İçişleri Bakanlığı ile Kocaeli Haydar Aliyev Kültürevi Ortak Projesi

Türkiye ile Azerbaycan hem kardeş hem de dost iki devlettir.

Bu kardeşliğin ve dostluğun dünyada bir başka benzeri de yoktur.

Zira, günümüzde dostluklar çıkara dayalıdır.

Çıkar bitince dostlukta bitiyor.

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Bir Millet İki Devlet olan Azerbaycan, Türkiye bulundukları coğrafya itibari ile stratejik öneme sahiptirler.

Bunu bilen emperyalist güçler saldırgan ve işgalci olmaya devam etmişlerdir.

Zaten her iki ülkenin fiziki bağlarını koparmak için araya yapay olarak Ermenistan devletini kurdurdular.

Bununla yetinmeyip Azerbaycan bağımsızlığı ilan ettikleri ve zayıf oldukları zamanında topraklarının yüzde yirmisini katliam ve soykırım yaparak işgal etmişlerdiler.

Allaha Şükür olsun şanlı Azerbaycan Ordusu Ermeni'leri perişan ederek onbin civarında kayıp verdirerek ata topraklarını tek tek geri alarak unutamayacakları bir ders verdiler.

Türkiye bu savaşta bütün gücü ile Azerbaycan'a destek verdi.

Bunu da dünyaya açık bir şekilde ilan etti.

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Gurur duyduğumuz Kocaeli'nde bunları gördük ve yaşadık.

Milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarıyla, sivil toplum örgütleri Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evine gelerek bizzat sözlü ve yazılı desteklerini verdiler.

Her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

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Kamuoyunun bildiği gibi İçişleri Bakanlığımızın desteği ile Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evimiz konferans, televizyon programları, sosyal medya kanalı ile ses getirilen etkinlikleri hayata geçirdik. Azerbaycan'ın zaferini şölen havası içinde kutladık.

Kitap ve dergi yayınlayıp her iki ülkede parasız dağıttık.

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2020 yılında başarı ile tamamladığımız proje nedeni ile İçişleri Bakanlığı dahil birçok yerden takdir ve teşekkür aldık.

Emeği geçen ve destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz.

2021 yılında hayata geçirilecek Ermenistan Diasporasının İftiralarına Cevap Projesi yine

Haydar Aliyev Kültür Evimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Kocaeli Dernekler İl Müdürlüğünde protokolü imzaladık.

Bugün (cumartesi) saat 14.00 de Sekapark Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evimizde proje tanıtımını yapacağız.

Her iki kardeş ülkemize hayırlı uğurlu olsun.

Projede önemli çalışmalar ve etkinlikler var. Azerbaycan'dan şehit aile çocuklarını davet ederek Çanakkale, Ankara Anıtkabir, İstanbul gibi gezip görme yanında önemli kurum ve kuruluşların ziyareti de olacak.

Konferans, televizyon programları, sergi ve kitap, dergi yayınlayarak parasız dağıtımını da yapacağız.

Her zaman olduğu gibi bu projenin gerçekleştirilmesinde de yine Kocaeli’ deki kurum, kuruluşlar ile halkımızın desteklerini vereceklerine inanıyor ve şimdiden teşekkür ediyoruz.

Hayırlı, uğurlu olsun.