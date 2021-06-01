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Makale Yazısı-01 Haz 2021 - 20:00

O gün, bugün, yarın…
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Geçen hafta aklımın erdiğince uyarı olmasını düşündüğüm aşağıdaki satırlara benzer düşüncelerimi kaleme alıp sosyal medya guruplarımda paylaşmıştım. 

Gelişen  olaylarla AKP’nin ülke yönetiminden gitmesi düşüncesi giderek yaygınlaşıyor ve somutlaşıyor!  

Bu durum karşısında el ovuşturup ümitlenmek yerine düşünmek lazım, ne olmalı, nasıl olmalı? 

AKP gitsin de kim gelirse gelsin  düşüncesi  sağlıklı bir düşünce tarzı değil ve asla bir kurtuluş reçetesi  olamaz! 

Muhalefet partilerinden hangisinin gelme ve ya hangilerinin birlikte gelmesi uygun olur. İşte bu sorunun cevabını bulmak da  zor görünüyor! 

Görünürde CHP ve  İYİ  Parti birlikteliği  ağır basıyor. 

Peki  CHP ve  İYİ  parti  ( İki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda bir kaç  milletvekili istisna) bu kadrolarla, bu milletvekili, tercihleriyle  ve  temsil anlayışıyla mı gelecek?  Öyle gelecekse  milleti  seçim zahmetine  sokmanın, boşuna  seçim masrafı yüklemenin bir anlamı  olmaz ! 

 Bugün veya  yakın gelecekte yapılacak  seçim " Son trenin  son vagonu" dur.  Sadece  ve  sadece ülkeyi kurtaracak birikim ve yetenekte, liyakattan  zerre ödün vermeden  oluşturulacak kadrolar olmadıkça  yine hiç bir yararı olmaz. 

 Geçmiş seçim dönemlerine  bakıyorum da, Gerek CHP’nin ve  gerekse   İYİ Parti'nin bu ölçüye  dikkat etmediğini  kesinlikle eminim.  

 Fazla  uzatmadan, lafımı ortaya koydum, diyeceğimi dedim... 

 Bu şekildeki  paylaşımım hakkında  yoğun ve olumlu dönüşler oldu.  Bu tepkiler arasında, tamam iyi güzel anladık da, nasıl olacağını da  söylemek de lazım anlamında   söylemlerle  karşılaştım. 

  Ben o satırları yazarken, geçmişte siyasi hayatın içinde  yaşayarak gördüğüm  yoğun lider hatalarının ülkeyi ne  duruma  getirdiğine işaret ederek, özellikle ve öncelikle alternatif gibi görünen mevcut  siyasi partilerin liderlerine seslenmek istedim. 

   Şu lider şu  hatayı  yaptı diye  isimlendirmedim. Siyaseti  biraz takip edenler oradaki tavsiyelerimle  AKP  dönemi öncesinde CHP, ANAP ve  DYP’nin  geçmişteki liderlerinin  kim olduklarına   ve  yaptıklarına  bakarlarsa  kim olduklarını  kolaylıkla  bulabilirler.  

   Eğer bu gün Türkiye’yi   yöneten iktidar partisinden ve iktidardan  memnun değilseniz; Yanlışlığı orda  burda  aramaya  gerek yok. Bu günlere  geliş;  bu iktidar  partisinden önceki  dönemlerde,  o zamanlar   iktidar alternatifi görünen iki merkez sağ  parti ile bir sosyal demokrat parti  liderlerinin yetersizliği ve  yerlerini koruyabilmek adına  yapmış oldukları  fahiş hataları yüzündendir !  

   Eğer onlar; parti yönetimi, milletvekili, yerel yöneticiler, temsilciler  konularında isabetli ve  layık olan kadroları seçmeye  iyi niyetle  özen göstermiş  olsalardı, bugün iktidarda olan parti olmazdı.  Yeterli olmadıkları  için  yapmadılar, yapamadılar!  Çünkü,  kurulacak kaliteli kadroların  gerisinde  kalacaklarını  ve  yerlerinde  fazla  duramayacaklarını biliyorlardı… 

 Bugün  siyaseti çalkalayan  gelişmelere bakarsak,   “organize  suç örgütü”  kavramını öne çıkaran  bir gelişme ile karşı karşıyayız. Dostlarımız bu konuda  ne düşündüğümüzü   soruyorlar. Yukarıda işaret ettiğimiz konulara  paralel olarak  sadece  şunu  söyleyebilirim. 

   Öne  çıkan ve  gündemi  meşgul eden  günlük gelişmelere paralel olarak  değerlendirilmesi  gereken iki isim var. Alaattin Çakıcı ve  Sedat Peker. 

   Alaattin Çakıcı’nın  ceza evinde iken   Cumhurbaşkanına  yönelik mektuplarına denk gelmiş yazdıklarını okumuşsunuzdur. O gün neler söylüyordu,  bu günlerde  sesi  çıkmıyor… 

   Sedat Peker,   yakın geçmişte mevcut iktidarı korumak anlamında neler  söylüyor, neler yapıyordu, onu da  biliyorsunuz… 

  Bir konuda fikir beyan edebilmek için, en azından  biraz bilgi sahibi olmak lazım! 

  O gün neler oluyordu,  kimin  kiminle  nasıl bir ilişkisi vardı? Bugün neler oluyor  geçmişteki ilişkilerdeki kötüler nasıl iyi, iyiler  neden  kötü   oldu ? 

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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