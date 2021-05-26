Kerim hoca sağlığına kavuşuyor...

Bildiğiniz gibi İletişim Fakültesi öğretim üyelerimizden Kerim Karagöz hocamız bir süredir kötü bir hastalıkla mücadele ediyordu. Hastalığın geldiği son aşamada karaciğer nakli yapılması gerekiyordu. Kocaeli basını, öğrencileri ve mezunlarımız organ bağışı konusunda çeşitli duyurular yapmışlar, hatta bazıları gönül bile olmuıştu. Ancak organ naklinde dokuların uyum sağlaması çok önemli olduğu için şuana kadar uygun bir donör bulunamamıştı.

Aslında Kerim hocanın rahatsızlığı daha da eskiye dayanıyordu. Yıllardır şeker hastasıydı kendisi. Yaklaşık üç yıl önce de şeker hastalığına bağlı olarak karaciğer yetmezliği teşhisi konulduğunu öğrenmiştik. Bu andan itibaren zorlu bir tedavi süreci başladı kendisi için. Tedavi sürecinde bile fakülteden uzak kalmak istememiş, olabildiğince derslerini de yürütmeye çalışmıştı. Öğrencilerinden uzak kalmaması Kerim hoca için de iyi bir moral ve motivasyon kaynağı olmuştu. Ancak bir süredir tamamen tedavisine yoğunlaşmak zorunda kaldı. Bu süreçte öğrencileri de Kerim hoca’ya destek vermek ve uygun donör bulabilmek için sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yaptılar.

Sonunda uygun bir canlı donör bulundu. Fakat bu kez de organ nakli, etik kurul onayına takıldı. Dördüncü dereceye kadar olan akrabalar dışındaki canlı donörler için söz konusu il ya da ilçe sağlık müdürlüğünden etik kurul onayı alınması koşulu var. Bu onayın alınmasına ilişkin bazı sıkıntılar yaşanmıştı.

Nihayet herkesin çabası ve duaları karşılık buldu ve bu sıkıntılar da aşıldı. Kerim Hoca’nın karaciğer nakli gerçekleşti. Doktorlar 10 gün kadar yoğun bakımda kalabileceğini söylemişken, kısa sürede yoğun bakımdan da çıktı. Bugün telefonlaştım kendisiyle. Sesi de gayet iyi geliyordu. Morali yüksekti. Tedavinin bundan sonrasında da hızlı şekilde iyileşmesini ve aramıza dönmesini bekliyoruz.

Uzaktan Eğitimle Bir Dönemi Daha Bitirdik....

Kısa süreliğine diye başladığımız uzaktan eğitimde neredeyse üçüncü dönemin sonuna geldik. Bu hafta başlayan final sınavları ile bahar döneminin derslerini tamamlamış olduk. Son sınıfta olan öğrencilerimizle yüzyüze mezuniyet kutlaması yapamayacak olmanın burukluğu var içimizde.

Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum. Mezun olacak öğrencilerimize de tüm kalbimle başarı dileklerimi iletiyorum. Umarım hayal ettiklerinden çok daha güzel başarılara imza atarlar. Onların başarılarıyla yüzümüz güler, işimize daha bir şevk ve mutlulukla sarılırız.

Kapımız onlara her zaman açık olacak. Yolları, bahtları açık olsun...