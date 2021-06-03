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Makale Yazısı-03 Haz 2021 - 20:00

Haydi Bahçeli, Atatürkçülük konusunda samimiysen gereğini yap!
M.Tanzer Ünal

M.Tanzer Ünal

Devlet Bahçeli, bunu hep yapıyor.

Ne zaman “Atatürk” söz konusu olsa…

Ne zaman “Türk ve Türklük” söz konusu olsa…

Ne zaman “vatan- millet-bayrak” söz konusu olsa…

Açıyor ağzını yumuyor gözünü, esiyor gürlüyor, ama “şimşek” gibi çakamıyor.

Yani “gereğini” yapmıyor.

Hep görüntü, hep görüntü!

Daha yeni, 2.5 ay önce, 15 Mart 2021’de aynı tutumu sergilemedi mi?

Okullardan “andımız”ın kaldırılmasını, “pimi çekilmiş bomba”ya benzetmedi mi?

“Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir” demedi mi?

Andın kaldırılmasını, “kırmızı çizgileri” olarak ilan etmedi mi?

Ne oldu sonra?

Kırmızı çizgilerine basıldı, gereğini yaptı mı?

İktidar ortağına “andın kaldırılmamasını” diretti mi?

Tısss!

Esti gürledi, sadece görüntü verdi, o kadar.

Ve son olay

Atatürk’e Ayasofya’da “lanet” okuyan imam Mustafa Demirkan olayı…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki günkü grup toplantısında bir kez daha esti gürledi.

Satırbaşlarıyla dedi ki:

*Herkes bilsin ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim ve milletimizin kırmızı çizgisidir. Simgemizdir. İlk cumhurbaşkanımız ve milli mücadelenin yol başçısıdır. İman ve insaf sahibi herkes ona hürmetle mükelleftir. Atatürk, Türkiye’dir. Atatürk Cumhuriyet’tir.

*Atatürk bizim simgemizdir, ona laf yoktur. Baş giderse börk gider, bir daha da geri gelmez. Atatürk'e tahammülsüzlük Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlüktür. Keskin önyargılarla Atatürk düşmanlığı yapmak hıyanete hizmettir. Atatürk alerjisini nasıl okumalıyız? Her güzel ve memnuniyet verici gelişmelerin yaşandığı dönemde suyu bulandıran, Müslüman kisvesi altında yapanların amacı provokasyondur. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Herkes uyanık olmak zorundadır.

*Atatürk milli birliğimizin ortak paydasıdır. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduğunu mu sanıyorlar? Atatürk düşmanlığı yapmak ihanete hizmettir. Ey kendini bilmez akılsızlar, Atatürk'ümüzden ne istiyorsunuz!

Ya sonuç?

Ziya Paşa’nın o ünlü beytini bilirsiniz.

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde."

Yani Ziya Paşa bu beytinde diyor ki:

"İnsanın aynası iştir, lafa bakılmaz. Bir kişinin aklının seviyesi yaptığı işte görünür."

Devlet Bahçeli’nin, Atatürk’le ilgili hassasiyeti ve kendini bilmez imama verdiği tepki süper.

Vatanını ve milletini seven her Türk’ü gururlandıracak sözler.

Ama sonuç?

Sonuç ne?

İktidar ortağı AKP’ye “yaptırım” gücünü kullanıyor mu?

Kullanmıyor…

“Sen ne yapmak istiyorsun?” diye soruyor mu?

Sormuyor…

Madem Atatürk kırmızı çizgin, bak ortağın senin kırmızı çizgini filan dinlemiyor, Atatürk’e hakarete, Atatürk’ün itilip kakılmasına ses çıkarmıyor, gereğini yapsana!

Yazın şuraya, Devlet Bahçeli’nin imama tepkisi yine lafta kalacak.

AKP ve MHP’nin ortaklığı, yine hiçbir şey olmamış gibi devam edecek.

İlk değil…

Devlet Bahçeli bunu hep yapıyor.

“Atatürkçüymüş” gibi davranıyor…

Böyle görüntü veriyor…

Ama Atatürk düşmanlarının dizinin dibinden ayrılmıyor, onlarla birlikte yol yürümekten geri kalmıyor.

Bence Devlet Bahçeli, pek çok konuda olduğu gibi “Atatürkçülük” konusunda da artık “inandırıcı” olmaktan çok uzak.

Tutumu, Ziya Paşa’nın o ünlü beytinde söylediğine çok uyuyor. 

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.”

Bundan böle Atatürkçüler, vatan ve millet sevdalıları; artık Devlet Bahçeli’nin lafına değil, icraatına bakacak.

Haydi Bahçeli, Atatürkçülük konusunda samimiysen, gereğini yap!

Gereğini yapmıyorsan da, “Atatürkçülük” oynamaya kalkma!

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Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder

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