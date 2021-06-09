Marmara’nın salyaları kimlerin salyaları?!..

İzmit Körfezi’nde kurulmuş uygarlıklardan birinin adı “ASTAKOZ” yani

“Istakozlar Körfezi” dir.

İnsan büyüklüğünde Istakozlar çıkarmış bu körfezden.

Çocukluk yıllarımda, rahmeti babam ve amcam Cumartesi geceleri balığa çıkarlar, sepetler dolusu balığın yanı sıra Istakoz da avlarlardı.

Kırlangıç balığının kafasından yapılan çorba, 10 nüfuslu büyük ailemize yeterdi. Uskumru zamanı, deniz kıyısı ve birçok evin balkonu çiroz salkımları ile dolardı. Yaz aylarında gençler vapur iskelesine gelir, vapur güvertesine çıkar, oradan denize atlarlardı.

Pırıl pırıldı körfezimiz.

Yarımca Kirazı, Değirmendere fındığı, Eşme’nin ve Eseler köyünün her türlü mevsim meyveleri, Çayırköy’ün karpuzu ile beslenirdik.

1965 sonrası, bu bereketli topraklarda ard arda sanayi tesisleri kuruldu. “Sanayileşeceğiz, kentimiz zenginleşecek, iş olanakları olacak” dedi kimi siyasetçilerimiz.

Bir bakıma doğruydu.

Ama, PLANSIZ ve yalnızca siyasetçilerin tercihi ile gerçekleşen “ÇARPIK” bir sanayileşmeydi bu.

“ÖNCE ALTYAPI ve ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ” yoktu!

Sanayileşmek uğruna en verimli tarım alanlarımızı, bağ ve bahçelerimizi yitirdik.

Hızlı sanayileşme hızlı “işgücü göçü” de getirdi.

Artan nüfus için yeni yerleşim alanları oluştu. Ama, plansız ve altyapısız.

Sonra, insan ve sanayi atıkları denize, nehirlere, hatta göllere akmaya başladı.

Çevre bilinçli insanların uyarıları yok sayıldı.

1975 yılında, Erol Köse döneminde, İzmit Belediyesi öncülüğünde “Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği (MBBB) kuruldu.

Projeler üretildi, sanayiciler ve siyasal karar vericiler uyarıldı. Ama, ne yazık ki siyaset bezirganları için çevreyi korumak, “teferruat” idi!

Gelmiş geçmiş kent yöneticilerinde de, coğrafi koşullara uygun “kent planlaması” bilinci oluşmadı!

Hep “siyasal ve maddi hesaplar” öne çıktı!

Bu ilkel anlayış, Marmara Denizi çevresindeki diğer kentlere ve özellikle İstanbul’da “İHANET” boyutuna ulaştı.

Altyapının kaldıramayacağı ölçüde beton binalar, kimyasal atıklarını nehirlere boşaltan sanayi tesisleri, yok edilen tarım ve orman alanları ile doğanın canına okundu.

O binaları yapan müteahhitler, onlarla işbirliği yapan yerel ve merkezi siyasal karar vericiler maddi zenginliğe ulaştılar!

“Orman içinde lüks villalar” yapıldı!

Ormanlar, meralar ve en güzel deniz kıyıları yapılanmaya açıldı.

Marmara fosseptik çukuruna dönüştü!

Ve, geldik bu güne…

Şaşırmak mı gerek?

Deniz üzerinde ortaya çıkan “ müsilaj” denilen salyanın nedenleri ve günahkarları ortada!

O salyalar, birilerinin akıllarını aşan maddi ihtiraslarının, cehaletlerinin ve aldıkları siyasal kararlarının sonucu ve bedelidir!

Şimdi Marmara’yı yeni ve çok daha büyük bir salya akını bekliyor!

Bu salyanın adı “KANAL İSTABUL” dur!

Bir taraftan İstanbul’un tatlı su kaynakları tehlikeye atılıyor, öte yandan verimli tarım alanları yok ediliyor, geçimini bu topraklarda tarım ve hayvancılıkla sağlayan insanlar göçe zorlanıyor, kanal çevresinde iki milyonluk iki yeni kent kuruluyor ve hepsinden önemlisi; “Karadeniz’in kiri salyası” da Marmara’ya akıtılmayı bekliyor!

YETER ARTIK!

Bu ülkenin doğaya ve insana yıkım getirecek “Çılgın Projelere” değil, doğa ile uyumlu “akıllı projelere” ihtiyacı var!

İnsanca yaşamak bizim de hakkımız!..