Başkan Koyun kararlı gözüküyor, eski yöneticiler öfkeli, ama lütfen kimse kulübe zarar vermesin !..

Senelerdir yazar ve söyler dururuz…

Kimse iddiada ulunmasın, yolsuzlukların üzerine gitsin, boşa konuşmasın, belgelerle suçu ortaya koysun, aksi takdirde kulübe güven azalır, yardım gelmez, yara alırız” diye…

Ama bir adım bile yol alamadık…

1.5 milyon dolarlık çek hikâyesi, yılan hikâyesine döndü…

20 yıldır çözülemiyor…

Sürekli gündeme geliyor…

Çünkü bu para için Kocaelispor gelirlerine TFF temlik koyuyor…

Allah’tan transfer yasağımız yok…

Ama 18 milyonluk gelirimizi, bu yıl da TFF alacak ve bu çekin alacaklılarına dağıtacak…

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Kocaelisporlu eski yönetici ve başkanlar, mevcut başkan Engin Koyun’un, tam şampiyonluk kutlamaları sırasında zamanlanmış gibi, olayı yeniden güdeme getirmesi ve ‘Pislik temizliyoruz, mahkemeye gideceğiz’ demesi üzerine ayağa kalktı…

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’un suçlamalarına önce eski başkanlar sert yanıt verdi, şimdi de dönemin yöneticileri açıklamalar yapıyor…

Önce sürece bir göz atalım…

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Deprem sonrasıydı…

Kocaelispor çok zor durumdaydı…

Küme düşmemek için mücadele veriyor, maddi krizi aşamıyordu…

Devalüasyon oldu, bir gecede borçlarımız ikiye katlandı…

O sıralarda da İzmit doğalgaz ihalesi vardı…

Başkan Sefa Sirmen, büyükşehir belediye başkanı olarak ihaleye giren firmaya güvenerek eski kaptan şimdiki milletvekili Saffet Sancaklı aracılığıyla Aziz Yıldırım’dan borç aldı. Yıldırım Saffet’e ‘Ben seni tanırım’ dedi…

O zaman para birimiyle 1.5 trilyon (Şimdiki 1.5 milyon) olan para, şimdi doların yükselmesi ve faizlerle 18 milyon liraya çıktı… (Eski rakamla 18 trilyon)…

1.5 milyon liralık çek tahsil edildi ve bu para, zamanın futbolcularının alacaklarına karşı ödenmeye başlandı. Ancak para yetmedi. Borçlar devam etti. Bu arada Fransız Suez firması, doğalgaz ihalesini kazandı ve Kocaelispor’a sponsor olacağını söyleyerek, reklam ödemesi kararı verdi. Ancak zamanın Sayıştay yönetimi, ihalelerden böyle bir gelirin olamayacağını belirterek, ödemeyi engelledi ve uygun olmadığını söyledi. Böylece buradan gelecek parayla ödenecek Yıldırım’ın alacağı, ödenemedi. Yıldırım da olayı mahkemeye taşıyıp TFF’den temlik koydurdu. Saffet Sancaklı, 2020 Ekim ayında kendisine yapılan suçlamalar sonrasında basın toplantısı yaparak, olayın aslını açıkladı, yukarıda okuduğunuz öyküyü defalarca anlattı, olayın kendisiyle ilgisi olmadığını belirtti.

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Ancak, bu sezon şampiyonluktan hak edilen 18 milyonluk geliri alamayacağını öğrenen Engin Koyun, konuyla ilgili gazetemize sert bir açıklama yaparak “Eski yönetimlerin pisliğini temizliyoruz” dedi. Bu sözler üzerine, dünkü sayımızda okuduğunuz gibi, eski başkanlardan bazıları tepkilerini dile getirerek Koyun’u suçladı, kulübe zarar verdiğini söyledi. İsim vermeden ihanetle suçlamanın hepsine hakaret anlamına geldiğini, isim vermesi gerektiğini, herkesi töhmet altında bıraktığını belirtti.

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Bunun üzerine, dönemin en önemli yöneticisi olan Bülent Özer’e de olayın aslını sorduğumuzda, o da mahkemeyle halledilecek bir usulsüzlük olmadığını, daha çok kulübün güven kaybedeceğini, zarar göreceğini dile getirerek, mevcut başkanı tanımadığını, ama böyle bir suçlama yaparken kulübün muhasebe defterlerini incelemesi gerektiğini, ondan sonra suçlama yapabileceğini dile getirdi. Polemiklere katılmak istemediğini belirten Özer ile yaptığım dünkü konuşmada özetle şunları öğrendim…

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Engin Koyun’un, 1.5 milyon dolarlık çekle ilgili yaptığı suçlamalar ve olayı mahkemeye taşıyacağını açıklaması, gündeme bomba gibi düşerken, eski başkanlardan sonra yöneticiler de görüş belirtti ve “Muhasebe kayıtları ortada. Engin bey açıp baksın. Zamanında alınan o çekle kayıtlı futbolcu ve kredi borçları kapatılmaya çalışıldı ama yetmedi. Mahkemeyle falan bir sonuç çıkmaz. Parayı kesen bizzat TFF’dir” dedi.

Kocaelispor’un kuruluşunda da yer alan eski yöneticisi Bülent Özer, konuyla ilgili sorduğumuz soruları yanıtlarken “Bu olaya çok girmek istemiyorum. Bu arkadaşı tanımam, etmem. Bu iddia boştur. Bizim zamanımızdaki muhasebe kayıtları, açık ve nettir. Bu açıklamayı yapmadan önce, gidip bu kayıtlara bakmalıydılar. Orada her şey yazıyor, mahkemeden hiç bir sonuç çıkmaz, daha çok kulüp yara alır” dedi.

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Durum şimdilik bu… Bakalım daha ne gibi gelişmeler olacak ?..

Mahkeme süreci nasıl yürüyecek?..

Kulübe ne kadar zarar veya fayda gelecek ?..

Bekleyip göreceğiz…

Sanırım bugünlerde Saffet Sancaklı’nın bir açıklama daha yapması gerekiyor…

Kocaelispor kazansın…

Artık zarar görmesin…

Tek isteğimiz bu…

Napolyon Nihat, ayıkla pirincin taşını…

Sürekli yazıyorum ve her platformda da söylüyorum…

Bu TFF’den bir halt olmaz…

Geçen sene pandemi döneminde futbolun içine ettiler…

Bu sene amatörleri ‘BAL’ gibi rezil ettiler, kendileri de rezil oldular…

Geçen yıl sırf bir kaç takımı (Birisi 24Erzincan) şampiyon yapıp bir üst lige çıkarmak için büyük bir risk içinde takımlara futbol oynattılar ve istedikleri şampiyonlukları kazandırttılar, görevlerini tamamladılar, sonra da küme düşen takımları ‘Affettik sizi, ligde kaldınız’ diyerek amaçlarına ulaştılar…

Federasyonu tamamen siyaset üssü haline getirdiler…

Bu sene ise “yer çekimi kalkar, küme düşme kalkmaz’ diyerek sığ kültürleriyle aklınca insanlarla alay ettiler…

Şimdi de Süper lig, 1.lig, 2.lig ve 3.lig kulüpler kapısına dayanınca, kapıları kapattılar…

İnsanlar haklı olarak “Geçen yıldan daha kötü bir pandemi dönemi yaşadık ve küme düştük… Sahaya zor çıktık. Geçen yıl affettiniz, bu yıl haydi haydi affetmelisiniz” diyerek hak aradılar…

Haklıydılar da…

Geçen senenin binlerce katı daha çok insan öldü ve virüs yayıldı…

Şimdi alelacele ligi tescil ettiler…

Ama ben inanıyorum ki bu iş mahkemeden dönecek…

Sezon başı koymadığınız kuralları sezon ortasında koyduğunuz için yasaya aykırı davrandığınızdan dolayı mahkemede suçlu bulunacaksınız…

“ben yaptım oldu” yok..

Cumhurbaşkanının bizzat kendi deyimiyle:

Burası Muz Cumhuriyeti değil…

Unutmayın ki federasyon özerkleşeli tam 35 sene geçti…

Nihat bey çoko-prens almaya mı gitti ?..

Napolyon Nihat bey, cuma gecesi Kocaelispor’un kupa töreninde yoktu…

Yerini Ali Düşmez aldı ve Kocaeli kentini (Murat Aydın rakip çıktı diye) çok da sevdiği söylenemeyecek Sakaya sevdalısı eski Beykozsporlu Düşmez, kupayı alelacele verip, koşar adım kürsüden kaçtı…

Fotoğraflarda da her şey ayan beyan gözüktü…

Sanki bizim için de çok önemliydi…

O kupa zaten bizimdi, siz bir şey bahşetmediniz ki…

Şu Süper Lig’e de çıkalım, TFF nasıl yönetilir görürsünüz…

TFF’den nasıl hak alınır görürsünüz…

Meydan nasıl doldurulur görürsünüz…

Hodri Meydan TFF…

Herkese teşekkür ederim… Babamın öldüğü yaştayım…

Dün doğum günümdü. Basın yıpranma indirimini eklersek, babam merhum eski hakem., antrenör. kaleci, gözlemci İsmail Yağcıoğlu’nun öldüğü yaştayım artık… Teo’nun şarkısındaki gibi… Doğum günümü mesajla kutlayan ve bizzat telefonla arayan herkese çok çok teşekkür ederim…