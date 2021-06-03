İstatistiklere göre her evde bir araç var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kocaeli’de trafiğe kayıtlı 429 bin 218 araç bulunuyor. Bunların içerisinde otomobil, minibüs, otobüs gibi ulaşım araçları da var.

Nisan ayı verilerine göre Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %155,1 oranında arttı.

Bu, ne denli bir araç enflasyonu yaşadığımızı gösteriyor. En son verilere göre ise Kocaeli’de 526 bin 413 adet hane bulunuyor. Bu da neredeyse her evde bir araç olduğunu gösteriyor. 2 Milyonluk şehrimizde, toplam nüfusun 4/1’inde araç bulunuyor.

Yaşanan aşırı araç artışına karşı yeni güzergah ve yollar oluşturulamadığı için de kentimizde trafik sorunu artış göstermeye başladı.

Pandemi sürecinde toplu araçların tercih edilmiyor olması, trafikteki araç sayısının artmasına sebep oldu. Körfez-İzmit, Değirmendere –İzmit ve Kartepe- İzmit güzergahlarında yoğunluk hat sayfada. 7 Haziran’dan sonra orta ve lise sınıfları da yüz yüze eğitime geçecek. Bu da mesai saatlerindeki trafiğin daha da yoğunlaşmasına neden olacak. 13 Eylülde üniversitelerin açılacak olması da kent nüfusunu 80 bin civarında arttıracak.

Normalleşme sürecine geçmeyle, kentin trafik sorununun gerçek boyutunu hep beraber görebileceğiz.

Kocaeli’nin yeni alternatif yollara ve güzergâhlara ihtiyacı var. Bu hızla ilerledikçe iki yıl sonrasını düşünmek bile istemiyorum.

Kocaelispor taraftarlarından vefalı hareket

2017 yılında İzmir’de oynanacak bir karşılaşma öncesi çıkan kavgada boğazından bıçaklanarak öldürülen Kocaelispor taraftarı Serhat Boz, şampiyonluk sonrası da unutulmadı. Kalabalık taraftar grubu, Boz’un mezarına, şampiyonluk kupasını götürdü.

Kuruçeşmeliler Derneği önderliğinde TFF 2.Lig Play-Off ‘unda şampiyon olan Kocaelispor’un kupasını, vefat eden Serhat Boz mezarına götürüldü.

Mezarlık ziyaretine Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Veli Başkurt, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo’da eşlik etti. Dualarla anılan Serhat Boz’a gösterilen bu vefa örneği camiada da takdirle karşılardı. Bu vesileyle Serhat Boz’u bir kez daha rahmetle anıyorum.

Bu pazar seçim var

Yüksek Seçim Kurulu(YSK), 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde muhtar seçilen ancak daha sonra yaşamını yitiren muhtarların yeniden belirlenmesi için 6 Haziran Pazar günü ara seçim yapacak. Kocaeli’de 4 ayrı mahallede muhtarlık seçimi yapılacak. Çayırova ilçesindeki Çayırova Mahallesi’nde, Kartepe Balaban Mahallesinde, Kartepe Şirinsülhiye ve Karamürsel Safiye Mahallesinde, seçmen pazar günü sandık başına gidecek.

İnternetsiz ve telefonsuz okul

Körfez'in en büyük mahallelerinden olan ve mahallenin tek ilköğretim okulu konumunda bulunan Körfez Mimar Sinan İlkokulu, yenilenen okul binasına sabit telefon ve internet hizmeti için müracaat etti. Aradan 8 ay geçmesine rağmen okula ne internet bağlandı; ne de telefon bağlandı. Okul yönetimi ve veliler sorunun biran önce çözülmesini istiyor.

Cumartesi Pazarı kendi gününde kurulacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları nedeniyle Cumartesi Pazarı salı günleri kuruluyordu. Doğukışla alanında salı günleri kurulan Cumartesi Pazarı, yasağın kalkmasıyla, yine eskisi gibi kendi gününde kurulacak.