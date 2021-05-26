Tencere tavayı yadırgarken…

Rahmetli hocam Cevat Fehmi Başkut, gırtlak kanserini yenmişti. Ama hastalığı iz bırakmıştı; çatallı bir sesle konuşuyordu. Daha ilk dersindeydik. Onu Cumhuriyet Gazetesi’nden ve sahnelenen oyunlarından tanıyorduk. Önemli bir gazeteci ve değerli bir tiyatro yazarının birkaç metre ötesindeydik, heyecanlıydık ve onu can kulağıyla dinliyorduk.

“Çocuklar”, dedi. Sınıfta bizlerden yaşlı, sarı basın kartı kontenjanından kaydolmuş ünlü gazeteciler de vardı. Ama hocam onların da hem yaşca, hem de meslek kıdemi bakımdan büyükleriydi.

“Çocuklar, bu ilk meslek dersimiz. Seçtiğiniz bu meslek nedir, ne değildir? Bunları anlatacağım. Ama hiç unutmamanız gereken bir şey söylemek istiyorum.

Her mesleğin bir ahlakı vardır. Ama gazetecilik mesleğinde ahlak en üstün değerdir.”

Ahlak meselesine derinlemesine girdikten sonra, bağlantılı olarak bir temel konunun altını çizdi ve dedi ki;

“Meslek ahlakının en önde gelen gereği, hiçbir “olayı yok” saymamanızdır… Sizin göreviniz toplumda meydana gelen her olayı, olanca tarafsızlığınız ve dürüstlüğünüzle yansıtmanızdır.”

AH HOCAM, HOCALARIM NERELERDESİNİZ?

O yıpranmış boğazdan zorlanarak söylenen sözler benim ruhuma kazındı. Meslek ahlakı konusunda gördüğümüz çeşitli dersler, anlatılan örnekler, öğrencilik yıllarında yayınlanan gazetelerde de mümkün olduğunca uygulanıyordu. Dönemin çok değerli gazetecileri yönetimindeki gazetelerde yaşanmış bir olayı yok saymak diye bir durum yoktu. Ancak, gazetecilerin değerlendirme ölçülerine göre, ya büyük ya küçük ölçülerde sayfalarında yer alıyordu. Bırakın bir haberin yok olarak kabul edilmesi, herhangi bir haberin atlanması, en büyük meslek ayıbıydı. Mesleğin bu altın kuralı kendini satmamış gazetelerde bugün yine önemle dikkate alınıyor. Bundan sonra da her dönemde geçerliliğini koruyacağından eminim.

Türkiye Cumhuriyetinde tarihinde hiç görülmemiş olaylar yaşanıyor. Normal demokrasilerle yönetilen ülkelerde, hükümet buhranlarına neden olacak şiddette dalgalanmalar içindeyiz. Hepimiz izlediklerimiz nedeniyle şaşkınız. Çok yakından takip edilen olayların nasıl sonuçlanacağına dair bir fikrimiz yok. Çünkü yapılması gereken siyasi ve hukuki işlemlerde “tık” sesi bile çıkmıyor.

Muhalefet haklı olarak esip gürlüyor. İktidar tam bir sessizlik içinde. Ülkenin kaderini elinde tutan makam bile tek bir söz söylemiyor.

Bu sessizlik, hareketsizlik, sorulan sorular karşısında donup kalmak bizi şaşırtıyor. Ama benim meslekten biri olarak kanımı donduran, bir kısım basının, ülke tarihinde şimdiye dek görülmemiş ölçüdeki önemli gelişmeleri, tek kelime ile bile, haber olarak yayımlamıyor olması... Onaylarsın, onaylamazsın, ama gazeteci kimliği taşıyorsan, bu büyük olayı yok sayamazsın.

Her sabah büyük bir dikkatle ”yandaş” gazeteleri izliyorum. Bu gazeteler Türkiye’de değil de sanki asude bir başka ülkede yayınlanıyor. Ülke yanıyor, bunların kılları kıpırdamıyor.

Ah hocalarım. İyi ki bu günleri görmemiş ve yaşamamışsınız. Meslek ahlakının bu denli yerlerde süründüğünü görmek, herhalde bizden fazla sizleri üzerdi. Çünkü bizler, yaşananlar karşısında “şaşırmak” nedir, bunun anlamını kaybettiğimiz bir dönemden geçiyoruz.

BAKALIM DAHA NELER GÖRECEĞİZ?

Farklı gazetelerde gazetecilerin kapışmalarını çok gördük. Hem yerel hem ulusal basında zaman zaman bazen ideolojik, bazen çıkar çatışması nedeniyle birbirine horozlanan çok meslektaş tanıdık. Hatta bu kapışmaları edebi bir üsluba taşıyan yazarlar da oldu. Kapışmalardan ayrı bir lezzet aldık. Siyasetin egemen olduğu her ortamda gazetelerin farklı fikirleri yansıtmaları, bazen nezaket ölçülerini aşan kapışmaların uç düzeylere ulaşılmasına da tanık olduk. Ama ülkeyi yerinden zıplatan olaylar hakkında, bir tek sütun haber yazmayan gazetelere rastlamadık. Yani gazetecilik ahlakının bu denli yerlerde sürünmesine tanık olmadık.

Biz gazete tirajlarının artması için kupon yayınlayıp tencere tava veren gazeteleri çok yadırgamıştık. Bunu ayıplamıştık. Şimdi gördüklerimiz yanında ne kadar masum kaldı.

Bakalım daha neler göreceğiz?

Devir mi yoksa insanlar mı değişiyor.

İnsanı insan, mesleği meslek yapan özellikler, hep ideale yöneliktir. Kusurlarına karşın en değerli yönetim olan demokraside, gazetelerin ve gazetecilerin önemi tartışılmayacak kadar büyüktür. Gazeteci elinde lazerden daha güçlü bir ışıkla toplumu aydınlatan, güzellikleri bulmasında rehberlik eden araçlardır. Siz bunun gücünü keser, şalterin başındaki kişiyi çıkar karşılığında kendinize uşak ederseniz, ülkenize büyük kötülük edersiniz. Çünkü her şeyi karanlıkta bırakıp, öğrenilmemesini istediğiniz konular, üstleri örtülmek zorunda olanlardır.

Bir şeyin üstünü örtülmesi, saklanması, gizlenmesi demektir. Bunu sağlayan ihtiyaç ya hata, ya beceriksizlik, ya da toplumun kabul etmeyeceği haksızlıklar, maddi manevi haksız kazançlardır. Yönetenlerin böyle bir imkana sahip olmaları, hangi yönetim biçiminde olursa olsun asla kabul edilemez. Bu gibi operasyonlarda kullanılan kişiler de, kendi kendine ayakta duracak güçten, başarı kazanacak yeteneklerden uzakta kalmış, başkasının verdiği kırıntılarla ayakta durmaya çalışan zavallılardır.