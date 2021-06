Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) merhum Haydar Baş’ın sıra dışı fikirleri vardı. Haydar Bey’in ekonomi modeli, birçok ülkede model alındı.

Haydar Bey, rahmetli olduktan sonra oğlu Hüseyin Baş genel başkan oldu.

BTP’den gazetemize zaman zaman mail gelir.

Hüseyin Bey, ülkenin gündemiyle ilgili görüşlerini paylaşır.

Dün de gazetemize bir mail geldi. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türk gençliğinin içinde bulunduğu durum üzerine değerlendirmeler yaptı.

İlgimi çekti. Sizinle paylaşmak istedim.

BEYİN GÖÇÜ NEDEN OLUYOR?

Katıldığı bir TV programında beyin göçü üzerine sorulan soruya cevap veren Hüseyin Baş, “Beyin göçü neden oluyor?” sorusuna şu cevabı verdi, “Ya bizim kabiliyetli gencimiz imkan bulamıyor ya da yaşam alanı bulamıyor. Bir şarkı vardır, 'Deryada bir gül açmış o da su diye ağlar' diye... Türkiye'nin pozisyonu esasında bu. Biz gençlerimizi hiçbir zaman sahiplenmedik ülke olarak. Biz bunları kazanalım derdine düşmedik. Bakın Atatürk kurduğu cumhuriyette öyle şeyler yaptı ki... Batman'ın Raman dağında petrol bulundu. Bu petrol arama şirketini Atatürk kurdu ve bu petrolü bulması için ABD'de ikamet eden bir Türkü Türkiye'ye davet etti. O'na , 'Gel ülkene hizmet et' dedi. O da ABD'den kalktı geldi. Niye geldi? Çünkü Atatürk'e inandı, güvendi. Dedi ki, ' ben bu adamla hem çalışmalarımı yaparım, hem geleceğimi kazanırım, hem de milletime hizmet ederim.”

“TÜRK GENCİNİN POTANSİYELİ YÜKSEKTİR”

Bu örneğinin ardından “Şimdi Türkiye'de yaşayan bir genç kime güvenecek?” sorusunu soran BTP lideri şöyle devam etti, “Genç kendine çalışsa imkan yok, başkasına çalışsa, 'ben bu adama güveniyorum, O'na faydalı olacağım ' dese adamın öyle bir beklentisi yok, 'çalışma' diyor. Milleti için çalışmaya kalksa buna da imkan yok. Şuanda gencimize uygulanan psikoloji bu. Dolayısıyla bizim gençlerimizi sahiplenen projeler ortaya koymamız lazım. Bugün bir gazeteci bir Bakan ile ilgili , 'Cebimde 5 kuruş para yoktu, yanına gittim altıma araba verdi, oda verdi, danışmanlık yap dedi' diye anlatıyor. O beyefendiye yapılan yatırım bizim gencimize çok mu, gelin bu gence yatırım yapalım. Belki bu genç bu ülkeden bir Facebook çıkaracak, alibaba.com çıkaracak, Google çıkaracak...Marka isimleri veriyorum ama bunlar artık devlet düzeyine gelmiş evrensel firmalar. Bunların bütçeleri Türkiye'nin GSMH'sinden fazla. Gençlere fırsat verilse bu ülkeden bunları çıkaracaklar. Bu ülkede bu gençler var. Bu potansiyelleri devreye koyabilirsek gençlerimizi kazanabiliriz, vatanına milletine ait ve aidiyet hisseden gençler haline getiririz.”

“GERÇEK ATATÜRK’Ü TANITIRSAK VATANINA AŞIK GENÇLER YETİŞTİR”

Gençler üzerine yaptığı değerlendirmede “Her şey yatırım mı, her şey bu gence iş yaptırmak mı?” soruna da cevap BTP Genel Başkanı Baş, “ Hayır. Bir de bunlara gerçekten Atatürk ve cumhuriyet bilincini aşılamamız lazım. Bu da iş Haydar hocanın ortaya koyduğu Hoş Geldin Atatürk teziyle mümkün. Son 60-70 yıldır Türk milletini atasından uzaklaştırma politikası izlendi bu ülkede. Bunu yaptıranlar da hiçbir zaman Türkler olmadı, her zaman dış güçler oldu. O 'dış güçler - dış güçler' diye bugün haykırılıyor ya, faiz lobisi deniyor ya... Aslında bunlar bize ekonomiden darbe vurmadı. Bunlar bizi tarihimizle, atamızla uzaklaştırarak darbe vurdular. Bizim zihniyetimizle oynadılar. Şimdi bunu aşılamamız için gerçek Atatürk'ü ortaya koymamız lazım. Biz gerçek Atatürk'ü ortaya koyarsak emin olun O'na bütün millet aşık olacak. Çünkü tarihte O'nun gibi müthiş bir lider yok. O aşk ile vatanımıza öyle bir sarılacağız ki... Çünkü O bizim için yatak yüzü görmedi, yastığa başını koymadı. Yıllarca savaş meydanlarında bizler için savaştı. Atatürk bizim için canını koydu ortaya başka bir millet için değil. Günün sonunda yaptığı iş de şu, 'her şeyi başardım, ve egemenliği kayıtsız şartsız Türk milletine verdim' dedi. Çok tabi bir şekilde artık kıralınız benim diyebilirdi veya ben hilafeti aldım halife benim de diye bilirdi. Olayı dini yönden de suistimal edebilirdi. o halifeliği TBMM'ye, dolayısıyla Türk milletine bıraktı ve ‘bunun da kararını bu millet belirleyecek’ dedi.” şeklinde konuştu.

CUMHURİYETİ İLELEBET TAŞIYACAK GENÇLER

BTP Lideri Baş sözlerini şu dikkat çekici ifadelerle noktaladı, “Şimdi Atatürk bunları yaptı ama biz atamızla barışıp, atamıza aşık olup Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kalacak şekilde muhafaza edecek gençlikleri yetiştiremedik. Bizim bunu yapmamız lazım. Bu gençleri anlayacağız, yetiştireceğiz, tarihi ile barıştıracağız ve Cumhuriyeti ilelebet taşıyacak gençler oluşturacağız”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın Atatürk, Türkiye Cumhiriyeti ve Türk gençliği ile ilgili görüşlerini yukarıda sizinle paylaştım. Şu sıralar kendini imam zanneden bazı kişiler, Atatürk’e dil uzatıyor. Herkes şunu bilsin ki, Atatürk’ü kimse silemez, Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet payidar kalacaktır.

