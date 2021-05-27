İki takım arasındaki husumet ve onlara yapılan ihanet, hep başkalarına yaradı: EBEDİ PUAN DURUMUNDA KOCAELİSPOR 16. SAKARYASPOR 33.

1958-1959 Sezonundan 2020-2021 Sezonuna Süper Lig (eski adıyla 1. Lig) Ebedi Puan Cetveli’ne baktığımızda, Kocaelispor’un kötü, Sakaryaspor’un ise çok kötü bir grafik çizdiğini görüyoruz. Ordu, Vefa, Sarıyer ve Ankara Demir’e bile geçilen Sakarya 33.sırada yer alırken, Kocaelispor hiç olmazsa 16. sırada yer bulabildi

YAZIK OLDU, ÇOK YAZIK…

İki takım da eski adıyla 2.Lig yeni adıyla 1.Lig’e yükselmek için bu gece Atatürk Olimpiyat Stadı’nda sahaya çıkarken, kazanan takım 1.Lig’e yükselecek, kaybeden takım yine 2.Lig’de sürünmeye devam edecek. Kocaelispor Süper lig’de tam 20 yıl mücadele verirken, Sakaryaspor sık sık alt liglere düştüğü için 11 yıl yer alabildi. Kocaelispor bu 20 yılda 674 maç yaptı, 225 galibiyet, 184 beraberlik ve 265 yenilgi aldı. Kocaelispor toplam 858 gol atarken, 934 gol yedi. Sakaryaspor ise 380 maçta 114 galibiyet, 89 beraberlik, 177 yenilgi aldı.

BİZ KAYSERİ’NİN GERİSİNDE KALDIK, SAKARYA ANKARA DEMİR’DEN BİLE KÖTÜ

452 gol atan komşu ekip, 586 gol yedi. Kocaelispor, ebedi puan durumunda 859 puanla 16.sırada yer alırken, Sakaryaspor 431 puan topladı, 33.sırada yer alabildi. 90’lı yılların efsane Körfez’i, istatistiklerde bu arada fark atarken, 2000’den sonra depremle ve saçma sapan yönetimlerle başlayan çöküş, iki Türkiye kupası kazanmış takımımızı Eskişehir, Samsun, Göztepe, Antalya, İstanbulspor, Gaziantep, Altay, Samsun hatta Kayseri’nin bile gerisinde kalmamıza neden oldu. Sakaryaspor için ise durum daha da vahim. 33. sırada yer alan komşu, Ankara Demir, Sarıyer, Ordu,