak yoksullukta, akaryakıt pahalığında dünya birincisi oluyor… Keşke bilimde, eğitimde, ucuzlukta dünya birincisi olsak. Son gelen zamlar gerçekten de halkı canından bezdirdi. Bu zamlara isyan etmemek mümkün değil. Akaryakıta zam geldiğine göre, iğneden ipliğe her şeye zam gelecek.

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İlimizde mavi bayrak sayısı yediye yükseldi

Yaz geliyor… Deniz zamanı geliyor… Kandıra’nın Kovanağzı Plajına da ‘Mavi Bayrak’ asıldı. Böylece Kocaeli sahillerinde bu yıl 7 Mavi Bayrak dalgalanacak. Mavi Bayrak demek, güven demek. Mavi Bayraklı plajlar daha çok tercih ediliyor. İlimizdeki Mavi Bayraklı plajlar; Karamürsel Altınkemer, Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu, Kovanağzı.

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Turist sayısı % 35 geriledi

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan’da yüzde 3,162 artış gösterse de pandemi etkisinin devamıyla ilk 4 ayda yüzde 35.64 düşüş yaşandı. Verilere göre 2019 Nisan’da Türkiye’ye 3.3 milyon, 2020 Nisan’da 24,238 yabancı ziyaretçi gelmişti. 2021 Nisan’da ziyaretçi sayısı 790,687 oldu. Turizm Bakanlığı’nın o skandal reklam tanıtım filminden sonra, turist sayısının azalması normal.

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Verilen desteğin iki katı ceza kesildi

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, ilginç bir açıklamada bulundu. Toprak, “İlk dört ayda bütçe gelirlerinin tek başına 6.9 milyarı, salgında vatandaşa kesilen cezalardan elde edildi. Esnafa müjde diye açıklanan desteğin tutarı ise 4.6 milyar lira” dedi. Yani salgında kesilen ceza, esnafa dağıtılan destekten daha fazla. Pes doğrusu.

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Kocaeli Barosu’nun “Öteki Adaylar”ı

Kocaeli Barosu’nun 36’ncı Olağan Genel Kurulu 5-6 Haziran’da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacak. Mevcut başkan Bahar Gültekin Candemir, yeniden aday. Kendilerine ‘Öteki Odaylar’ diyen Av. Talip Kavak, Av. Selda İlgöz ve Av. Hüseyin Akbaş da Baro seçimlerinde başkanlığa aday olduklarını açıkladılar. Anlaşılan bu yıl Baro seçimleri epeyce heyecanlı geçecek. Bütün adaylara başarılar diliyoruz.

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‘Kısa çalışma’ ofis çalışanlarına yaradı

Pandemiden en az gıda, ambalaj ve çimento, en çok ise tekstil, giyim, deri sektörleri etkilendi. Uzaktan çalışma ise daha çok ofis çalışanlarına uygulandı. Evden çalışma ve kısa çalışma kimilerini mutsuz, kimilerini mutlu ediyor. Anlaşılan pandemi sonrasında da kısa çalışma ve evden çalışma sistemi devam edecek.

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Türkiye mali destekte 168 ülke arasında 92. sırada

Türkiye, pandemi döneminde milli gelire oranla yüzde 4,06’lık toplam mali destek paketi büyüklüğüyle 168 ülke arasında 92. sırada yer alıyor. Hükümet pandemi döneminde vatandaşa doğrudan gelir desteği vermek yerine kredi musluklarının açılmasını teşvik etmişti. Devlette para olmayınca, vatandaşa, esnafa yeterince para veremiyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu durum bunu özetliyor.