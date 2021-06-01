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Makale Yazısı-01 Haz 2021 - 20:00

Bu ülkede kadın ve anne olmak… 
Mustafa Küpçü

Mustafa Küpçü

İnsanın, “İNSAN” kimliği ile gelişmesi binlerce yıl aldı.

Kimi güzel örnekleri görsek de, gerçek anlamıyla “İNSAN” a ulaşmak daha uzun yılları alacak gibi.

İnsan iki cins;

biri erkek diğeri kadın.

Ve her erkeği dünyaya getiren de bir kadın ve anne…

Ancak, erkek doğurmaya değil, yok etmeye eğilimli!

Erkeğin, gerçek anlamıyla gelişmiş ve “İNSAN” kimliğine ulaşabilen örnekleri için “Anne, saygın bir İNSAN.”

Bu insan türünün yetişmesinde temel emek de anneye ait.

Böyle bir erkeği yetiştiren anneler, çocuklarını sevgi ve şefkatle yetiştirmeyi bilen, çocukları arasında “erkek çocuk-kız çocuk” ayrımı yapmayan, bir kadındır.

Elbette, bir insan yavrusunun öncelikle “sağlıklı ve dengeli beslenmesi” gerek.

 YOKSULLUK, hem kadını- anneyi, hem de çocuğu insanlık çizgisinden uzaklaştıran bir “İNSANLIK SUÇU” olmalı.

Yoksul kadın “mutsuz kadındır!”

Yoksulluğun bir sömürü düzeninin sonucu olduğunu da göremez!

Uysa, yoksul ailede maddi ve manevi sorunlar, aile içinde mutsuzluğun, çatışmanın ve hoyratlığın temel nedenleridir.

Parçalanan, şiddetin egemen olduğu aileler genellikle yoksul ailelerdir.

Elbette, “maddi zenginlik” sahibi ailelerde de çatışma, şiddet, parçalanma vardır. Özellikle de maddi zenginliği ile “kültürel zenginliği” uyumlu olmayan ailelerde!

Öte yandan, yaşadığımız ülkede kız çocuğu olduğu için eşine tepki gösteren, boşayan, şiddet gösteren “insanımsı yaratıklar” da var!

“Kız çocuğu okutulmaz” diye düşünen, yobaz safsataları ile küçük yaşta kız çocuğunu babası-dedesi yaşındaki erkeklerle evlendiren babalar da var!

Oğlunu şımartıp, kız çocuğunu ezen anne-babalar da var!

Bir de bu ülkede kadına yönelik siyasal bakışlar var;

●      Eşitliği kadının yaradılış özelliğine (fıtratına) aykırı bulan,

●      “kadından anneliği çıkarırsanız geriye ne kalır?” diyen,

●      Kadına yönelik şiddet ve cinayetleri “münferit hadiseler” olarak gören “siyasal karar vericiler” var!

Bu bakış açılarıyla, kadını eğitim-öğrenim ve iş hayatından koparmaya çalışanlar var!

Oysa, yapılan araştırmalar gösteriyor ki;

 çocuk yetiştirmede en başarılı anneler, eğitimli ve çalışan anneler.

Bugün, 2 Haziran.

Bana ve kardeşime can veren, sevgi ve şefkatle büyüten annemin bedensel olarak aramızdan ayrılışının 11. Yıldönümü.

Genç yaşta evlendirilen ve genç yaşta eşini yitiren,  çocuklarına, eşinin ve kendisinin anne-babalarına koşulsuz emek veren bir insandı annem.

Bir fiskesine, ya da bir şiddet ifadesine tanık olmadığım güzel insandı.

Bana ve kardeşime “kadına saygıyı” öğreten hayat öğretmenimdi.

O’nu, rahmetle, saygıyla ve şükranla anıyorum.

Erkek çocuğunu şımartmayan, kız çocuklarına bilinç ve onur kazandıran tüm annelere,

bu ülkenin aydınlık kadınlarına, annelerine saygılarımla.

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Yazar Mustafa Küpçü - Mesaj Gönder

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