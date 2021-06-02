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Makale Yazısı-02 Haz 2021 - 20:00

İki dua, iki imam ve bir din…
Adnan Filiz

Adnan Filiz

Atatürk düşmanlığının kusulduğu Ayasofya’daki olay hakkında çok şey yazıldı.

Biliyoruz ki, zehrini dökmek ile buna sessiz kalarak, gizlice aynı duygular içinde olduğunun belirtilmesi farklı değil.  Bu durumu üzüntü ve endişe ile izliyoruz.

Bir ülkenin kurucu liderine sevgi duyulmasa bile (ki bu Ata’nın kendilerine kazandırdıklarından sonra, hiç de insanca bir davranış sayılamaz), saygı gösterilmemesinin bir ahlak meselesi olduğu da bir gerçek.

Ben bugün bu yazıda, bugüne kadar gözden kaçan bir farklılığı ortaya koymak istiyorum.

Atatürk’e lanet okuyan, adını bile anmak istemediğim emekli imam, duasında şunları söylüyor;

"Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma... "

Öte yandan İBB’nin düzenlediği İstanbul’un fetih törenlerinde bir başka imam şöyle dua ediyor;

“Bu toprakları her bir karış toprağına şehit kanı dökerek bize vatan kılan, Anadolu’nun kapısını Malazgirt Meydan Muharebesi’nde açan Alparslan Gazi, oradan sevgili Peygamberimiz (S.A.V) hazretlerinin müjdesine nail olarak İstanbul’umuzu fetheden Fatih Sultan Mehmet Han, 13 Kasım 1918’de Beşiktaş’tan İstanbul’umuza bakarak işgalcilere ‘Geldikleri gibi giderler’ diyerek İstanbul’umuzu 6 Ekim 1923’te düşman işgalinden kurtaran Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, cümle şehitlerimize ve daha sonra hayatlarını kaybeden gazilerimize rahmet eyle.”

Ve duasının şöyle sürdürüyor;

“ Bu topraklarda bizleri ilelebet kıyamete kadar payidar eyle. Birbirini seven, birbirini sayan, arasında muhabbet olan, birliği ve dirliği daim ve kaim olan bir millet olarak bu topraklarda yaşamayı bizlere nasip eyle. Aramızda sevgiyi ve saygıyı hasıl eyle. Kini, nefreti, öfkeyi, düşmanlığı aramızdan at Ya Rabbi. Yerine sekineti, sukuneti nasip eyle. Barışı bu topraklarda tesis eyle, şu dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi…”

Bir din ve bu dinin iki imamından iki dua.

Aradaki farkı görüyor musunuz?

Birincisinde bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusuna, bugünkü varlığının tek nedenine lanet okuma… Kin dolu sözler…

İkincisinde bir din adamına yaraşır nitelikte, geçmişteki kahramanlara, varlık nedenimiz büyük liderimize iyi dilekler… Bu sınırlar içinde bir ulus olarak yaşayanların bir ve beraber olmaları için yakarışlar…

Atatürk düşmanlığının bu ülke halkının içinde geniş bir etki alanına sahip olduğuna inanmıyorum. Türk halkı bu kadar akılsız, vefasız, duyarsız değildir.

Koparılan gürültüler, çıkarılan çatlak sesler, bugünkü iktidardan koparılan makamların, sağlanan çıkarların vefa borçlarının ödenmesine yöneliktir. Ya da çıkar beklentileri içinde yapılan çıkışlardır. Ama yankıları büyük oluyor. Büyüklüğün nedeni, bu halkın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ilkelerine olan sınırsız sevgisinden kaynaklanıyor.

ŞAKİR BALKI VE DEĞERLİ EŞİNE SAYGI VE SEVGİ…

 İzmit aşığı ve evladı, gazeteci-yazar Şakir Balkı ağabeyimizi de kaybettik.

Onu yazılarından kitaplarından tanıyordum. Cumhuriyet Gazetesi’ndeki mizah öyküleri ile gerçek bir emekçi yazar olarak, ününü ulusal düzeyde sürdürdü.

Yıllarca İzmit’te basın aleminde komşu olduğumuz halde, onu yakından tanımam çok geç oldu.

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin çeşitli çalışmalarında yan yana oturma, düşünceleri paylaşma imkanımız oldu. Gurup içinde en az konuşandı. Herkesi dikkatle izler, sonunda görüşlerini sakin sakin açıklardı.

Her Türk aydını gibi Atatürk hayranıydı. En yaşlımız olduğu halde, düşüncelerinde çoğu zaman bizlerden daha genç ve taze düşünce yapısına sahipti. Kim olursa olsun, karşı fikirdekilere saygılıydı. Kabul etmesi mümkün olmayan durumlar karşısında susar, konuşmazdı. En nefret ettiği şey yobazlıktı.

Her görüşmemizde yeni dosyalarından söz ederdi. Kısa zamanda o dosyalar kitap olarak karşımıza çıkardı.

Şakir ağabey bir İzmit sevdalısıydı. İzmit adının Kocaeli’nin gölgesinde kalmasından, hele kaymakam atanmasından hep derin üzüntü duyardı. Asırlık tarihi geçmişi olan İzmit’in, küçük bir ilçe gibi anılması onu hep rahatsız etti.

Kibarlığı, nezaketi, saygıdeğer kişiliği, hep saygı görmesini sağladı. Onun en yakın dostu, zamansız kaybettiğimiz sevgili Yılmaz Gün’dü. Bir evlat duyarlığı ile onu evinden alır, hep yanında kalır, tekrar evine teslim ederdi. Ölümünden sonra Şakir ağabey sanki biraz daha evine kapandı. Gazeteci- yazar kardeşim Mustafa Küpçü de onun evladı gibiydi. Onu en fazla arayan, soran yakını oldu.

Tanrı ona uzun bir ömür verdi. Ne acıdır ki evinden çıkmayan karı-koca Balkı’lar, asrın salgını yüzünden, çok kısa aralıklarla hayatlarını kaybettiler.

Tanrıdan onlara bol rahmet dilerim, nur içinde yatsınlar.

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Yazar Adnan Filiz - Mesaj Gönder

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