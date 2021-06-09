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Makale Yazısı-09 Haz 2021 - 20:00

Koruyamadık, bütün değerlerimiz uçup gitti
M.Tanzer Ünal

M.Tanzer Ünal

Her fırsatta ahkâm keseriz.

Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, hukuk devleti, laiklik, ahlak, erdem…

Tabii sayarız sayarız, bu arada Müslümanlığı da kimselere bırakmayız.

Şöyle Müslümanız böyle Müslümanız, diye hava atarız.

Oysa şu gerçeği bir bilsek…

*Atatürk ilkeleri, Atatürk ilkelerini korursan vardır.

*Cumhuriyet, Cumhuriyet’i korursan vardır.

*Demokrasi, demokrasiyi korursan vardır.

*Laiklik, laikliği korursan vardır.

*Hukuk devleti, hukuk devletini korursan vardır.

*Ahlak ve erdem; ahlak ve erdemi korursan, ahlak ve erdemli olursan vardır.

*Müslümanlık; Müslümanlığı korursan, gerçek Müslüman gibi davranırsan vardır.

Eskiden sahip olduğumuz bütün değerlerimizi alt alta yazın, bu çerçevede bir değerlendirin.

Bakın bakalım, o değerler yerinde duruyor mu, yoksa uçup gitmiş mi?

Bitirdik, hepsini bitirdik…

Koruyamadık, değerlerini bilemedik, hepsi elimizin altından kayıp gitti.

Şimdi geri alabilme çabası içindeyiz.

Ama çok uğraşacağız, çok!

Bazı AKP’lilerin özgürlükleri

Bazı AKP’lilerin “suç işleme özgürlüğü” var.

Bazı AKP’lilerin “günah işleme özgürlüğü” de var.

Nereden mi anladım?

Baksanıza…

Onca suç işliyorlar, yargı gereğini yapmıyor.

Onlar da suç işlemeye devam ediyor…

Onca günah işliyorlar, Allah gereğini yapmıyor, onlar da “Allah bizi affetsin” deyip günah işlemeye devam ediyorlar.

Pazar sabah saat 7.30…

Geçen pazar…

Sabah saat 7.30…

Yürüyüş ekibindeki arkadaşlardan biri, “Yaa Sedat Peker konuşmaya başladı” dedi, cebinden çıkardığı telefonun sesini sonuna kadar açtı, hem adımlıyoruz hem anlatılanları pür dikkat dinliyoruz.

Beş kişiyiz.

Doktor, avukat, işadamı, emekli ve ben gazeteci…

Sabahın köründeki halimize bakar mısınız?

Sedat Peker videoları artık pazar günlerinin klasiği haline geldi.

Asya Üniversiteleri sıralamasında neredeyiz?

Geçen hafta Asya Üniversiteleri sıralaması ve üniversitelerin bütçeleri açıklandı.

En başarılı ilk 10 üniversite sıralamasında, aslan payı Çin’in.

Çin’i Japonya, Singapur ve Güney Kore izliyor.

Türkiye ilk 10’da yok, ama ilk 100’de üç üniversitemiz var.

Sabancı Üniversitesi 68’inci, Koç Üniversitesi 73’üncü ve Çankaya Üniversitesi 80’inci.

Sonuçta…

Üniversitelerimiz, Avrupa’da da yok, Asya’da da yok!

İlk sıralar, bilimi ön planda tutan üniversitelerin.

Zam ve enflasyon

Bir yıl içinde…

*Demirin fiyatı yüzde 124 arttı.

*Beton yüzde 64 arttı.

*Gübre yüzde 67 zamlandı.

*Mazottaki fiyat artışı yüzde 70.

*Pamuk zammı yüzde 40.

*Polyester zammı yüzde 60.

Ancak açıklanan yıllık enflasyon yüzde 16.59.

Şu komikliğe bakar mısınız?

Bakalım başka kim kime kılıç çekecek?

Son günlerde ülkemizde kılıç çeken çekene…

Ortalık iyice allak bullak.

Sedat Peker’in videolarından anlıyoruz ki, önce Ahmet Davutoğlu’na kılıç çekilmiş, Davutoğlu başbakanlıktan ve AKP Genel Başkanlığı’ndan indirilmiş.

Sonra damat Berat Albayrak’a kılıç çekilmiş, Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alaşağı edilmiş.

Bu arada “kılıç çekenleri” söylemeyi unuttuk.

Sedat Peker’in videolarından öğrendiğimize göre, kılıç çekenler, Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım.

İddiaya göre, kılıç çekme olayının geri planında Devlet Bahçeli ve Mehmet Ağar da var.

Sonunda…

Bu ilk kılıç çekmelerin ardından…

Sedat Peker ortaya çıktı, kılıcını çıkarıp herkese meydan okudu.

Madem öyle, işte böyle!

Planlamış, sıraya sokmuş, her pazar onlarca kişiyi kılıçtan geçiriyor.

Bakalım, bu işin sonu nereye varacak?

 

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Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder

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