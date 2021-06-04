Engin Koyun’dan bir ‘çelik klasiği !’

Eski başkan ve yönetimler Engin Koyun’un temizlik hareketini destekliyor. Ama isim vermesini ve rakamları tek tek ortaya dökmesi şartıyla

KOCAELİSPOR TARİH ÇÖPLÜĞÜNDE SAHİPSİZ KALIR

Engin Koyun eski hesapları ortaya dökmeye hazırlanınca, ortalık karıştı. Kent insanı Koyun’a “Yolsuzluk, haksızlık yapanları ortaya koy” diye baskı yaparken, o da bunu gerçekleştirmek için düğmeye bastı. En başta da kendisinin denetlenmesini istiyor. Bu güzel bir gelişme desteklenmeli. Çıban büyüdü ve patlatılmalı, aksi takdirde gelecekte, kulübü yönetecek ne başkan bulabilirsiniz, ne de yönetici…

ESKİ BAŞKAN VE YÖNETİMLER DESTEK VERMELİ

Yönetime her gelen başkan ve üyeler “Geçmişin hesaplarıyla boğuşuyoruz” demedi mi ?.. TFF her gelen başkan ve yönetimin başında giyotin gibi eski alacakları sallandırmadı mı ?.. Yıllardır eski yönetimler hep hedef olmadı mı ?.. Ama ortaya resmi bir şey dökülemedi. 10 yıl önce Muammer Çelik’in ortaya atıp, Serhan Gürkan, Ahmet Tandoğan ile beraber 3 ay hapis yakmayı göze aldığı temizlenmeyi, şimdi de Engin Koyun başlatıyor. Kimse rahatsız olmamalı, hatta desteklemeli…