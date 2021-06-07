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Makale Yazısı-07 Haz 2021 - 20:00

CHP Kocaeli’de muhafazakar kesimi mutlaka kavramalıdır
Fahri Örengül

Fahri Örengül

Osmanlı imparatorluğu; cemaatlerin egemen olduğu, dogmatik kurallar, yani dini kuralların beşeri kuralların önüne geçtiği bir anlayışla yönetiliyordu.

Sistem bilimsel verileri yakalamaktan uzaktı.

Hatta hukuk sistemleri dini, beşeri, yabancılarla ilgili cemaat ve konsolosluk hukuku gibi çok parçalı bir özellik gösteriyordu.

Bu hukuk sistemi ile de bir devletin yaşaması mümkün değildi.

Bu hali ile bilimsel gelişmeler ıskalandığı  için, diğer evrensel şartların da etkisi ile ne yazık ki koca imparatorluk yıkıldı.

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Kurtuluş savaşından sonra Lozan görüşmelerinde emperyal ülkeler bu nedenle  yine bize çok hukuklu bir sistemi dayatmış, Türkiye delegasyonu  vatandaşlık esasına göre tek hukuk sisteminde ısrar ederek/ başararak laik, demokratik  ve tek hukuklu bir Türkiye’yi hayata geçirmişlerdi.

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Türkiye Cumhuriyetinin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, işte bu kurucu felsefeyi uyguladığı için  zaman zaman dindar kesimi dışladığı şeklinde haksız eleştirileri ile karşı karşıya kaldı. Çok partili sisteme geçiş ile birlikte bir tarafta çağdaşlaşmayı ,hukuk devletini ve laikliği savunan CHP, diğer tarafta ise kutsal dinimizi kullanarak CHP’yi dinsizlikle suçlayan cemaat ve bazı siyasi partiler  oluştu. Solcu olmak dini reddetmek, sağcı olmak da dindar olmakmış gibi bir anlayış toplumumuza empoze edilmeye çalışıldı.

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Sosyal demokrat partilerin temelinde sömürüye karşı durmak vardır. Sömürü denilince hemen emek sömürüsü akla geliyor. Bu nedenle  hemen rahmetli Ecevit’in   emeğin sömürüsünü önleme çabalarına dair yasal düzenlemeleri  akla geliyor. Bu nedenle ona işçi babası Karaoğlan denilmiştir. Oysa ki aynı Ecevit emek sömürüsü yanında ülkemizde laikliği dinsizlik gibi göstererek ciddi bir din sömürüsü olduğunu fark ettiği içindir ki “ inançlara saygılı laiklik “ diye bir kavram geliştirmişti.

Genç cumhuriyetimiz, demokrasi tarihinin ikinci yüzyılına doğru gidiyor. Ülkemizde yurttaşlık bilinci artık çok gelişti. Yurttaşlarımız artık inanç sömürüsünün emek sömürüsünün alt yapısı olduğunun farkında. CHP’nin son dönemde başörtüsü ile ilgili  tarihi tavrı, laikliğin  gerçek dindar olmanın alt yapısı olduğuna dair çalışmaları  ve dini referansla gelen AKP’ nin getirdiği ciddi eşitsizlik, yolsuzluk ve adaletsizlikler karşısında  mütedeyyin kesimin de CHP’ yi anlamaya çalıştığını, CHP ye yöneldiğini söylemek yanlış olmaz.

Ancak bunun gerçekleşmesi için CHP örgütlerinin sadece kendisine yakın kurum ve kuruluşlar ve yurttaşlarımızdan çok, yukarıda kısaca belirtmeye çalıştığım kesimi de kavraması, sağ partilere sıkışmış seçmenlerimize ulaşması ve onların partiye kazandırılmasını esas alan bir çalışma yapması gerekir. Bu gün yurttaşlarımız  temel  sömürünün din ve inanç sömürüsü olduğunu, din ve inanç sömürüsü ile iktidara gelenlerin emek sömürüsüne devam ettiklerini anlamış durumda.

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Bu günkü siyasi ve sosyolojik koşullar CHP’nin iktidar olmasının her türlü alt yapısını oluşturmuş durumda. CHP genel merkezinin kurumsal bir anlayış ile bu konuda özel çalışmalar yaptığı görülüyor. İllerde CHP örgütlerinin kendi iç muhafazakar davranışlardan  sıyrılması ile  sağa sıkışmış kurum, kuruluş ve seçmenlere ulaşması, onlara kapılarını açması ve mütedeyyin kesimi de içine alması gerekir.

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İşte bu anlayış esasında demokrasimizin olgunlaşmasını ve cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokrasimizi çağdaş anlayışla taçlandırmayı sağlayacaktır.

Evet emek sömürüsüne karşı durmak çok önemlidir.

Bu konuda da çok ciddi çalışmalar yapmak gerekir.

Ancak din ve inanç sömürüsünü kullananların iktidara gelerek emek sömürüsüne davam ettikleri düşünüldüğünde, öncelikle buna son vermek CHP’nin asli görevidir.

Yurttaşlarımız bütün bunların farkında, bu farkındalığı CHP il örgütlerinin yakalaması ve işlemesi iktidar olmanın en önemli anahtarıdır. 

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Yazar Fahri Örengül - Mesaj Gönder

# AKP, chp
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