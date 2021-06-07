Marmara Denizi’ni kim öldürdü, nasıl öldürüldü?

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı önceki gün Başiskele’de bulunan Tryp By Wyndham Otel’de yapıldı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre illerin belediye başkanları vi su idareleri temsilcileri katıldı…

Toplantıda eylem planı hazırlandı…

Eylem planı kamuoyuyla paylaşıldı. TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Murat Kürekci, toplantıya davet edilmediklerini açıkladı…

Kürekci, “Doğamız ölüyor, insanlık ölüyor.

Doğamız artık parça parça değil, toptan ölüyor” başlıklı bir açıklama yaptı…

Açıklamada deniz salyasının nedeni ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili görüşlerini açıkladı… Açıklamanın bazı bölümlerini sizinle paylaşmak istiyorum;

BUGÜNÜN MESELESİ DEĞİL!

2000’lerin başında Marmara Denizi’nin Değişen Oşinografik Şartları İzlenmiş ve 2 ayrı tarihte raporlanmıştır. Bu raporların işaret ettiği “musilaj agregat” oluşumu geçen sürede gerekli önlemler alınmadığından yeniden yoğun bir şekilde gözlenmeye başlamıştır.

ÇARPIK KENTLEŞME VE SANAYİLEŞME!

Marmara Bölgesi’nde, yaşanan hızlı ve çarpık kentleşme, sanayileşme, ileri arıtım tesislerin olmayışı, evsel-endüstriyel ve gemilerden atılan atıklar vs. havamızın, suyumuzun, toprağımızın yanı sıra ile birlikte Marmara Denizi’nin kirlenmesine ve yaşamın yok olmasına neden olmaktadır. Kocaeli'nin de içinde bulunduğu başta Marmara Bölgesi'ne kıyısı olan kentler olmak üzere kentlerin betonla kaplı tabanları nedeniyle toprak suyu ememeden yağmur, kar suları denize akmaktadır. Sulara adeta set oluşturan yollar ile beton kentler, yağmur sularının birikerek sel meydana gelmesine neden olabilmektedir. Sellerle birlikte oluşan alüvyonlar, denizlerin derinliklerine taşınmaktadır. Denizin dibi çamurlaşmakta ve yine toprakla gelen zirai ilaçlar deniz altı yaşamına olumsuz etkiler yaratmaktadır.

ENDÜSTRİYEL KİRLETME…

Endüstriyel kirletme denizi geri dönüşü olmayan ekolojik bir yıkıma sürükleyen önemli bir sorun kaynağıdır. 50 işçiden fazla çalışanı olan endüstriyel işyerlerinden çoğunluğunun arıtma tesisi yoktur. Olanların bir kısımda maliyetlerin düşürülmesi için tesisi çalıştırmadıkları bilinmektedir. Firmaların atıksu analizleri yakın takibe alınmalı ve denetlenmelidir.

Ergene, Dilderesi vb simsiyah Marmara Denizi’ne karışırken, tonlarca hafriyat Marmara Denizi’ne dökülürken, onlarca tersane yapılırken, OSB ler ve sanayi kuruluşları neredeyse denetlenmezken, kontrolsüzce limanlaşmaya izin verilirken, verilmeye devam ediliyorken gerekli önlemler alınmadığı için Marmara Denizi bugün Müsilajla adeta ölüme terkedilmiş durumda.

KAR HIRSI VE YÖNETİCİLER

Bu kirliliğin oluşmasına göz yumanlar/önlem almayanlar, küresel ısınmaya neden olan yerli/yabancı sermaye sahipleri; evsel ve endüstriyel atıkların aktörleri ise bölgesel kapitalistler ile gerekli mevzuat düzenlemeleri, yatırımları ve denetimleri yapmayan kamu yönetimleridir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ağırlıkta, Ticaret Burjuvazisi ile beton ve asfalt ekonomisine hizmet eden Rant Odaklı İstanbul Metropolitan Planlama anlayışı Tüm Marmara Bölgesinin kirlenmesi sonucunu da beraberinde getirmiştir.

Yeni Kirlilik Yüklerinin Engellenmesi için, ilgili taraflarla birlikte Marmara, “Bölgesel Bazda, Halk ve Çevre Sağlığı odaklı bir yaklaşımla” yeniden planlanmalıdır. Yeni planda Marmara Bölgesine göçün, sanayileşmenin durdurulması anlayışı hükümet politikası olarak kabul edilmelidir. Var olan kirlilik nedenlerinin ortadan kısa ve orta vadede azaltılmasını temin etmek için yatayda ve yeşil alan oranı yüksek bir kentsel dönüşüm, atık miktarının azaltılmasına yönelik düzenlemeler, ileri arıtım sistemlerinin kurulması, olan arıtma sistemlerinin iyileştirilmesi ve sıkı denetim yapılması acil görevlerdir.

İLERİ TEKNOLOJİLİ ARITMA TESİSLERİ YAPILMALIDIR

Kocaeli'de de 23 adet Atıksu Arıtma Tesisi var ve bunlardan sadece 6 adedi ileri biyolojik arıtma tesisidir. Müsilajın oluşmasına neden olan azot ve fosforun ise kaç tane arıtma tesisinde arıtılabildiğine dair bilgi kamuoyuyla henüz paylaşılmamıştır.

Mevcuttaki arıtma tesislerinin doğru çalıştırılması varlığı kadar önemlidir. Arıtma Tesislerindeki giriş ve çıkış numunelerinin bağımsız laboratuvarlarda analiz ettirilmeli ve değerler kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

Kullar ve Plajyolu’nda atıksular yoğun yağan yağmurlarda doğrudan denize verilmektedir. Yine yağmurlarda atıksular, Kullar’ı besleyen Kavakçılık Pompa İstasyonu’ndan Sarı Dere’ye atılmakta..Bu durum Yahya Kaptan karşısı D100 karayolu altından anlaşılabilir.

Acil olarak yeteri sayıda İleri Arıtım Sistemleri kurulmalıdır.

Bu aşamadan sonra, İzmit Körfezi’ne ve Marmara Denizi’ne bir bardak bile su dökülmemelidir.

Arıtılmış suyun, tarımsal sulama amaçlı ve endüstri de kullanılması yönünde yatırımlar yapılmalıdır. Bu sayede var olan içme suyu kaynaklarımızı da korunmuş olur.

TOPLANTIYA TMMOB KOCAELİ DAVET EDİLMEDİ.

2000’li yılların başında paylaşılan raporların üzerinden yıllar geçmiş ancak hiçbir önlem almayanlar Müsilaj görünür hale geldikten sonra ilgi göstermeye başladılar. Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı (Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü) tarafından 4 Haziran 2021 (bugün) yapılacak olan “Marmara Denizi’nde Müsilaj Problemi ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” toplantısına TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu ve bileşenleri olarak maalesef davet almadığımızı belirtiriz.”

FACİA GELİYORUM DEMİŞ…

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Murat Kürekci’nin açıklamalarını yukarıda okudunuz.

Önemli açıklamalar.

Bu deniz salyası faciasının adım adım geleceği yıllar öncesinden belli imiş.

Ama maalesef önlem alınmadı.

Sonuç ortada.

Şimdi deniz salyasından kurtulmak için toplantı üstüne toplantı, çalıştay üstüne çalıştay yapılıyor.

Umarım Marmara Denizi’ndeki deniz salyaları ile mücadele, Türkiye’nin korona ile mücadelesine benzemez.

Daha net kararlar alınır ve hemen yürürlüğe sokulur.

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Doğalgaza % 6 zam geldi!

Yılbaşından bu yana doğalgaza her ay yüzde 1 zam geliyor… BOTAŞ yayımladığı tarifeye göre, doğalgaz fiyatı Ocak ayından bu yana altıncı defa artmış oldu. Yani yılbaşından bu yana her ay doğalgaza yüzde 1 zam yapıldı. Bu da toplam yüzde 6 zam yapar.

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1 yıllık maaş zammı 5 ayda buhar oldu!

Peş peşe gelen zamlar, maaşları eritti. Resmi enflasyona göre memur ve emeklilerin 12 aylık zammını 5 ayda yok oldu. Temmuzda memur ve emeklilere enflasyon farkı dahil yüzde 7.5 oranında zam göründü. Yılın ilk 5 ayında yüzde 6.39'a ulaşan tüketici enflasyonu, memur ve emeklilere yılın tamamı için verilen yüzde 6'lık maaş zammını tümden silip süpürdüğü gibi, milyonlarca dar gelirliyi 3.39 puan eksiye düşürdü. Temmuzda emekliye zam yapılacak, Ocak ayına kadar verilen zamlar da eriyip gidecek.

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Her 3 kişiden 1’i yeşili koruyor

Yemeksepeti’nin sipariş onay sayfasında “İhtiyacın yoksa yeşili koru” butonu her üç Yemeksepeti kullanıcısından biri tarafından tercih ediliyor. Tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak için sunulan plastik tabak, çatal, bıçak, pipet ve kağıt peçete istemiyorum seçeneği sayesinde son 12 ayda toplam 926 ton daha az plastik tüketildi. Her üç kişiden birinin yeşili koruması yetersiz, herkesin yeşili koruması lazım.

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Dünya nüfusunun yüzde 90’ı kirli hava soluyor

Hava kirliliği oranları uzun yıllardır düşüş yaşasa da 2019 itibarıyla hala Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği seviyeye ulaşmadığı görüldü. Veriler Avrupa ülkelerini kapsarken, 2019 yılındaki yıllık ortalama ince partikül konsantrasyonun 12,6 ug/m3 olduğu kaydedildi.2020 Dünya Hava Kalitesi Raporuna göre ise, Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Moğolistan, Afganistan, Umman ve Katar havası en kirli ülkeler oldu. Türkiye ise 106 ülke arasında 46. sırada yer buldu.