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Makale Yazısı-04 Haz 2021 - 20:00

Yaşar Nuri Öztürk’ten Atatürk’e saldıranlara…
M.Tanzer Ünal

M.Tanzer Ünal

Yaşar Nuri Öztürk…

Türk İslam felsefesi profesörü…

Gazeteci yazar…

Avukat…

Televizyon programcısı…

Siyasetçi…

Aramızdan ayrılalı 5 yıl (22 Haziran 2016) oldu, ama fikirleri hâlâ bizlerle.

Türkiye’yi aydınlatmaya, kendini bilmez densizlere ders vermeye devam ediyor.

Öztürk’ün yıllar önce söylediği aşağıdaki söz, sanki bugün söylenmiş gibi:

“Atatürk’e saldırmak; daha kaliteli bir dindar olduğunuz değil, daha kaliteli bir şerefsiz olduğunuz anlamına gelir.”

Katılmayan var mı?

Yine “büyüdük” aldatmacası

Bir toplum bu kadar “salak” yerine konulmaz.

İlk üç ayın büyüme rakamı yüzde 7 olarak açıklandı.

Vay, ortalık yıkılıyor; “Pandemi döneminde bile yüzde 7 büyüdük. Çin ve Tayvan’ın ardından en hızlı büyüyen ülkeyiz!”

İyi de, işin özü ne?

“Üreterek” mi büyüdün, “tüketerek” mi?

Bu büyüme oranının yüzde kaçı “üretim”, yüzde kaçı “tüketim” kaynaklı?

Uzmanların tespitine göre…

*Büyümeye hane halkı tüketimi, 4.5 puan

*Yatırımlar, 2.9 puan

*Kamu tüketimi 0.2 puan

*Net ihracat sadece 1 puan

Katkı yapmış.

Stok değişimi ise büyümeyi yaklaşık 1.5 puan geri çekmiş.

Yüzde 7 büyümenin ayrıntılı hesaplaması böyle.

Yani Türkiye bir kez daha “tüketerek” büyümüş.

Olmayan parayı harcayarak…

Yurt dışından dilenerek aldığımız borç paraları har vurup harman savurarak…

“Üreterek büyüme” olsa…

Ortada elle tutulur yatırım olur.

İşsizlik rakamları bu kadar yüksek olmaz.

Sonuçta, kendi kendimizi aldatarak yol yürümeye devam ediyoruz.

Şöyle büyüdük, böyle büyüdük…

Ne büyümesi arkadaş!

Millet, işsiz’

Milletin açlıktan nefesi kokuyor.

Neyin büyümesi!

Bu da “661 milyar liralık destek” yalanı

İktidar yetkilileri son günlerde her fırsatta tekrarlıyor:

“Salgın döneminde halkımıza toplam 661 milyar lira hibe ve destek sağladık…”

İyi güzel de, bu hibe ve desteğin ayrıntısı ne?

Nasıl hibe yapılmış?

Nasıl destek sağlanmış?

Allah’tan iktidar ipin ucunu kaçırdığından, birinin söylediğini, bir diğeri yalanlıyor.

Geçenlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “kamu maliyesi raporu” yayınlandı.

Bu raporda 661 milyar liranın ayrıntılarını gördük.

Meğer 661 milyar liralık hibe ve desteğin yaklaşık yüzde 80’i borçmuş.

Tam rakamı vereyim.

661 milyar liranın 524.3 milyar lirasını, yani yüzde 79.3’ünü “kullandırılan ve ertelenen krediler” oluşturuyor.

Bunların da ayrıntısı şöyle:

*315.1 milyar lira kullandırılan krediler.

*139 milyar lira kredi ertelemesi.

*70.2 milyar lira vergi ve sosyal güvenlik primi ertelemesi.

Sonuçta geriye 137 milyar lira kalıyor.

Bunun da 53.1 milyar lirası “İşsizlik Fonu”ndan karşılanan para.

“Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasından 2.1 milyar lira.

Ayrıca “ilaç, tıbbi malzeme ve sağlık personeli ödemeleri” kapsamında bütçeden yapılan 16.9 milyar lira da “salgın desteği” listesinde gösteriliyor.

O bu derken, rakam şişirilmiş de şişirilmiş.

Bütçeden yapılan gerçek hibe tutarı ne kadar, biliyor musunuz?

Sadece 9 milyar lira…

661 milyar lira nerede, 9 milyar lira nerede?

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Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder

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