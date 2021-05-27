Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Makale Yazısı-27 May 2021 - 20:00

Masa
Necdet Güler

Necdet Güler

Bir birimin başındaki kişiye, örneğin müdüre “masa” büyük gelmeyecek! Büyük geliyorsa o kişi bu görev açısından yetersiz demektir. Bunun nedeni kesinlikle kişinin aile yapısı, çalışma hayatında ve öncesinde yaşadığı ortamlardır.

Memuriyet hayatımda bunun örneklerini gördüm. Bugün birini anlatayım:

Karadeniz kıyısında bir ilçede Orman İşletme Müdürlüğünde çalışıyorum. Çalışmaya başlamamdan yaklaşık altı ay sonra yeni müdür ve müdür yardımcısı göreve başladı. İkisi de bu görevlere ilk defa atanmışlar.

“Masanın” onlara büyük geldiğini kısa zamanda anladım.

Nasıl anladın diyeceksiniz! Çok kolay!

İşletme müdürü orada edindiğim arkadaşlarımla beni gördüğü her defa yanına çağırıp işim ile ilgili bir şeyler soruyor. Ama bütün soruları hep mesai saatinde bilgilendiği hususları içeriyor.

Bunu önlemeliydim. Çünkü beni böyle çağırdığında, benim de zaman zaman görüştüğüm ilçenin hakimi, savcısı, lise müdürü gibi arkadaşlarının da yanında olmasını dikkate alarak gösterdiğim saygın davranışımı “suiistimal” ediyordu. Anladınız değil mi! Bunu net olarak fark ettim ve sonlandırmaya karar verdim. Onu aşağılık duygusundan kurtaracaktım.

Bir gün aynı şeyi tekrarladı. Bu sefer onun yanına arkadaşlarımla giderek “Bunu sabah konuşmadık mı? Neden bir daha soruyorsun?” şeklinde ters bir cevap verdim. Ne diyeceğini şaşırdı ama durumu anlamıştı. Bu son oldu.

Çünkü masa ona büyük değil, çok büyük geliyordu!

İlçede arkadaşım çok… İlçenin genç kaymakamı bazı günler görevi icabı gittiği yerlerden dönüşte bana uğruyor. Ama ne tesadüf! Onun odama gelmesinden hemen sonra telefon çalıyor. Çünkü müdür veya müdür muavininin, o geldiğinde benimle konuşacakları bir konu oluyor (!) ve beni üst kata odalarına istiyorlar.

Ama beni sinirlendiren bir başka durum daha var; hem müdür hem de müdür yardımcısı telefonla alacakları çok basit bilgiler için beni odalarına çağırıyorlar. Telefonda 2-3 kelime tutabilecek cevaplar. Benim böyle şeyler için ayaklarına gitmemden bir tür haz duyduklarını fark ediyorum.

Her zaman sempatik ve güler yüzlü bir kişi olarak bu haz için benden uygunu var mı!

Ama, karar verdim bu duruma da son vereceğim. Buna katlanmam mümkün değil…

Bir gün müdür ve muavini beraber iken beni yine çağırdılar. Yine telefon yoluyla alabilecekleri basit bir bilgi için. Çağırmalarının nedenini öğrenince kapıyı kapattım. Karşılarındaki koltuğa oturdum. Ve ikisine birden ne söylediğimi bugün gibi hatırlıyorum;

Beyler!..Bu aşağılık duygusundan kurtulun artık!.. Bir daha beni böyle nedenlerle odanıza çağırmayın!

İkisi de adeta dondu kaldı. Başka bir şey söylemeden kapıyı açtım ve odadan çıktım. Ondan sonra bu çağırma işi bitti.

Öyle kapandı ki iki üç gün sonra işletmenin muhasebecisi telefonla beni arayarak, müdürün odasında bir konuyu çözmek için toplandıklarını, ancak ben olmadan sonuç alamayacaklarını belirterek benim gelmemi çok kibar bir şekilde rica etti. Durumu hemen anlamıştım; ders alınmıştı. Gittim ve konuyu çözdük. Mesai sonrası muhasebeci, müdür ve yardımcısının bana telefon etmek için birbirlerine önerilerde bulunduğunu, tuhaf bir şekilde çekindiklerini görünce çok şaşırdığını ve bu nedenle bana telefon ettiğini söyledi. Aklı almamıştı bunun nedenini!

Bir müdürün bu hale düşmesi de “masanın ona çok büyük geldiğini” göstermiyor mu?

Sonrasında en ufak taviz vermedim. Beni Bölge Müdürüne şikayet etmişler. Eğrisi doğrusuna denk geldi. Bölge Müdürlüğünde çok istediğim Yol Planlama Mühendisi oldum.

Ama, benim yerime gelen mühendis yüzünden başlarına (!..) gelmedik kalmadı.

İnanın ben onlara iyilik etmiştim. Benim sayemde “masanın” kendilerine büyük geldiğinin farkına geç de olsa varmışlardı.

Bir gün müdür ve yardımcısı beni ziyarete Bölge Müdürlüğüne geldiler. Aramızda hiçbir problem olmamışçasına onları ağırladım...

Masa göstergedir…

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Necdet Güler - Mesaj Gönder

# aile
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

ELEMAN ARANIYOR

Motorlu / motorsuz PAKET SERVİS ELEMANI  ve  KASAP olarak çalışacak  elemanlar alınacaktır.

0 538 551 35 41

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL