Medyayı yerle bir edenler, şimdi medyadan şikâyetçi

Dikkat ediyor musunuz?

Siyasetçiler; iktidardayken farklı, muhalefetteyken farklı düşünüyorlar ve farklı konuşuyorlar.

Medya konusu…

Dün medya yerle bir edilirken, yandaş hale getirilirken susanlar; bugün medyayı “görevini yapmamakla” suçluyorlar.

Kim bunlar?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan…

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu…

Ve iktidarda sürekli en üst görevlerde bulunan Bülent Arınç…

Bu üç isim de daha düne kadar AKP’de çok üst görevler üstlenmediler mi?

Başbakanlık…

Başbakan yardımcılığı…

Hazine ve maliye bakanlığı…

Medya, onların dönemlerinde ele geçirilmedi mi?

Özgürlükleri onların döneminde kısıtlanmadı mı?

Eleştiren gazeteciler, onların döneminde işten attırılmadı mı?

Neden o zaman bu haksızlıklara direnmediler?

Neden yandaş medya yaratmanın yanlış olduğunu söylemediler?

Şimdi Babacan ve Davutoğlu’nun kendi partileri var, Arınç da kurucusu olduğu partiden “aut” edildi, yani “muhalif” konuma geldiler, “Medyanın düştüğü hale bakın” diye konuşuyorlar.

Özgür medyanın ne kadar önemli olduğunu yeni anladılar.

Anladılar da, iş işten geçmedi mi?

En azından, AKP iktidardayken medyanın özgür hale kesinlikle getirilemeyeceğini bilmiyorlar mı?

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, daha önce günah çıkartmışlardı.

Hafta sonu da Bülent Arınç, “Türkiye’de medyanın haline bakın” diye görüş açıkladı.

Ne olmuş medyanın haline?

Medyayı bu hale getiren sizlersiniz.

Eserinizle övünebilirsiniz.

Şimdi bağırın bakalım birkaç gazete ve televizyonun dışında sesinizi duyan olacak mı?

Arınç, medyanın düştüğü durumdan bakın nasıl dert yanıyor:

* Peker ne diyor? Namusu maaşı kadar olanlar diyor. Ne kadar acı bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Hala köşesinde bu konuyla ilgili yazı yazmayan insanlar var. Hala bu olayları duymazdan gelenler var. Devekuşu gibi kafasını kuma sokmuş, ‘beni görmüyorlar’ diyor.

* Türkiye’de medyanın düştüğü hale bakın. Bereket ki sosyal medya var, Youtube kanalları var. İnsanlar onları daha çok takip ediyor. Bugün amiral gemileri hepsi battı çıktı. Bu çok ayıp bir şey. Mücadele etmek istiyorsak, medya görevini yapacak.

Arınç’ın diğer gelişmelerle ilgili görüşleri de şöyle:

* Yargı görevini yapacak, siyaset görevini yapacak. Siyasetin içindeki insanlar kendi görev alanlarını iyi yapacaklar. Şeffaf olacaklar ve hesap verecekler. Hesap vermek hamasi nutuklar atarak olmaz. İddialara cevap vererek olur. Topu taca atarak olmaz.

* Top sahada oynanacak. Sahada top çevirmeyeceksin, golü atacaksın. Ne sorulduysa ona göre cevap vereceksin. Sayın Cumhurbaşkanımızın son konuşmasında ‘Bunlarla aynı çuvala girenler pişman olurlar’ dedi.

* Gündemdeki bu iddialar, arkadaşlıklar dostluklar bunlar güzel şeyler değil. Bu insanlar bilinir. Şüpheli insanlardır. Bu insanların yanına bile yaklaşmamak lazım. Siyasi hayatımda bunu yaptım, beğenmediğim adama selam bile vermedim. Yanımdan geçiyorsa başımı çevirdim. Birlikte fotoğraf çektirmedim. Aynı masaya oturmadım. Benim hiçbirisiyle kafa çekerken, bağırıp çağırırken, şarkı söylerken birbirimizi överken hiçbir sözümü bulamazsınız. Bundan kaçındım ben.

* Olmuşlardır da nitekim. Yani bu tür insanlara selam verenler bile günün birinde hem yalnız kalırlar hem şaibe altında kalırlar. Bütün siyasetçiler için bunları söylüyorum. Buna itina gösterenler de var, hiçbir şey olmaz canım, millet bunları görmez, duymaz diye düşünenler de var. Ama bu olay hepimizin aklımızı başımıza getirmeli. Bu vesile ile her konunun üzerinde ciddiyetle durmalıyız.

*Meclis Başkanı arzu ederse, TBMM’de bir araştırma komisyonu da kurulabilir. Ama önemli olan şey, şimdi bu iddiaların değerlendirilmesini bizim yargımızın yapmasıdır. Yargı eskiden bağımsızdı. 2010’dan bu yana ona bir de tarafsız kelimesini ekledik. Şimdi bizim şanlı yargımızın ne kadar bağımsız ne kadar tarafsız olduğunu göstermesi lazım. Göstermelidir.”

Pişkinlik

Arınç’ın pişkinliğini gördünüz.

Akıl veriyor…

Şu şöyle yapılmalı, bu böyle yapılmalı.

Tamam da siyaseti ve yargıyı bu hale getiren kim?

Zamanında iddiaları soruşturmayan kim?

Kirli ilişkilerin üstünü örten kim?

Önce medya düzeltilmeli

Önce medya “gerçek işlevine” kavuşturulmalı.

Özgürleştirilmeli…

AKP’li işadamlarının tekelinden kurtarılmalı…

Medya özgürleştirilmeden, Türkiye’nin sorunlarını çözmesi mümkün değil.

Kim yazacak?

Kim eleştirecek?

Kim yanlışları ortaya koyacak?

Kim Türkiye’yi soyanların ipliğini pazara çıkaracak?

Unutmayalım, bir ülke “medyası kadar” özgürdür.

Medyası özgür olmayan bir ülke, dünyada itibar görmez.

Önce medya özgürlüğü!