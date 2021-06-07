O kaymakam görün bakın mutlaka vali olur

Adı, Ali Açıkgöz.

Bilecik İnhisar Kaymakamı…

Soyadı gibi açıkgöz ki, imam Mustafa Demirkan’ın Ayasofya’da Atatürk ve arkadaşlarına “zalim ve kâfir” diye lanet okumasını fırsat bildi.

Sosyal medya hesabından hemen aşağıdaki mesajı paylaştı:

“Bu yüzyılda yetişen en kıymetli âlimlerden biri olan Mustafa Demirkan Hocaya, Allah’ın ayetini zikrettiği için en galiz ifadelerle saldıranlar, seviyelerini bir kez daha göstermişlerdir.”

Yazın bir tarafa, bu kaymakam yakında mutlaka vali olur.

Çünkü tam zamanında “Ben buradayım, kararname çıkarırken beni unutmayın” diye el kaldırdı.

Finlandiya ile aramızdaki fark

Başbakan Sanna Marin’in bir harcaması olay oldu, Finlandiya ayağa kalktı.

Ne yapmış Sanna Marin?

Resmi konutunun aylık 300 Euro’luk (3 bin 160 TL) kahvaltı parasını devlete ödetmiş.

Hakkında açılan soruşturma devam ediyor.

Basın, konuyu her gün sıcak tutuyor.

Çıkan haberler Başbakan Marin’in üye olduğu Sosyal Demokrat Parti’yi de zora soktu.

Parti, 13 Haziran’daki yerel seçim öncesi anketlerde aşırı sağcı partinin gerisine düştü.

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Gazetelerde bu haberi okuyunca, “İşte Finlandiya ile aramızdaki fark bu” dedim.

Finlandiya’da kural, kuraldır.

Başbakan da olsa, kuralın dışına kimse çıkamaz.

Başbakan da olsa, kuralın dışına çıkandan hesap sorulur.

Ya bizde?

Şu son yıllarda yaşadığımız olayları gözünüzün önüne bir getirin.

Milyar dolarların hesabı sorulamıyor.

Hal böyle olunca, bizdeki devlete “devlet” demek mümkün mü?

“3 Y”, oldu “10 Y”

AKP kurulurken hani “3 Y” vardı ya…

“Yasaklarla, yolsuzluklarla ve yoksullukla mücadele için iktidara geliyoruz” diyorlardı…

Aradan 19 yıl geçti, bu “3 Y” ile mücadele edilemedi.

“Y”ler çoğaldıkça çoğaldı, 10 oldu.

*Yüksek enflasyon.

*Yüksek faiz.

*Yüksek döviz kuru.

*Yüksek işsizlik.

*Yüksek yalan.

*Yüksek borç.

*Yüksek cahillik.

*Yüksek yolsuzluk.

*Yüksek yoksulluk.

*Yüksek yasaklar.

“Türkçe” yok, size “Arapça” verelim

Yer, Almanya’nın Hessen Eyaleti.

400 bin civarında Türk yaşıyor burada.

Ancak Türkçe, lise müfredatında “seçmeli yabancı dil dersi” olarak kabul edilmedi.

Buna karşılık, eyalette sadece 53 bin Suriyeli ve 19 bin Faslı yaşamasına rağmen, “Arapça” seçmeli derslere dahil edildi.

Yani Türk öğrencilere bir yerde “Türkçe yok, size Arapça verelim” denildi.

Ne kadar garip değil mi?

Hessen’de 400 bin Türk yaşıyor, ama Türklerin haklarını savunacak ciddi bir kurum yok.

Türklere, salt Müslüman diye Arapçayı dayıyorlar.

Arap kültür emperyalizmi, yüzyıllardır “Türkleri Araplaştırma” politikasını sürdürüyor.

Ekonomi çarkının dönmesi dış borca bağlı

Türkiye’de olup biteni anlayabilmek için ekonomist olmaya gerek yok.

Ekonominin ayakta durabilmesi, çarkının dönebilmesi, “dışarıdan alınacak borçlara” bağlı.

Bu, “iki kere iki dört eder” kadar net!

Merkez Bankası’nın internet sitesine girin, kısa vadeli borçların çevrilebilmesi için ne kadar dövize ihtiyaç var, görün.

Borç bulabiliyor muyuz?

Bulamıyoruz, çok zorlanıyoruz…

Salgın nedeniyle turizm de geberdi, iyice eller yukarı!

Yaşadığımız olay tam da bu!

Uzmanlar, “Ağır bir toplumsal bunalıma sürükleniyoruz” uyarısı yapıyor, ama dinleyen kim?

Ciddi bir “kıskaç” içindeyiz.

Yüksek enflasyon…

Değersiz Türk Lirası…

Üretmeyen ekonomi…

Artan işsizlik…

Bunun yanı sıra yolsuzluklara, yasaklara ve ekonomi ile ilgili yalan söylemeye devam!