Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen bu kentte alnı açık dolaşamaz

Kocaelispor'da yine transfer hareketliliğini yaşıyoruz…

2 yıl önce Başkan Hüseyin Üzülmez'in aştığı transfer yasağı, geçen sene şekillendi…

Bu sene de artık 1.Lig, hatta Süper Lig düzeyine taşındı…

***

Yıllarca kulübün kafasında giyotin gibi duran kakalama transferler ve dolandırıcı menajerleri yüzünden ne hale geldiğimiz ortada. Şu sıralar çok gündemde olan bir isim, o zamanlar en yakın adamı vasıtasıyla Kocaelispor'a birçok futbolcu satmış, o futbolcular Kocaelispor'u batırmış, sonrasında da kabak Muammer Çelik’in başına patlamıştı…

“Transferi kaldır, heykelini dikelim” diye destek verilen zamanın başkanı Muammer Çelik, bu istekle dolandırıcılığa karşı ayaklanıp, kendini bile riske atarak, temizlik harekâtına başlamıştır…

***

Dolayısıyla bu tarihe geçen olayı Engin Koyun, bu kez kendisi yapmak istemektedir…

Engin başkanın en büyük avantajı ise hoca olarak Mustafa Reşit Akçay ile beraber çalışmasıdır… Gerçekten büyük bir kazançtır Akçay…

***

Bildiğim kadarıyla da hocanın 2 yıl daha sözleşmesi var…

Tabii bu sözleşmenin şartları da var…

Keşke zamsan zaman onun başarısızlığında da dayanabilsek, bir beraber olsak, Süper Lig'den Avrupa liglerine gidebilsek…

Tabii çok fazla hayalci olmamak lazım. Çünkü bu adamın projelerine sabretmezsek, zaten hayal kurmanın da anlamı yoktur…

Taşıma suyla değirmen dönmez…

Onun için şimdi yapılan transferlere bir şey demesem de, bunun sebebi, Mustafa hocanın bir çok genci kazandıracağına olan inancıdandır…

***

Şu an için her şey yolunda gidiyor…

Sıkı takip ediyoruz…

Engin Koyun başkanın çıkışı da, bence desteklenmesi gereken bir çıkıştır…

Kim Kocaelispor'da tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediyse, bunlar tek tek ortaya çıkarılmalıdır…

Çünkü, Kocaelispor'a aktarılan para, Büyükşehir Belediyesi'nden gelmektedir…

****

Bu para vergilerdir, harçlardır ve diğer vatandaşın cebinden çıkan, ama onlar için servet sayılabilecek delikli beş kuruşlardır…

Tamamen helaldir o paralar…

Ailesini zar zor geçindirmesine rağmen vergisini tıkır tıkır ödeyen ve yine birçok hırsıza, dolandırıcıya beyefendi denilen bu kentte, onlara rağmen namusuyla vergisini veren, bu kentte alnı açık gezebilme onuruna sahip kişilerin kuruşlarıdır onlar…

Dolayısıyla son derece kutsaldır…

***

Şu anda Tahir başkan da, kentin kendisinden istediği gibi kulübe yardım aktarmaktadır…

Engin Koyun’un da harcama yapmadan ayağını yorganına göre uzatarak, transfer yapma isteği saygı ile karşılanmalıdır…

Bol keseden atmanın sonunda, yarım asırlık kulübümüz, bu kez bir daha geri dönmemek üzere kapanır…

Yine ah alır…

Onun için herkesin attığı adıma çok dikkat etmesi gereken günleri yaşıyoruz…

Tarih affetmez…

Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu vardır…

Bilmem anlatabildim mi ?..