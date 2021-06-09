Stancu ismini Akçay diyorsa benim için de tamamdır

Malûm, çeyrek asırdır Kocaelispor ile yatıp, Kocaelispor ile kalkıyoruz. Tabii bu sene daha çok heyecanlıyız… 11 yıl sonra yabancı futbolcuların adı geçmeye başladı… En son BAL’da yabancı oynatıldığı zaman, birkaç tane Etiyopya’lıyı Sultanahmet'ten alıp getirmişlerdi kulübe… Allah’tan kabul görmedi. Artık kim getirdiyse, Ergun Ortakcı o gün o oyuncuları almamıştı…

Şimdi Kocaelispor 4 yılda üç şampiyonluk yaşayarak paraşütsüz düştüğü amatörden, jet hızıyla hak ettiği yere yaklaştı…

Yaklaştı diyorum, çünkü asıl yerimiz 1.Lig değil, Süper Lig’dir…

1.Lig de bizi kesmez…

Yıldız isimlerden oluşan bombaları art arda arkadaşlarımız patlatıyor. Türlü isimler var. Onlar içerisinde Stancu öne çıkıyor. Bu sene 1.Lig’de bol bol izleme fırsatı buldum. İyi takip ettiğimi düşünüyorum. Zaten dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kontra-atak oyuncularından biridir…

Egoisttir, hep kendine çalışır, ama en kritik anlarda da sahneye çıkıp, işi bitiren golü atar ya da artırır…

Yalnız, diğer tek golcüler gibi, gol kaçırırsa ve gününde olmazsa, maçı kaybedersiniz…

Ancak Mustafa Reşit Akçay onu istediyse, mutlaka bir şey vardır bu işte…

Hoca, formu düşük olan adamı, bu senenin ikinci yarısında da görüldüğü gibi, allame-i cihan olsa yedek kulübesinde oturtur, sırasını bekletir…

Aynı Güvenç Kurtar’ın 90'lı yıllarda yaptığı gibi. Bu yüzden Mustafa Hoca, hepimize son 20 yılda en çok heyecan veren hocalardan biri olmuştur. İşini bilen, disiplinli, vefakâr, inançlı en önemlisi Karadeniz karakterine sahip, hırsını sahaya yansıtabilen bir insandır.

Kulübe ilk geldiğinde bir yazı yazmıştım, “Biz 1.Lig’e çıktık bile” diye. O zaman çok gülenler olmuştu. Hatta final gecesinden bir gece önce ‘(Perşembe) bile, Facebook'ta bir paylaşımda bulundum. ‘Veeee 1.Lig’deyiz’ diye… Herkes ayağa kalktı, sabaha kadar bana mesaj yazıp, bildiğin bir şey varsa söyle dediler…

Zannettiler ki, Erdoğan tarafından Sakarya da, Kocaelispor da 1. Lige yükseltilecek. Hâlbuki değil. Önce takıma, sonra da Mustafa hocaya güvenmiştim. Hatta o kadar ileri gittim ki, final günü (Cuma) Sakaryaspor maçı öncesinde de “Biz bu maçı 3-1 alırız” diye yazdım… Millet skora inanmadı. “Yok 8-1 olsun” diyenler oldu, “Penaltılara gitsin de, penaltılarla da çıksak razıyız” diyenler oldu. Altına yazılan yorumlarda “Bu adam kafayı yemiş” diyemeyip hissettirenler oldu. Ancak yine benim dediğim oldu…

Tek farkı, 3-1 değil de, 4-0 oldu. Dünyaca ünlü karikatürist arkadaşım Erdoğan Oğultekin, o günkü yorumunda şunu yazmıştı: “Hakancım tahminin tuttu, üzülme, sonuçta 3+1: 4 gol oldu”… “Posta Gazetesi”nde çizmeye devam eden ustanın bu yorumu beni daha da mutlu etti…

Bu sezgiyi bize veren, mesleğin getirdiği tecrübeden çok, takımın verdiği inançtır. Bu takım bu inancı verdi. Bunun altında başka bir şey aramanın da mantığı yok. Şimdi Mustafa Hoca da transferleri öyle bir yapacak ki, Kocaelispor Süper Lig'e yükselecek. Ama direkt, ama Play-Off’tan. Yeter ki bütünlük içerisinde hareket edilsin. Transferleri bizim gazeteden dikkatle takip ediyorum. Manşetlerimizde bomba isimler yayınlıyoruz. Bunlar arasında anlaşılan olur, anlaşılamayan olur… Ama görüşülenler, gündemde olanlar, bize önerilenler olarak üç kategoride isimleri yansıtıyoruz. Bizim görevimiz bu. Bakalım nasıl bir kadro kurulacak ?.. Tahir başkan, Engin Koyun başkan, Mustafa Hoca'nın en büyük destekçisi olarak bir daha yazıyorum:

Bu üçü kesinlikle desteklenmesi gereken tek grup olacaktır. Tabii buna takım kaptanını da eklemek gerekir. Numan’dan son maçtan sonra çok şey beklemeye başladım, sanıyorum çalışarak ağabeylik yapacak…

Tekrar içimiz kıpır kıpır…

Ağustos’un 2. hafta sonunu bekliyoruz. Bu sene tam bir fırtına esecek gibi bir görüntü hissediyorum. Bakalım Kocaelispor macerasında daha neler yaşayacağız ?..

Ne de olsa Kocaeli, İzmit ve Kocaelispor sevgisi üzerine 55 yıldır kurulu bir hayatımız var…