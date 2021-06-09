Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Makale Yazısı-09 Haz 2021 - 20:00

Marmara’nın salyaları kimlerin salyaları?!..
Mustafa Küpçü

Mustafa Küpçü

İzmit Körfezi’nde kurulmuş uygarlıklardan birinin adı “ASTAKOZ” yani

“Istakozlar Körfezi” dir.

İnsan büyüklüğünde Istakozlar çıkarmış bu körfezden.

Çocukluk yıllarımda, rahmeti babam ve amcam Cumartesi geceleri balığa çıkarlar, sepetler dolusu balığın yanı sıra Istakoz da avlarlardı.

Kırlangıç balığının kafasından yapılan çorba, 10 nüfuslu büyük ailemize yeterdi. Uskumru zamanı, deniz kıyısı ve birçok evin balkonu çiroz salkımları ile dolardı. Yaz aylarında gençler vapur iskelesine gelir, vapur güvertesine çıkar, oradan denize atlarlardı.

Pırıl pırıldı körfezimiz.

Yarımca Kirazı, Değirmendere fındığı, Eşme’nin ve Eseler köyünün her türlü mevsim meyveleri, Çayırköy’ün karpuzu ile beslenirdik.

1965 sonrası, bu bereketli topraklarda ard arda sanayi tesisleri kuruldu. “Sanayileşeceğiz, kentimiz zenginleşecek, iş olanakları olacak” dedi kimi siyasetçilerimiz.

Bir bakıma doğruydu.

Ama, PLANSIZ ve yalnızca siyasetçilerin tercihi ile gerçekleşen “ÇARPIK” bir sanayileşmeydi bu.

“ÖNCE ALTYAPI ve ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ” yoktu!

Sanayileşmek uğruna en verimli tarım alanlarımızı, bağ ve bahçelerimizi yitirdik.

Hızlı sanayileşme hızlı “işgücü göçü” de getirdi.

Artan nüfus için yeni yerleşim alanları oluştu. Ama, plansız ve altyapısız.

Sonra, insan ve sanayi atıkları denize, nehirlere, hatta göllere akmaya başladı.

Çevre bilinçli insanların uyarıları yok sayıldı.

1975 yılında, Erol Köse döneminde, İzmit Belediyesi öncülüğünde “Marmara ve  Boğazları Belediyeler Birliği (MBBB) kuruldu.

Projeler üretildi, sanayiciler ve siyasal karar vericiler uyarıldı. Ama, ne yazık ki siyaset bezirganları için çevreyi korumak, “teferruat” idi!

Gelmiş geçmiş kent yöneticilerinde de, coğrafi koşullara uygun “kent planlaması” bilinci oluşmadı!

Hep “siyasal ve maddi hesaplar” öne çıktı!

Bu ilkel anlayış, Marmara Denizi çevresindeki diğer kentlere ve özellikle İstanbul’da “İHANET” boyutuna ulaştı.

Altyapının kaldıramayacağı ölçüde beton binalar, kimyasal atıklarını nehirlere boşaltan sanayi tesisleri, yok edilen tarım ve orman alanları ile doğanın canına okundu.

O binaları yapan müteahhitler, onlarla işbirliği yapan yerel ve merkezi siyasal karar vericiler maddi zenginliğe ulaştılar!

“Orman içinde lüks villalar” yapıldı!

Ormanlar, meralar ve en güzel deniz kıyıları yapılanmaya açıldı.

Marmara fosseptik çukuruna dönüştü!

Ve, geldik bu güne…

Şaşırmak mı gerek?

Deniz üzerinde ortaya çıkan “ müsilaj” denilen salyanın nedenleri ve günahkarları ortada!

O salyalar, birilerinin akıllarını aşan maddi ihtiraslarının, cehaletlerinin ve aldıkları siyasal kararlarının sonucu ve bedelidir!

Şimdi Marmara’yı yeni ve çok daha büyük bir salya akını bekliyor!

Bu salyanın adı “KANAL İSTABUL” dur!

Bir taraftan İstanbul’un tatlı su kaynakları tehlikeye atılıyor, öte yandan verimli tarım alanları yok ediliyor, geçimini bu topraklarda tarım ve hayvancılıkla sağlayan insanlar göçe zorlanıyor, kanal çevresinde iki milyonluk iki yeni kent kuruluyor ve hepsinden önemlisi; “Karadeniz’in kiri salyası” da Marmara’ya akıtılmayı bekliyor!

YETER ARTIK!

Bu ülkenin doğaya ve insana yıkım getirecek “Çılgın Projelere” değil, doğa ile uyumlu “akıllı projelere” ihtiyacı var!

İnsanca yaşamak bizim de hakkımız!..

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mustafa Küpçü - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL