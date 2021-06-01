Tiktok çılgınlığı tescillendi

Son dönemin en meşhur uygulaması Tiktok, özellikle gençleri Bağımlı hale getirdi. Kısa videoların paylaşıldığı mecrada, birbirinden farklı konularla ilişkili videolara denk geliyorsunuz. Kimi dans ederken videosunu paylaşıyor, kimi yatığı işin inceliklerini anlatıyor. Kimi de iş yerinin ya da işlettiği mekanın tanıtımını yapıyor.

Ama yine de 16 yaş altı için pek uygun olmayan bir uygulama bu... Paylaşımları kontrol altında tutamadığınız için 16 yaş grubu çocukların izledikleri videolardan etkilenmeleri muhtemel…

Nedir bu çılgınlık, gençler neden bu saçma sapan videoları çekiyor ve izliyor?

Aslında cevabı basit, gençler bu videoları para kazanmak için çekiyor. Bir video ne kadar çok saçma ise o kadar çok izleniyor ve izlendikçe de eser sahibi para kazandırıyor.

Kendisini rezil edecek videoları bile paylaşmaktan imtina etmeyen gençlerin tek amacı daha çok izlenip daha çok para kazanmak.

Kim ne derse desin, dönem saçmalayarak para kazanma dönemine dönüştü.

Sokağın ortasında dans eden birilerini görürseniz, piç şaşırmayın. O kişi deli değil, para kazanmaya çalışan bir tiktok kullanıcısı ya da youtuberdır.

EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMA SEÇİLDİ

Tiktok çılgınlığı 2021 yılının ilk yarısına doğru ne kadar zirvede olduğunu da kanıtladı. 2021 yılının ilk 5 ayında en çok indirilen uygulamalar arasında, ilk sıraya Tiktok aldı. Ülkemizde de çok popüler olan uygulamanın dünyada büyük rağbet gördüğü kaydedildi.

Veriler, AppStore ve Play Store’daki indirme oranlarını yansıtırken, en çok indirilen ikinci uygulama Facebook üçüncü uygulama ise Instagram olarak görüldü. İlk 10’da yer alan popüler diğer uygulamalar ise sırasıyla WhatsApp, Telegram, Moj, Zoom, Snapchat, Messenger ve MXTakaTak olarak yer aldı. Birçok uygulama ülkemizde de oldukça yaygınken özellikle pandemi dönemi ile birlikte sesli konferans hizmeti sunan Zoom’un hayatımızda büyük yer edindiği belirlendi.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ, TIKTOK CHALLENGE VE TEMSİLCİ ATAMALARI

Medya takip kurumu Ajans Press, mobil uygulamalar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl içerisinde mobil uygulamalar ile alakalı basına 2 bin 19 haber yansıdığı tespit edildi. Popüler uygulamalar içerisinde en fazla basında yer alan ise Facebook olurken 12 bin 509 haber ile lider konumda yer aldı. Facebook’tan sonra Instagram10 bin 303 haberle arkasından gelirken, üçüncü sırada 4 bin 868 haberle WhatsApp’ın olduğu gözlendi. Bu yıl en çok indirilen Tiktok ise 2 bin 18 haberle alt sıralarda kaldı. Medyaya yansıyan haber başlıklarında ise Whatsapp’ın gizlilik sözleşmesi,tiktok challenge ve sosyal medya platformlarına temsilci atamaları en fazla konuşulan başlıklar arasında başı çekti.

Sonuç olarak, şimdilik bu akımların önüne geçmek ya da engellemek pek mümkün görünmüyor. Bu tür kolay para kazanma yolları şimdilik gençlerimize cazip geliyor olabilir. Ama çok uzun soluklu olacağını da sanmıyorum. İnternet yasasının çıkmasıyla sosyal ağlardaki kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, SGK ile bağdaştırılarak sistematik bir hale getirilmesi, saçma gençlik videolarının bir nebze önüne geçebilecektir.

Doğalgaz faturası ısınma turuna başladı

Her sene defalarca gelen doğalgaz zammı, kış aylarını geride bıraktığımız bu günlerde ufak ufak yeniden hortlamaya başladı. Alınan kararla doğalgazın metreküp fiyatına yüzde 1 oranında zam geldi.

Doğal gazda konut ve sanayi abone grupları için haziranda geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 artışa gidildi.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mayısta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1328 lira 65 kuruş, sanayi aboneleri için 1486 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Bakalım kış aylarına kadar daha kaç kere doğalgaz zam haberi yapacağız.

Normalleşmeyi anormalleştirmemeliyiz!

1 Haziran itibariyle yeni düzenlemeyle kademeli normalleşmemin ilk adımı atılmış oldu. Gerek vaka sayısı gerekse günlük ölüm sayısına baktığımızda normalleşmeyi hak edip etmediğimiz tartışılır ancak tartışılmaması gereken bir konu var ki Maske, Mesafe ve temizlik konularında aynı hassasiyeti belki de iki katı hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Yeni normalleşme sürecinde hepimiz çok dikkatli ve tedbirli olursak çok yakında eski hürriyetimize kavuşuruz.

Başiskele Kaymakamından Muhtar Özkar’a ziyaret

Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, muhtar ziyaretlerine başladı. Mehmetağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar’ı da ziyaret eden İsmail Gültekin, ilçenin genel sorunları ve mahallenin durumuyla ilgili bilgiler aldı. İsmail Özkar da, bazı konular hakkında Kaymakam Gültekin’den destek istedi. Pandemi nedeniyle mahallede bulunan PTT bürosunun kapalı olduğunu söyleyen Özkar, bu konuyla ilgili destek istedi.