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Makale Yazısı-08 Haz 2021 - 20:00

Uğursuzluklar
Yağmur Uğuzluoğlu

Yağmur Uğuzluoğlu

Dünya üzerinde gezinen varlıkların her birinin, en küçüğünün bile, bir görevi vardır. Bazıları toprağı havalandırmayı kendine görev edinmiştir. Bazıları sürekli olarak çalışmayı kendine huy edinmişse bile, bunun tam tersi olan varlıklar da yok değildir. Her telden varlık, her huydan yapı vardır. Çiçekler güzel kokular salarak polenlerini alması için çevresinden geçenlere yalvarır, kelebekler bu yalvarmayı hiç duymazdan gelir mi? Hemen gidip sevgili dostunun isteğini yerine getirir. Aldığı polenleri, aynı zenginden çalıp fakire veren Robin Hood gibi, saçar etrafa. Soyların devam etmesini sağlar. Bu çiçekler de büyür ve döngü devam eder.

Yazımın ilk cümlelerinde en küçük canlının, varlığın bile bizim mavi soluk noktamızda bir görevinin olduğunu söylemiştim. Gelin, bu küçücük canlılardan birini inceleyelim.

Denizin maviliklerinde kaybolmayı, onun kokusunu içimize çekmeyi, dalgalarının köpüğünde huzur bulmayı hepimiz en ince duygular ile çok severiz. Özellikle kokusu bizi kendisine çeker. Bir deniz sevdalısı olan Cevat Şakir yani namı-diğer Halikarnas Balıkçısı, Bodrum’a sürgün edildiğinde, Bodrum’a ulaşmak için çok uzun bir yolculuk yapmıştır. Bu yolculuk boyunca da denizi doğru dürüst hiç görememiş, ona, bir nevi sevgilisine hasret kalmıştır. Uzun aylar sonucunda Bodrum’a vardığında daha onu görmeden kokusunu duymuş, sonra bir anda karşısına çıkmıştır deniz. Bu anısını geçen yıl okuduğum Mavi Sürgün kitabında anlatmıştır Cevat Şakir. Bu kitaptan hiç unutamadığım bölüm ise işte şimdi anlattığım kısımdır. Cevat Şakir, denizin kokusunu duyup, sesini duyduktan ve en sonunda da onu gördükten sonra kendini ‘Arşipel’ diye iç çekerek yere bırakır. Bu andaki düşünceleri, hisleri sayfaların üstünde usulca duran satırlarına öyle yansımış ki, insan zihni o satırlar olmadan bunca sene nasıl yaşamış olduğuna hayret ediyor. İşte bu yüzden Mavi Sürgün Cevat Şakir’in Bodrum’a sürgün edilmesini anlatmaya çalışırken, yanlışlıkla beni de kendine sürgün etmiş olan bir kitaptır.

Cevat Şakir’in sevdalısı olduğu güzel deniz, aslında sadece balıklara ve deniz canlılarına değil, pek çok başka canlıya da ev sahipliği yapar. Bu canlılardan biri de Emiliania Huxleyi adındaki tek hücreli bir fitoplanktondur. Bu su yosunu türünde bulunan Alma1 enzimi sayesinde DMSP bileşiği oluşur. Bu bileşik, canlının hayati tehlikesi olduğunda DMS molekülüne dönüşür.

DMS molekülü, hayati tehlike sahibi olan canlı ile türdeş olan canlılara gönderilen bir uyarı mesajı niteliği taşır. Bir tehlike (enfeksiyon, başka bir canlı tarafından gelen saldırı…) sebebiyle ölmek üzere olan bir su yosununun ortama saldığı bu moleküller ile birlikte yakın bölgedeki diğer fitoplanktonların tehlikeli durum hakkında bilgisi olur.

Salgılanan DMS molekülü ise dışarı bir koku salar. Salınan bu koku, Cevat Şakir’in aşığı olduğu denizinin kokusudur. Yani deniz kenarında oturduğumuzda burnumuza gelen o mis gibi koku, bir acil durum sisteminin bangır bangır bağıran alarmıdır.

Gördüğünüz üzere, bizim aslında iyot ya da ozon dolayısıyla duyduğumuzu sandığımız o kokunun bile bir nedeni, bir görevi var.

Bu durum insanlar için de aynı şekilde ilerler. Her birimizin bir görevi vardır. Bazılarının görevi sanat eserleri yaratmak iken, bazılarının ki karışık bilgisayarların sistemlerini kurmaktır. Bazıları tüm insanları mutlu eden çiçek buketleri hazırlar, bazıları tüm şehirleri boydan boya aydınlatan lambaları tamir eder, bazıları sokakları tertemiz tutmaya çalışır. İnsanları doyurur, yeni elbiseler diker, üretir, tüketir, sever… İnsanların da öyle çok görevi var ki, anlatmakla bitmez.

Görevler mevcut, onları yapan insanlar da mevcut, ama görevler her zaman doğru bir şekilde mi yapılıyor? Bir görevi doğru bir şekilde yapmak ne demektir? Onu yapabileceğinin en iyisi şeklinde yerine getirmek midir, yoksa bunu yapmasan da görevini düzgün bir şekilde gerçekleştirebilir misin?

Bu konuyla ilgili çevremde gördüğüm, duyduğum, gözlemlediğim pek çok durum var. Bence her görev, yapılan her iş inanılmaz büyük bir kutsallığa sahip. Bundan dolayı hepsinin en iyi şekilde yapılması gerekir. Bu bir zorunluluktur. Sahip olunan iş, özellikle ülkedeki ‘her’ konu ile bağlantılı olan bir iş, düzgün olarak yapılmazsa, görev iyi bir şekilde yerine getirilmezse ne olur?

Ben size ne olacağını söyleyeyim, fitoplanktonlar eğer görevlerini düzgünce yerine getirmeyip DMS molekülünü salgılamazsa, kendisinin sahip olduğu tehlikeden çevresindeki kimse haberdar olamaz ve herkes, tüm ‘fitoplanktonlar’ ölüme mahkum olur. Çünkü bir ‘fitoplankton’ işini yerine getirmezse, çevresindeki herkes, en sonunda da sistem zarar görür.

Müsilaj ( deniz salyası) gibi doğal felaketler ‘uğursuzluk’ olarak sayıldıkça, gözler kapalı kaldıkça ve açılmamakta ısrar edildikçe, insanların isyanları duymazlıktan gelindikçe hepimiz aynı uyarılmayan fitoplanktonlar gibi çaresizce bekleyeceğiz. Peki, bu bekleyişten kim sorumlu olacak? Uğursuzluklar mı?

Bir dahaki hafta görüşmek üzere…

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Yazar Yağmur Uğuzluoğlu - Mesaj Gönder

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