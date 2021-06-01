Kandıra Cebeci sakinleri çalı çırpılardan şikayetçi!

Kandıra, ilimizin en güzel yerlerinden biri…

Yaz ayı gelince, ilçedeki bütün sahiller doluyor.

Mavi Bayraklı Cebeci’de oturanlar, şu sıralar bölgelerindeki çalı çırpılardan, çöplerden ve yolların bakımsızlıklarından şikayetçi…

Gazetemize mail gönderen Cebeci sakinleri, belediyelerden yardım istedi.

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Cebeci sakinlerinden gelen maili birlikte okuyalım;

“Merhaba.

Kırmızı Kocaeli okurlarınızdan biri olarak sizlerden bu konuyu gazetemizde paylaşmanızı rica ediyoruz.

Bizler Cebeci köyü sakinleri olarak özellikle son iki yıldır caddelerimizin, kaldırımların ve kaldırıma uzanmış sahip çıkılmayan arsaların üzerinde bulunan çalı çırpılardan şikayetçiyiz. Kaldırımlar yürünemez bir hal almış bulunmaktadır. Markete, pazara ve camiye giderken araç geçişi olan ana yolda tehlikeli şekilde yürümek zorunda bırakılıyoruz.

Bırakılıyoruz diyorum çünkü bu konu ile ilgili muhtarımız sayın Gürkan Durmuş beyfendiye, Kandıra Belediyesine ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne defalarca şikayette bulunduk. Hepsi birbirini suçladı fakat sonuca kimse gitmedi.

Kocaeli’nin Mavi Bayraklı ilk plajlarından birine sahip Cebeci Köyü’nün sadece plaj hizmeti verilmesi çok üzücü.

Ekte gönderdiğim fotoğraflar ana arter üzerinde çekilmiştir.

Ayrıca bir fotoğraf da sahile inen sokaklardan birinde çekilmiştir

Haber değeri nedir, bilmem bu konunun ama sesimizi sizler aracılığınız ile duyurmamızı sağlarsanız çok teşekkür ederiz.

İyi çalışmalar dileriz.”

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Cebeci sakinlerinin şikayetini yukarıda sizinle paylaştım.

Hangi belediye yetkili ise, bölge halkının bu sorunlarını giderirse iyi olur.

Zira 1 Haziran itibarıyla pandemi tedbirleri esnetildi.

Artık tatil bölgelerine rağbet daha da artacak.

Belediyeler sahil bölgelerine gerekli hassasiyeti gösterirlerse iyi olur.

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En çok; Tiktok’u indirdik

2021 yılının ilk 5 ayında en çok indirilen uygulamalar belli olurken, ilk sıraya Tiktok yerleşti. En çok indirilen ikinci uygulama Facebook üçüncü uygulama ise Instagram olarak görüldü. İlk 10’da yer alan popüler diğer uygulamalar ise sırasıyla WhatsApp, Telegram, Moj, Zoom, Snapchat, Messenger ve MXTakaTak olarak yer aldı. Birçok uygulama ülkemizde de oldukça yaygınken özellikle pandemi dönemi ile birlikte sesli konferans hizmeti sunan Zoom’un hayatımızda büyük yer edindiği belirlendi.

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Siber suçlardan kurtulmanın yolları

Yapılan araştırmalara göre tüketicilerin birçoğu kimlik hırsızlığından endişe duyarken, %76'sı siber suçlulardan gerçekten korunduğunu hissetmek için siber güvenliğe önem veren kurumlardan hizmet alması gerektiğini düşünüyor. Tüketicilerin aklındaki bu endişenin diğer yaygın korkuları geride bıraktığını belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, kimlik avı saldırılarından korunmak isteyen şirketler ve bireyler için 5 önemli adımı paylaşıyor.

1.Güçlü parolalar kullanın.

2.Kimlik avı e-postalarına karşı dikkatli olun.

3.Güvenlik yazılımınızı güncelleyin.

4.Hassas belgelerinizi iletirken dikkatli olun.

5.Her zaman güvenli web siteleri kullanın.

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Mayıs ayında en çok satılan kitaplar

Farklı kategorilerde on binlerce kitabı milyonlarca müşterisi ile buluşturan Trendyol, Mayıs ayında en çok talep edilen kitapların listesini kitapseverler için hazırladı.

İlk 10 liste şu kitaplardan oluştu:

-Gecikmeli Teslimiyet - M. Barış Uslu

-Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı Aktaş

-Sevmek Yetmez - M. Moraghan Jablow, Nancy Samalin

-Var mısın ? - Doğan Cüceloğlu

-Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever - Esra Ezmeci

-Utangaç Ayı Monti - Duncan Beedie

-Kendine Güvenen Fil - Louison Nielman

-Kürk Mantolu Madonna -Sabahattin Ali

-Hayvan Çiftliği - George Orwell

-Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Victor Hugo

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Dolandırıcılar işsizleri ‘paketliyor’

İşsizliğin yarattığı çaresizlik dolandırıcılara fırsat oldu. “Evde paket yapıp para kazanmak ister misiniz” diyen dolandırıcılar kapora ve kimlik bilgileri topluyor. “Adınıza kredi çekilirse anında bildirelim” hizmeti veren şirketlerin ortaya çıkması işte bu yüzden.

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Dolandırıcılar salgında aktif

Kaspersky anketi, 2020'de Türkiye’deki kullanıcıların %44'ünün para, banka kartı bilgileri, internet bankacılığı kimlik bilgilerini çalmaya çalışan dolandırıcılarla karşılaştığını gösterdi. Katılımcıların beşte biri dolandırıcılarla kendileri karşılaştığını, %20'si etkileşime girenlerin tanıdıkları olduğunu söylerken, %4’ü her iki kategoriyi de işaretledi. Ankete göre, dolandırıcıların suç girişimleri 2020'de artış eğilimindeydi. Ankete katılanların yarısından fazlası (%54), koronavirüs salgını ve tecritler sırasında dolandırıcıların kendilerini veya sevdiklerini daha sık hedef aldığını düşündü.

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Dolandırıcılar, kurbanlara ulaşmak için manipülasyonlarında farklı yollar ve ifadeler kullandı. Bunlar arasında satılık kişisel koruma ürünleri %16, koronavirüsü teşhis edip tedavi ettiği iddia edilen ürünler gibi var olmayan ilaçlar, testler ve diğerleri %14 oranında yer aldı. Bazı suçlular tecrit sırasında şehirlerarası seyahat izni sağlamayı teklif ederken (%9), bazıları koronavirüsle mücadeleye dair kurallara uymadığı iddiasıyla kurgulanmış sahte para cezalarının ödenmesini talep etti (%16).

Online alışveriş aramaları % 300 arttı

Google, 26 Ocak 2020- 26 Mart 2020 ile 26 Ocak 2021- 26 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan milyarlarca arama sorgusunu inceledi. Verilere göre, yeniden açılma sürecinin güvenli bir şekilde gerçekleşeceğini düşünenler gezi, tatil ve yolculuk konularındaki arama oranlarını artırdı. "Yakınımda ziyaret edilecek yer" aramaları 2020 yılına kıyasla yüzde 200 arttı. "Yakınımdaki tatil kaçamakları" aramalarında önceki yıla göre yüzde 100, "uluslararası uçuşlar" için yapılan aramalarda yüzde 60 artış görüldü.

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Tüketicilerin normalleşme sürecine girilirken dış görünüşlerini yenilemelerine yardımcı olacak stil ve güzellikle ilgili aramaları da dikkat çekti. "50 yaş üzeri saç stilleri" için yapılan görsel aramalarının sayısında 2020’ye göre yüzde 400 artış gerçekleşti. "Erkekler için basit saç stili" ile ilgili görsel aramalardaki artış yüzde 500 olurken, kadınların "kısa doğal saç kesimleri" için yaptıkları aramaların sayısında yüzde 200 artış gözlemlendi.

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Tüketiciler pandemi döneminde birikimleriyle neler yapabileceklerini de araştırdılar. "Lüks modern" için yapılan görsel aramaların sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 300 artış görüldü. "Nasıl yatırım yapılır" aramalarının ise 2020 verilerine kıyasla yüzde 70 yükseldiği belirlendi. (G Bilişim Teknolojileri). Pandemi devam ettikçe, tercihler de değişecek.