Şikayetvar, tüketicilerin en ilginç şikayetlerini derledi

Pandemi süreciyle birlikte eve kapandık…

Ama alışverişe hiçbir zaman ara vermedik…

Şikayetvar internet sitesi, son dönemde kullanıcılarından gelen birbirinden ilginç şikayetleri derledi.

Kimi kargosunun kendinden çok gezdiğinden şikayetçi oldu, kimi dağıtım görevlisinin dış kapıyı kırdığından şikayetçi oldu.

Platforma gelen şikayetler incelendiğinde, tüketicilerin oldukça farklı konularda şikayetlerine rastlanıyor.

GÜVEÇ SİPARİŞİ VERDİM

BEBEK BEZİ GELDİ

Sipariş ettiği ürünün gelmemesini şikayet eden bir tüketici, “Eşime evlilik yıl dönümü diye online alışveriş platformundan güveç siparişi verdim. Firma sağ olsun iki adet jumbo boy bebek bezi yolladı. Şikayetimi bildirip para iadesi istedim. Defalarca müşteri hizmetleri ile görüştüm. Hala 2 iş günü bekleyin diyorlar. Hafta sonu geldi. İade içinde 2 iş günü bekleyin diyecekler. Kendi hatalarını bize yıkıp sinir ediyorlar. Güvenilirliği kalmamış” ifadelerini kullandı.

KARGOM TÜRKİYE'Yİ

BENDEN ÇOK GEZDİ

Kargom Türkiye’yi benden çok gezdi diyen bir diğer tüketici ise “İnternetten aciliyeti olan bir ürün aldım. Kargom Türkiye'yi benden çok gezdi. Yarın da Ege kıyılarında tatile çıkar sonra belki oradan da Doğu mutfağını tatmak için Gaziantep'e gider en son istemeye istemeye bana gelir herhalde” dedi.

DAĞITIM ELEMANI

DIŞ KAPIMIZI KIRDI

“Üründe sıkıntı yoktu fakat dağıtım elemanı dış kapımızı kırdı o nasıl bir girişti öyle. Pes yani!. Kapının zararını karşılamaları için bayiyi aradım bizden değildir diyor bir de küstahça. Kapı bildiğin kırılmıştı.”

NEREYE GİTSEM

TELEFON ÇEKMİYOR.

Yaşadığı bölgeye baz istasyonu kurulmasını talep eden bir tüketici de, “Nereye gitsem telefon çekmiyor. İzmir Menemen Seyrek’te ikamet ediyorum. Şu telefon yüzünden kimse bana ulaşamıyor eşim dostum telefonumu kapattım sanıyor. Küsüyorlar, benim telefonumu nasıl açmazsın tavırlarıyla saldıranlar oldu. Sokağa çıkmaya çekinir oldum evimin bulunduğu yerde zaten altyapınız yokmuş. WiFi yok. Telefonum da çekmiyor. Kitap okumaktan gözlerim 2 numara oldu. Yeter artık şuraya baz istasyonu mu kuracaksınız ne yapacaksınız. İnşaatında söz ben çalışacağım ücretsiz. Şu konuya bir el atın Allah rızası için sokağa çıkamaz olduk” dedi.

UNUN İÇİNDEN İKİLİ

KAPLAMA DİŞ ÇIKTI

Gelen şikayetlerden bir diğerinde de, “Unun içinden kocaman ikili kaplama köklü diş çıktı. Bu nedir böyle? Ya çocuğum yeseydi onun gırtlağına takılsaydı? Babamın ağzına geldi. İnsan sağlığını hiçe sayıyorsunuz, diş nedir ya! Diş ne alaka ne arıyor unun içinde?” ifadeleri yer aldı. ‘Anladım’kelimesinin kullanımdan kaldırılmasını isteyen bir tüketici, “’Hmm ve ‘anladım’ kelimesinin kaldırılmasını talep ediyorum. Lütfen gereken yerlere ulaşmasını arz ederim Çünkü kalbim kırılıyor. Gereken neyse yapılmasını gerçekten çok istiyorum. Çok kötü haldeyim. Lütfen yani kusura bakmayın değiştiremeyiz ama ben talep ediyorum” dedi.

BIRAK BU ÇAPKIN

KAMPANYALARI

AİLENE BAK BİRAZ

Abonesi olduğu markanın kampanyalarından dert yakınan bir tüketici, “Yıllar öncesinde bir elimiz yağda bir elimiz balda. Gel dedin geldik ve aileye katıldık. Ve geldik geleli yüzümüze bakmıyorsun. Gözün hep dışarıda. Bir kampanya yapıyorsun kendimizi ekonomik gücü olmayan biri gibi çaresiz hissettiriyorsun. İlla gidip başka operatörden mi gelelim sana değerimizi anlaman için. Bu nasıl bir çifte standarttır? Evine ve ailene biraz bak artık. Bütçen varsa önce biz ailenle paylaş. Bırak bu çapkın kampanyaları. Etme. Saygılarımla. 8 yıllık abonen” ifadelerini kullandı.

**

Yukarıdaki şikayetleri okudunuz…

Geçekten de birbirinden ilginç şikayetler…

Kargo firmaları, daha dikkatli olmalı…

Xxxxxxxxxxx

2021’nin ilk 4 ayında

108 bin 171 trafik kazası

Ajans Press’in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2021 yılının ilk 4 aylık diliminde ülke genelinde 108 bin 171 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 538 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 59 bin 942 kişi ise yaralandı. Sadece Nisan ayında meydana gelen trafik kazası ise 26 bin 203 olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının geneline bakıldığından kazaların en çok yandan çarpma şeklinde olduğu görülürken, 44 bin 278 kaza sürücü hatasından kaynaklandı. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarına bakıldığında ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere 2021 yılında toplam 5 milyon 419 bin 892 ceza kesildiği saptandı. Siz siz olun, trafikte her zaman dikkatli olun.

Xxxxxxxxxxxxx

Bekçiler huzuru

kaçırıyor mu?

Bekçiler eski yıllarda da vardı. Yetkileri kısıtlıydı. Bir ara kaldırıldı. Son yıllarda bekçilik teşkilatı yeniden kuruldu. Bekçiler, son günlerde vatandaşa uyguladıkları şiddetle sık sık gündeme geliyor. Konuyla ilgili İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, önemli bir açıklamada bulundu. Bekçilerin huzuru korumadığını, huzuru bozduğunu ifade etti. Bekçilerin AKP Gençlik Kollarından toplanan kişiler olduğunu iddia etti. Bekçilere, polis yetkisi verildi. Bekçiler, daha kontrollü olmalı.