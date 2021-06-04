Kocaeli’nin sanayi kenti olma uğruna tüm değerleri TEHLİKEYE atılmakta!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu, Ekolojik Yıkımla Mücadele haftası nedeniyle basın açıklaması yaptı…

Birlikte okuyalım; Ülkemiz ve tüm dünyanın Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiği bu dönem, doğaya sahip çıkmanın bir öncelik olması gerektiğini açıkça ortaya koydu.

Salgın ve çevre felaketlerini önlemek ve insanın habitat üzerindeki yok edici etkilerinin azaltılması için gerekli adımların ivedilikle atılmasıyla mümkün olacaktır.

CANLI TÜRLERİ

Geçmişten günümüze, ülkemiz ve dünyamızın çevre problemleri her geçen gün artmakta olup bu durum su, hava ve toprak kirliliği, iklim değişikliği, nesli tükenmekte olan canlı türlerinin sayılarında artış vb. gibi birçok konuyu ortaya çıkmıştır.

SU KAYNAKLARI

Sera gazlarının artışıyla birlikte gelen iklim değişikliği problemi su kaynaklarına etki etmekte, azalan su kaynakları tarımsal üretime etki etmekte ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi zincirleme bir durum yaratmaktadır.

Çevre sorunları doğa için kaçınılmaz felakettir.

O nedenle atılacak adımların ve yürütülecek eylemlerin bütünleşik ele alınması gerekmektedir.

ATIK TÜKETİMİ

Kuşkusuz, ülkemizde çevre yönetimi alanında güzel gelişmeler de yaşanmakta, atık tesisleri kurulmakta, atık su arıtma tesislerinin sayısı artmakta, alt yapı güçlendirilmekte ve denetimler yapılmaktadır.

Ancak bu gelişmelerin yanında, artan tüketim hızı, atık yönetimindeki sıkıntılar, doğal alanların yapı ve sanayiye açılması, kaynakların tüketilmesi, çalışmayan atıksu ve içme suyu arıtma tesisleri de bulunmakta, derelerimiz, havamız ve toprağımız kirlenmeye devam etmektedir.

ÇEVRE BİLİNCİ

Ülkemiz ve Kocaeli ilimizin çevre sorunlarını sürdürülebilir çevre bilinci ile ele alınmalıdır. Kocaeli’mizin denizini, derelerini, doğal kaynaklarını, tarım arazilerini gelecek yıllara en güzel haliyle korumak ve taşımak ümidiyle Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube olarak her türlü olumsuz faaliyetin karşısında olduğumuzu paylaşıyoruz.

İNSANCA YAŞAM

Bir tarih, bir spor, kültür, turizm, sanat ve bilim kenti olan Kocaeli` nin sanayi kenti olma uğruna tüm değerleri tehlikeye atılmaktadır. Bu değerler içinde insan sağlığı ve geleceği vardır. Sanayi kenti olmanın bedeli kaybedilen sağlık, doğal kaynaklar, temiz çevre ve insanca yaşam hakkıdır.

Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası’ nda yoksulluğun, adaletsizliğin, çevresel tahribatların olmadığı bir DÜNYA mümkün diyoruz.

Herkesi her alanda YAŞAMI savunmaya davet ediyoruz.”

KOCAELİ VE SANAYİ KENTİ

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu’nun açıklamasını yukarıda okudunuz…

Açıklamada, “Bir tarih, bir spor, kültür, turizm, sanat ve bilim kenti olan Kocaeli’nin sanayi kenti olma uğruna tüm değerleri tehlikeye atılmaktadır” deniliyor…

Kocaeli’nin sanayi kenti yapılmasına vurgu yapılıyor..

Kocaeli sanayi kenti yapılmaya çalışılıyor, ama gerekli önlemler alınmıyor…

Son olarak deniz salyası tehlikesi ortaya çıktı.

Yeterince önlem alınmazsa, kim bilir daha ne zorunlar çıkacak.

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Türkiye’de 6 il su riski altında!

DOĞAL Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye’nin İklim ve Enerji Programı Uzmanı Tanyeli Behiç Sabuncu ilimizdeki su kaynaklarıyla ilgili bilgi verdi; “Küresel sıcaklık artışı iki derece ile sınırlandırılsa dahi öncelikli bölgelerdeki türlerin yaklaşık yüzde 25’i yerel tükenme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Türkiye’de korunan alanların oranı yüzde 9’dan yüzde 30’a çıkarılmalıdır.

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Ülkemizde suyu korumak için suyun doğduğu ve geçtiği doğal alanlar korunmalı. Tarımda verimli sulama yöntemleri yaygınlaştırılmalı. Sanayide temiz üretim yatırımlarını teşvik edilmeli. Kayıp ve kaçaklar önlenmeli. Son 50 yılda Türkiye’deki sulak alanların yarısı, su miktarı ve kalitesi bakımından, sağlıklı yapısını kaybetmiştir.

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İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Konya, Adana ve Antalya küresel ölçekte su riski yüksek kentler listesinde yer almaktadır.” Sabuncu’nun görüşleri böyle. Açıklamaya göre Kocaeli, su riski yüksek kentler arasında yok. Bu ilimiz için sevindirici.

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Vay be… Tavuk da zengin yemeği oldu…

Dünkü gazetemizin manşeti, “ Fakir yiyeceği tavuk, şimdi lüks oldu” idi… Haberimizde tavuk fiyatlarını verdik. Ramazan ayından bu yana tavuk etine yüzde 30 civarında zam yapılmış… Kasaplardan görüş aldık… Yani anlayacağınız, Tavuk etini tüketici almakta zorlanırken, kasaplar da fiyatlardan şikayetçi. Önceden fakir yiyeceği olan tavuk, şimdi lüks sınıfına girdi. Hayırlı olsun.

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Azeri- Türkiye işbirliği

Türkiye Azerbaycan Federasyonu Genel Başkanı ve gazetemiz yazarı Bilal Dündar, bugün bir program düzenliyor. Dündan programla ilgili şu açıklamayı yaptı; “Türkiye Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği’mizin Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile geçtiğimiz sene birlikte yürüttüğü ve büyük bir başarı sağladığı Asılsız Ermeni İddialarına Açıklık Getirme Projesi’nin nihayete ermesi ardından bu kez de yine İçişleri Bakanlığımız ile birlikte yürüteceğimiz Ermenistan Diasporasının İftiralarına Cevap Projesi’nin tanıtım toplantısında bütün gerçekleri ortaya koyacağız.” Program, saat 14.00’te Sekapark’taki Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği’nde.

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BBP’de devir teslim töreni

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Binası’nda bugün bir program var… Saat 12.00’de önce haftalık basın toplantısı düzenlenecek. Gündeme ilişkin bilgiler verilecek. Sonra da Alperen Ocağı İl Başkanlığı görev devir teslimi yapılacak.