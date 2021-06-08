Müslüman olduğunu söyleyen birisi geçenlerde bir laf etmiş. Demiş ki, bizim yüzümüzden insanlar İslam’dan soğuyor. Bugüne kadar durduğu yerler, konuştuğu laflarla hiç tasvip etmediğim bu kişi her nasılsa çok doğru bir laf etmiş…

Evet sayelerinde, özellikle de gençler arasında deizm in yaygınlaştığı söyleniyor…!

Deizm ve Deistler Neye İnanır diye soracak olursanız ; Deizm, Tanrı’ya inanıp ancak hiçbir dini kabul etmeyen görüştür. “Deizm’de her şeyi başlatan, evreni bir saat gibi kuran bir Tanrı inancı vardır. Ancak bu Tanrı şimdiki zamana karışmaz, kişisel değildir. Aynı zamanda asla vahiy aracılığıyla bir din oluşturmamış ya da insanlığa hitap etmemiştir”.

Tutum ve davranışlarıyla özünden uzaklaşan; Din kaynağının, ilmin ve aklın yanından bile geçemeyecek söylemleriyle neden oldukları İslam’a zarar veren bu durumun vebalini bakalım nasıl ödeyecekler?

Birilerine yaranmak için, aklını kiraya verdiği için, belirli bir menfaat karşılığında… Bu gün ibadet etme hürriyetini milletimize sağlayan büyük önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve aziz arkadaşlarına hakaret etmekten geri durmayan imama tepki vermeyen imamların; şimdi bu söyleyeceğime aşırı tepki vereceklerinden kuşkum yok!

İslam’da “Ruhban sınıfı” nın olmadığını biliyorsunuz değil mi?

Cemaati namaz kıldırırken, kıldığınız namazın, kendi namaz borcunuzu karşılayıp karşılamadığını hiç düşündünüz mü? Ben düşündüm. Zannımca karşılamayacağı düşüncesine yaklaştım.

Niye diye soracak olursanız; Ben işi gücü, gelirimi, geçim kapımı, dünya işlerini bırakıp Salata’a geliyorum. Sen maaş karşılığı cemaat’e namaz kaldırıyorsun. Yaptığın iş karşılığında ücret alıyorsun. Onu da kendi namaz borcuna sayıyorsun…

Senin geçimini temin için yaptığın iş karşılığında kıldığın namaz kabulse; o zaman benim de, geçimimi sağlamak yolundaki uğraşım ibadet sayılması lazım. Öyle olmadığına göre, Ben sizin yerinizde olsam, Cemaat’e namazı kıldırdıktan ve cemaat gittikten sonra; hiç olmazsa, en azından o vakit namazının farzını kendi borcumu eda etmek için ayrıca kılarım. Bunu yapmadığınız müddetçe zannımca borcunuzu eda etmiş olmayabilirsiniz…

Kimin zalim, kimin kafir olduğuna dair fitne düşünceler üretmek yerine önce kendi halinize bir bakın, birilerinin hizmetinde misiniz, Kur’an yolunda mısınız …?

Size bir de fıkra kondurayım.

Karadeniz’de Of’li nun biri sahilden yukarılara Bayburt’a doğru gidiyor. Akşam karanlığına yakın bir köye gelmiş. Geceyi orada geçirmesi lazım. Köyün ufak bir kahvesi varmış. Kahveye girmiş. Selam vermiş. Buyur etmişler bir de çay ikram etmişler. Sormuşlar ki, Nerelisin ? Of’liyim deyince ,oooo oflu isen o halde hocasındır demişler…

Bakmış ki hocayım derse itibar güzel, heee hocayım demiş. Birazdan Akşam ezanı okunmuş. Kalkıp hep beraber Cami’ye geçmişler. Abdestleri almışlar, Cami’ye girince; Cami’nin hocası Cüppe ile sarığı bizim Of’liya uzatmış. Buyur hocam bu vakit namazı da bize sen kıldırıver demiş.

Of’li ne yapsın, olmaz da diyememiş. Olmaz dese itibarı kaçıracak. Çat pat da ucundan kenarından bir şeyler de biliyormuş. Giymiş cüppeyi sarığı kafasına geçirmiş. Cemaatin önüne geçmiş. Başlamışlar namaza. Bizim Of’li kıyamda Fatiha’dan sonra okuyacağı zammı sureye sıra geldiğinde otururken okunan Ettahiyyatü’yü okumaya başlamış.

Arkada namaza duran Cami hocası ve cemaat Of’li nun hoca olmadığını anlamış. Hoca dayanamamış ve namazın ortasında Ofli’ya demiş ki; ula Of’li ayakta iken Ettahiyyatü’yü okudun, bakalım oturdun mu ne okuyacaksın ?

Şimdi hocalara sormak lazım, iktidar değişirse ne anlatacaksınız ? Ne zaman Kur’an ile amel edeceksiniz …?