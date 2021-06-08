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Makale Yazısı-08 Haz 2021 - 20:00

Eve kapanan gençlerin tek adresi oyun siteleri oldu
Bülent Ekinci

Bülent Ekinci

Uluslararası 85 oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası Oyunfor’un açıkladığı verilere göre oyun ve oyun içi satışları 17 günlük tam kapanmanın etkisiyle mayıs ayında patlama yaşayarak yılın zirvesini gördü. Şubat ayında düşüşe geçen oyun satışları mart ayında tekrar yükselişe geçmiş, nisan ayında ise 2021 yılının zirvesini yaşamıştı. Mayıs ayında gerçekleşen tam kapanmanın da etkisiyle nisan ayına kıyasla %15 artan oyun ve oyun içi satışları geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre ise %35’lik bir büyüme göstererek son zamanların en yüksek satış rakamlarına ulaşmış oldu.

Kapanma günlerinin en çok ziyaret edilen adresleri olan oyun aplikasyonları, pandemi döneminin kurtarıcısı gibi görüldü.
İşte mayıs ayında en çok ciro yapan 10 oyun

1. Garena Free Fire
2. PUBG Mobile
3. Call of Duty Mobile
4. Lords Mobile
5. Mobile Legends  
6. Valorant
7. LifeAfter
8. Rules of Survival
9. Fetih: Altın Çağ
10. League of Legends

Yarımca kirazı ilk mahsulünü verdi

Ülkemizin en meşhur kirazları arasında yer alan Yarımca Kirazı, dönemin ilk mahsulünü verdi. Adına festivallerin düzenlendiği Yarıca Kirazı Körfez’in sembol değerinin başında geliyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’te ilk mahsulün duyurusunu yapmak için Nurettin Yıldırım adlı üretecinin bahçesini ziyaret etti. Kiraz bağında çektirdiği fotoğrafı da sosyal medyada paylaşarak, yeni dönemin tanıtımını yapmış oldu.

Çakıroğlu yeniden aday olmayacak

Gölcük Trabzonlular Derneği Başkanı Hüseyin Çakıroğlu, haziran ayı içerisinde Gölcük Trabzonlular Derneğinin olağan genel kurulunu yapmayı planladıklarını ve yeni dönemde de aday olmayacağını açıkladı. Hüseyin Çakıroğlu; “İçinde bulunduğumuz normalleşme döneminde görüyoruz ki vaka sayıları da azaldı. 1 Haziran’dan itibaren de yeni normalleşme döneminde, 16 Haziran itibariyle de kongrelerin yapılmasına imkan tanınmış oldu. Bizler de bu ay içerisinde, geçmiş dönemde yapamadığımız kongremizi yapacağız. Gölcük Trabzonlular Derneği Başkanlığı görevimi kongrede noktalıyorum. İstişare kurulumuzun yeniden belirleyeceği başkanımıza bu görevin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Eranıl’ın kitap kampanyasına Sakarya’dan destek

İzmit İlçe eski Kaymakamı olan ve şu anda da Sakarya Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ersin Emiroğlu, “Şehit Kütüphaneleri” kapsamında Gazeteci Mustafa Eranil tarafından kurulacak olan şehitler kütüphanesi için 500 adet kitap desteğinde bulundu. İzmit Hatipköy Mahallesi Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy ile birlikte Mustafa Eranıl'a kitapları teslim eden Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, “Böyle bir çalışmaya emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bilgili, düşünen, kendini geliştiren nesillerin yetişmesi ancak ve ancak kitap okumaktan geçer. Kütüphanenin birde şehit ismini taşıması çok daha anlamlı ve güzel' dedi ve kitaplarını teslim etti.

Okullar açılınca denetimler de başladı

Kocaeli Servis Araçları Odası ve kolluk kuvvetlerinin ortaklaşa yaptıkları korsan servis aracı denetimleri, okulların açılmasıyla yeniden başladı. Hemen her gün yapılan denetimler sayesinde, korsam taşımacılığına darbe vuran Kocaeli Emniyeti, farklı güzergahlarda denetimlerini deva ediyor. Kusurlu bulunan araçlar ise trafikten men ediliyor.

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Yazar Bülent Ekinci - Mesaj Gönder

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