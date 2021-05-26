İki komşu takımda efsane olanlar

Derinceli Sinan Kahraman Sakaryaspor’da, Adapazarılı Sinan Pektemek Kocaelispor’da, annesi İzmitli Yılmaz Vural ve Engin Korukır, her iki takımda da adını tarihe yazdırdılar…

DÜNYA DERBİLERİ ARASINA GİRDİ

Kocaelispor ile Sakaryaspor arasındaki ezeli rekabet dünya derbileri arasına girmiştir. Yıllardır her iki takım arasındaki inanılmaz maçlar ve olaylar, tarihe kazınmıştır. Sinan Pektemek ve Sinan Kahraman karşılıklı olarak rakip illerin efsaneleri olmuş, annesi İzmitli olan Yımaz Vural, en büyük efsane olarak, ezeli rekabetin sembolü haline gelmiştir. Böylesine husumet arasında, alışıldık olmayan hoş şeyler de yaşanmıştır. Bunlardan en güzeli, Adapazarılı Sinan Pektemek’in Kocaelispor’da, Derinceli Sinan Kahraman’ın ise Sakaryaspor’da şampiyon-kaptan unvanını almış olmalarıdır. Hem isim benzerliği ve hem de golcülükleri, bu kulüplerde efsane olmalarına yol açmıştır.

ENGİN KORUKIR-MELİH GÜRBÜZTÜRK-DOĞAN BAYKUŞ

Yine teknik adam Hendekli Engin Korukır, Sakaryaspor forması altında da, Kocaelispor forması altında da hem futbolcu hem teknik adam olarak efsaneler arasına girmiştir. Yine Hendekli olan ve halen orada yaşayan, hastalıkla mücadele eden Kocaelispor’un efsane kaptanı Melih Gürbüztürk’ün evi, hâlâ eski Kocaelisporlu futbolcularla dolup taşmaktadır. Yine İzmitli futbolcumuz Doğan Baykuş da, Kocaelispor’da büyümüş, ama Sakaryaspor’da şampiyonluk yaşamıştır.

YILMAZ VURAL OLAYI…

Kocaelispor-Sakaryaspor arasındaki rekabette en ünlü örnek de, Yılmaz Vural’dır. Teyzesi İzmit Yenidoğanlı olan Yılmaz Vural Adapazarı doğumludur. Gurbette yaşadıktan sonra ülkesine dönmüş ve onlarca takım çalıştırmıştır. Vural Sakaryaspor’da defalarca, Kocaelispor ise bir kez teknik direktörlük yapmıştır. Son zamanlarda da Talha Mayhoş, Erdinç, Semih öne çıkan Kocaelisporluların Sakaryalıları oldular. Böyle de devam edeceği aşikâr. Şu rekabet ortamı sadece sahada kalsa…