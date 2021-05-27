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Makale Yazısı-27 May 2021 - 20:00

Harun Yıldızlı, aday olmayacağım dememiş!
Bülent Ekinci

Bülent Ekinci

Yerel seçimler, genel seçimlere göre her zaman daha hareketli ve coşkulu geçer. Sonuç olarak birinde sadece 600 milletvekili seçilir, diğerinde Bin 397’si belediye başkanı, 20 bin 498’i meclis üyesi olmak üzere toplam 21 bin 895 kişi seçilir.

Bu da yerel seçimlerin, genel seçimlere nazaran daha coşkulu ve hareketli geçmesine neden olur.

Parlamenter sistemde milletvekilliği çok daha önemli bir görev olarak kabul ediliyordu. Ancak yeni sistemde siyasetçiler, vekillikten çok belediye başkanlığına rağbet ediyor.

Önümüzdeki yerel seçimlerin havası ise 3 yıl önceden kendini hissettiriyor. Seçimlere yaklaşık 34 ay var. Son 6 ayı da saymasak, seçim hareketliliğine 28 ay gibi bir süre kaldı.

Siyasette 28 ay çok uzun bir süredir. Bir günde bile rüzgarın yönünün değiştiği yerel seçimlerde 28 ay önceden geleceği görmek imkansızdır.

2024 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde aday adayı olma düşüncesi olanlar ufaktan ufağa kendini göstermeye başladı. Pandemi dönemine rağmen siyaset kazanı fokur fokur.

Türkiye’de her seçim döneminin başka başma heyecanları ve arz ettiği önemleri vardır. 2024 seçimlerinin de kendine has özelliği olacak.

Aslına bakarsanız, 2024 yılında yapılacak olan seçimleri şimdiden konuşmanın pek anlamı yok. Benim bu yazıyı yazmamdaki neden ise CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın, kendisine sorulan soruya keskin bir cevap vermemesi.

Evet, bir siyasetçiye hatta il başkanına 3 yıl sonra yapılacak olan seçimlerde aday olup olmamak, bugünden sorulmaz ama sorulan soru net ve verilen cevap fulü ise orada bir hesap gizli olabilir. “ Büyükşehir’e aday olacak mısınız?” sorusuna Yıldızlı, “Bir il başkanının 4 alternatifi vardır; potansiyel milletvekili adayı, potansiyel büyükşehir belediye başkan adayı, potansiyel il başkan adayı veya eve gider çocuklarını sever. 4 tane alternatif var. Şuan bulunduğum konum çok kıymetli bir konumdur. Bunu samimiyetimle söylüyorum. İl başkanlığı benim için her şeyin önünde gelir” dedi. Ama ben Büyükşehir’e adayım demedi.

Bir yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun her platformda, Büyükşehir adayının Fatma Kaplan Hürriyeti olduğunu söylüyor olması, bir yandan da yerel seçim öncesi milletvekilliği seçiminin yapılacak olması, Yıldız’ın başkanlıktan çok vekilliğe daha yakın olduğunu gösteriyor.

2024 yerel seçimlerinde Kocael’de Büyükşehir adaylarının sayısının 2’yi 3’ü geçmeyeceği kanısındayım, ancak ilçelerde bu dönem hem aday hem de aday adayı sayılarında rekor kırılabilir. Aday adaylığı düşünen siyasetçilerimize, hatırlatma ve uyarı da bulunmak istiyorum

İstanbul'da bir ilçenin belediye başkanlığına aday olmak isteyen bir iş adamının yaşadıklarına anlatan ve Ercan Kesal’ın başrolünü oynadığı “Nasipse adayız” filmini mutlaka izleyin. Aday adayı olmak için vereceğiniz kararı, bu filmi izlemeden açıklamayın.

Trafik tabelaları hedef ölerek kullanılıyor

Karayollarında kullanılan ve trafiğin güvenli halde seyretmesini sağlayan trafik tabelalıları zaman zaman magandalar tarafından, hedef olarak kullanılıyor. Araçlarının içerisinden cam açarak nişan aldıkları trafik tabelalarını kevgire çevirenler, bu anlamsız hobileri yüzünden bir gün can yakabilir. Güvensiz bir alanda sırf tabelayı tutturmak için sıkılan kurşun bir gün günahsız birinin ölümüne de sebebiyet verebilir. Lütfen bu hobiden vaz geçelim. Yaptığınız sadece mala zarar vermek değil, istem dışı cana da zarar verebilirsiniz.

Kazım Elmas kızını evlendiriyor

Körfez İlimtepe Mahalle Muhtarı Kazım Elmas ve eşi Melek Hanım, tatlı bir telaş içerisinde. Kızları Şirin Ezgi, Mehtap- Hakan Seval çiftinin oğulları Burak ile evlilik hazırlığı içerisinde. 12 Haziran Cumartesi günü Salon Körfez’de yapılacak olan düğün merasimi saat 17.00 ile 21.00 arasında yapılacak. Elmas ve Seval aileleri bu mutlu günlerine tüm dost ve akrabalarını davet ediyor.

Emlak vergilerinde son üç gün

Her yıl iki dilim halinde alınan emlak vergilerinin son günü 31 Mayıs. 2021 yılının ilk dönem emlak vergileriyle ilgili belediyeler 31 Mayıs’a kadar tahsilat yapacak. Belediyeler, vatandaşların cezalı konuma düşmemeleri için emlak vergilerini bu tarihe kadar yatırmaları gerektiğini bildirdi.

Muhasebeciler odası meclisi ne Nevzat Doğan konuk olacak

Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası mayıs ayı meclis toplantısını bugün saat 14.00’da zoom üzerinden online olarak yapılacak. Ali Odabaş’ın başkanlığını yürüttüğü mecliste 7 maddelik günden görüşülecek. Gündemi değerlendirecek olan oda başkanı Mustafa Taşpınar’ın ardından, muhasebecilerle bir araya gelecek olan önceki dönem İzmit Belediye Başkanı Doktor Nevzat Doğan, pandemiyle mücadele konularında sunum yapacak Bu sunumun ardından meclis toplantısının diğer maddeleri görüşülecek.

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Yazar Bülent Ekinci - Mesaj Gönder

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