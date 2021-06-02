İSU’daki torpil skandalı ve Büyükakın’ın vicdan terazisi!

Hatırlanacağı üzere birkaç ay önce İSU’da büyük bir skandal yaşanmıştı…

Kocaeli’de 48 saatlik su kesintisinin olacağı söylenmişti.

Bu olay büyük tepkilere neden olmuştu…

Sonrasında kesintinin 48 saat değil de, kimi yerlerde 5, kimi yerlerde 7 saat kesinti yapıldığı görüldü.

Yani yanlış bir planlama yapılmıştı…

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Pandemi döneminde 48 saatlik su kesintisiyle tepkileri çeken İSU Genel Müdürlüğü, bir skandala daha imza attı.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık'ın, oğlu Oğuz Sağlık’ı AKP'li Kandıra Belediyesi'nde özel kalem Müdürlüğü’nde 2 ay çalıştı gösterip, daha sonra İSU'ya memur aldı…

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İL BAŞKANLARI SKANDAL TORPİLLE İLGİLİ ŞUNLARI SÖYLEDİ;

AKP İL BAŞKANI MEHMET ELLİBEŞ: Konuda konuşacak bir şey yok. Yaşandı herkes biliyor.

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CHP İL BAŞKANI HARUN YILDIZLI: İçişleri Bakanlığı'nı milyonlarca gencimizin hakkını gasp edenler hakkında gereğini yapması için göreve davet ediyorum.

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İYİ PARTİ İL BAŞKANI ŞANBAZ YILDIZ: AK Parti’nin çoğu mal kaçırırcasına bir şeyleri kapma peşinde. Bunların olmaması gerekir. Kendisini derhal istifa etmesi lazım.

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SADET PARTİSİ İL BAŞKANI ZAFER MUTLU: İSU Genel Müdürüne hassasiyet gösterenlerin neden Rektörün oğlu konusunda hassasiyet göstermediğini gördük. Bunları sorgulamak lazım.

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DEMOKRAT PARTİ İL BAŞKANI MUSTAFA NAZLIGÜL: Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Bey’in bilgisi vardır, yoktur, bilmiyorum. Ama görevden almaya gerek kalmadan, istifa etmelidir

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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ İL BAŞKANI REMZİ KAYA: Gayri ahlaki bir durum hile ile hülle ile kendi çocuklarının yandaşlarını bir şekilde alıyorlar. Tasvip edilmeyecek çok ahlaksızca bir durum.

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DEVA PARTİSİ İL BAŞKANI ADEM KOÇ: Bu konuda bizim tavrımız belli. Torpil ile işe alma fütursuzca yapılıyor. İnsanlar açken, gençler yurt dışına kaçarken, hoş bir durum değil.

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HDP İL BAŞKANI MEHMET SELİM AKBOĞA: Bu durum ülkemizin birçok yerinde maalesef var. Demokrasinin olmadığı ülkelerde bu tür durumlar ortaya çıkıp sürekli gündeme geliyor.

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İZKANDER’İN BASIN AÇIKLAMASI

İzmit Kandıra Dayanışma Derneği (İZKANDER) Başkanı Ömer Özkan, konuyla ilgili, “Mesele, Ali Sağlık meselesi değil” başlıklı bir basın açıklaması yaptı…

Açıklama şöyleydi, “Mesele onun üzerinden güç devşirme, hizaya sokma, dürüst, güvenilir ve kent insanı imajının nasıl yıkılacağını gösterme meselesidir. Meselenin özü, suyun yukarısından, kurt görünümlülerin suyun aşağısındaki kuzuyu suyumu kirlettin diye yeme meselesidir. Bu mesele, çok sağlıksız ve kaygan bir zeminde birilerini kaydırmak isteyenlerin gömü bulmuş gibi sevinç naraları attığı meseledir.

Bu oynanan tiyatronun aktörleri kim bilmiyoruz ama figüranları İSU’da ki görüşmeleri bile sabote edecek kadar vahim bir olay yakalamışlar. Kent adına da düşünmek istiyoruz. Ali Sağlık harcanır ise bu kent de dürüst, liyakatli ve işin ehli bürokrat avına kapı açar ki o kapıdan kimin nasıl gireceği belli olmaz. Biz bu anlamda havanda su dövenlerin diz altlarına bakılmasını tavsiye ediyoruz”

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İzmit Kandıra Dayanışma Derneği (İZKANDER) Başkanı Ömer Özkan, bu açıklamasıyla AKP’nin sözcülüğünü yaptı…

Zira, İSU’daki skandalı AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş de kabul etmişti…

Herkes tarafından kabul edilen skandal, İZKANDER tarafından kabul görmedi…

Bu da bu derneğin ne kadar ‘taraf tutan’ bir dernek olduğunu gösterdi.

NİHAYET KARAR VERİLDİ

Gözler Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a çevrildi…

Büyükakın, İSU Meclisi’nde, durumu değerlendirip, karar vereceğini söylemişti…

Büyükakın, nihayet kararını verdi…

Büyükakın, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın görevine devam edeceğini, torpille alınan oğlun Oğuz Sağlık’ın istifa edeceğini söyledi. Büyükakın,, “Olayı, önyargısız vicdan terazisinde değerlendirdiğimde yasal olduğuna, ama etik bulmadığıma kanaat getirdim” dedi. Büyükakın, olayı vicdan terazisinde tartıyor…

Olayın yasal olduğuna, ama etik bulmadığını söylüyor…

Tamam da halkın vicdan terazisinde bu olay nasıl görülüyor…

Bence Büyükakın’ın vicdan terazisi şaştı.

Sonrasında hülle ve torpil yoluyla memur yapılan Oğuz Sağlık, istifa etti…

Günah keçisi Oğuz Sağlık ilan edildi…

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Geçenlerde bu konuyla ilgili sohbet ettik… Dendi ki, “Ali Sağlık, madem bu işi yaptı… Oğlunu genel müdür olduğu yere memur yapacağına, oğlunu başka bir belediyede veya devlet dairesinde memur yapsaydı”… Demek ki, olacağı varmış.

BÜYÜKAKIN HATA YAPTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın baba Ali Sağlık’ı görevde tutup, oğlunu istifaya zorlaması, bazı yandaş gazetelerin yazarları tarafından büyük takdirle karşılandı… Büyükakın’ın bu çözüm yolunu tasvip etmiyorum. Bunca işsiz genç varken, oğlunu hülle ve torpil ile memur yapması, affedilir bir hata değildir. Büyükakın, hata yapmıştır. Bu da böyle biline.

İSU’NUN ÖNCEKİ SKANDALLARI

İSU’da yaşanan torpille memur olma olayı ilk defa Genel Müdür Ali Sağlık döneminde yaşanmadı. Daha önce aynı kurumun Genel Müdürlüğünü yapan İlhan Bayram’ın kızı, Derince Belediyesi’nde Özel Kalem Müdürü yapılarak memur olması sağlanmıştı. Yine önceki dönem İSU Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Yanık’ın oğlu da Derince Belediyesi’nde Özel Kalem Müdürü yapılarak memur olmuştu. İlhan Bayram’ın kızı Sema Nur Bayram 15 günde, Bahattin Yanık’ın oğlu Metehan Yanık 71 günde memur olmuştu.

KOCAELİ’DE İLK DEĞİL

Torpille memur yapılma işlemi kentimizde maalesef sadece İSU’da yaşanmıyor. Hatırlanacağı üzere MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, kızı İlayda Ünlü’yü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde işe yerleştirmişti. Yine AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna’nın 3 çocuğunu da AKP’li belediyelerde işe yerleştirmesi büyük yankı uyandırmıştı. Kandıra önceki dönem Belediye Başkanı Ünal Köken’in eşi Elif Köken; daha önce İzmit Belediyesine bağlı Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ne genel koordinatör olarak atanmış ve tepkiler üzerine istifa etmişti.

BÜYÜKŞEHİR’İN HÜLLE GEÇMİŞİ

Yine 2021 yılının başlarında Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü’nün oğlu Taha Hülagü önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde SEKA Müze Müdürü yapıldı, ardından yine sınavsız olarak Özel Kalem Müdürü oldu. Burada 1 gün çalıştıktan sonra “memur” sıfatını alan Hülagü, Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasi Koordinasyon Kurulu’na atanmıştı. 1 gündem memur olan Hülagü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hülle ile memur olan isimler arasında yerini aldı

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Yukarıda size hülle ve torpil skandalından kesitler sundum.

AKP iktidarında 19 yıldır bal tutan parmağını yalıyor…

Anlaşılan yalamaya da devam edilecek.

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Atatürk üzerinden prim yapıyorlar

Ayasofya’da yapılan törende Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii’nin eski İmamı Mustafa Demirkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer aldığı törende Atatürk’e lanet okudu. Atatürk’e lanet okuyanlar, sadece okudukları lanetle kalıyorlar. AKP hükümeti döneminde Atatürk’e hakaret edenler, maalesef daha üst görevlere geliyorlar. Türkiye, bunu hak etmiyor.

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DEVA, deva oluyor!

DEVA Partisi Darıca İlçe Başkanlığı, Kızılay’ın kan stoklarındaki ciddi azalmasına deva olabilmek amacıyla sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Kızılay’ının kan çağrısına destek olabilmek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Güzel bir kampanya. DEVA Partisi Darıca İlçe Başkanı Muhammet Ali Ünsür’ü kutluyoruz. Bu tür kampanyalara herkes destek vermeli.