O gün, bugün, yarın…

Geçen hafta aklımın erdiğince uyarı olmasını düşündüğüm aşağıdaki satırlara benzer düşüncelerimi kaleme alıp sosyal medya guruplarımda paylaşmıştım.

Gelişen olaylarla AKP’nin ülke yönetiminden gitmesi düşüncesi giderek yaygınlaşıyor ve somutlaşıyor!

Bu durum karşısında el ovuşturup ümitlenmek yerine düşünmek lazım, ne olmalı, nasıl olmalı?

AKP gitsin de kim gelirse gelsin düşüncesi sağlıklı bir düşünce tarzı değil ve asla bir kurtuluş reçetesi olamaz!

Muhalefet partilerinden hangisinin gelme ve ya hangilerinin birlikte gelmesi uygun olur. İşte bu sorunun cevabını bulmak da zor görünüyor!

Görünürde CHP ve İYİ Parti birlikteliği ağır basıyor.

Peki CHP ve İYİ parti ( İki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda bir kaç milletvekili istisna) bu kadrolarla, bu milletvekili, tercihleriyle ve temsil anlayışıyla mı gelecek? Öyle gelecekse milleti seçim zahmetine sokmanın, boşuna seçim masrafı yüklemenin bir anlamı olmaz !

Bugün veya yakın gelecekte yapılacak seçim " Son trenin son vagonu" dur. Sadece ve sadece ülkeyi kurtaracak birikim ve yetenekte, liyakattan zerre ödün vermeden oluşturulacak kadrolar olmadıkça yine hiç bir yararı olmaz.

Geçmiş seçim dönemlerine bakıyorum da, Gerek CHP’nin ve gerekse İYİ Parti'nin bu ölçüye dikkat etmediğini kesinlikle eminim.

Fazla uzatmadan, lafımı ortaya koydum, diyeceğimi dedim...

Bu şekildeki paylaşımım hakkında yoğun ve olumlu dönüşler oldu. Bu tepkiler arasında, tamam iyi güzel anladık da, nasıl olacağını da söylemek de lazım anlamında söylemlerle karşılaştım.

Ben o satırları yazarken, geçmişte siyasi hayatın içinde yaşayarak gördüğüm yoğun lider hatalarının ülkeyi ne duruma getirdiğine işaret ederek, özellikle ve öncelikle alternatif gibi görünen mevcut siyasi partilerin liderlerine seslenmek istedim.

Şu lider şu hatayı yaptı diye isimlendirmedim. Siyaseti biraz takip edenler oradaki tavsiyelerimle AKP dönemi öncesinde CHP, ANAP ve DYP’nin geçmişteki liderlerinin kim olduklarına ve yaptıklarına bakarlarsa kim olduklarını kolaylıkla bulabilirler.

Eğer bu gün Türkiye’yi yöneten iktidar partisinden ve iktidardan memnun değilseniz; Yanlışlığı orda burda aramaya gerek yok. Bu günlere geliş; bu iktidar partisinden önceki dönemlerde, o zamanlar iktidar alternatifi görünen iki merkez sağ parti ile bir sosyal demokrat parti liderlerinin yetersizliği ve yerlerini koruyabilmek adına yapmış oldukları fahiş hataları yüzündendir !

Eğer onlar; parti yönetimi, milletvekili, yerel yöneticiler, temsilciler konularında isabetli ve layık olan kadroları seçmeye iyi niyetle özen göstermiş olsalardı, bugün iktidarda olan parti olmazdı. Yeterli olmadıkları için yapmadılar, yapamadılar! Çünkü, kurulacak kaliteli kadroların gerisinde kalacaklarını ve yerlerinde fazla duramayacaklarını biliyorlardı…

Bugün siyaseti çalkalayan gelişmelere bakarsak, “organize suç örgütü” kavramını öne çıkaran bir gelişme ile karşı karşıyayız. Dostlarımız bu konuda ne düşündüğümüzü soruyorlar. Yukarıda işaret ettiğimiz konulara paralel olarak sadece şunu söyleyebilirim.

Öne çıkan ve gündemi meşgul eden günlük gelişmelere paralel olarak değerlendirilmesi gereken iki isim var. Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker.

Alaattin Çakıcı’nın ceza evinde iken Cumhurbaşkanına yönelik mektuplarına denk gelmiş yazdıklarını okumuşsunuzdur. O gün neler söylüyordu, bu günlerde sesi çıkmıyor…

Sedat Peker, yakın geçmişte mevcut iktidarı korumak anlamında neler söylüyor, neler yapıyordu, onu da biliyorsunuz…

Bir konuda fikir beyan edebilmek için, en azından biraz bilgi sahibi olmak lazım!

O gün neler oluyordu, kimin kiminle nasıl bir ilişkisi vardı? Bugün neler oluyor geçmişteki ilişkilerdeki kötüler nasıl iyi, iyiler neden kötü oldu ?