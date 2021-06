Marmara denizinin isyanı

Çok şey söylendi, çok şey yazıldı.

Hani “Araba devrilince akıl veren çok olur” derler ya, Marmara denizi de “artık dayanamıyorum, benden bu kadar” deyip isyan bayrağını çekince, ardı sıra eleştiriler ve öneriler yağmaya başladı.

Şöyle olsaydı, böyle olsaydı…

Şu yapılmadı, bu yapılmadı…

İşte biz böyle bir ülkeyiz.

Ölümcül hale gelmedikçe, sorunlarımızla ilgilenmeyiz.

Ne zaman kafamıza dank eder, o zaman dört elle sarılırız.

Sanki düğmeye basınca sorun yok olacakmış gibi, ahkâm kesmeye başlarız.

Acil kaydıyla “çalıştay” düzenleriz.

Alınacak önlemleri madde madde yazar, bunları “kararlı” bir ses tonuyla kamuoyuna açıklarız.

Sonunda da ekleriz:

“Taviz verilmeyecek, alınan önlemlere uymayanlar kesinlikle cezalandırılacak, gerekirse fabrikalar kapatılacaktır…”

Süre de verilir…

“Üç beş ay sonra denizlerimiz tertemiz olacak” denir.

Bütün iktidarlar sorumlu

Son kirlilik olayı, biliyorsunuz Marmara denizinde “ müsilaj” görülmesi.

İzmit Körfezi ve Marmara’nın bütün sahilleri “ deniz salyası” ile kaplı.

Bu kirlilik sanki dünden bugüne bir anda oluşmuş gibi, yetkililer şaşkın.

“Aaa, ne oldu böyle?”

Elinin körü oldu.

Sen yasa ve yönetmelikleri uygulamazsan, denizin kirletilmesine gözünü- kulağını kapatırsan sonunda olacağı bu.

Suçlu sadece AKP dönemi yöneticileri değil, gidin daha gerilere.

Türkiye’de sanayileşme çabalarının başladığı dönemlere…

İzmit Körfezi ve Marmara’nın diğer sahillerinde düzensiz sanayileşme yıllarına…

Bu kirlilikten gelmiş geçmiş bütün iktidarlar sorumlu.

Bir iktidar dönemi yok ki, çevre kirliliği konusunda “masum” olsun.

Bir iktidar dönemi yok ki, çevreyi koruma konusunda görevini tam yapabilmiş olsun.

Çevreye özensizlik konusunda, şuna inanın, iktidarların birbirinden farkları yok.

Bu kaçıncı çalıştay?

Elinizde tuttuğunuz gazete 47 yıldır yayında.

Ben 50 yılı aşkın süredir bu kentte gazetecilik yapıyorum.

Biz, bu kentin hafızasıyız.

Bu kentte olup biten ne varsa, hepsi arşivimizde, hepsi belleğimizde.

Çevre kirliliği…

Arşivimizin dijitale dönüştürülmesi henüz tamamlanmadı.

Tamamlanmış olsaydı, düğmeye basınca 47 yılda Kocaeli’nde kaç “çevre çalıştayı” ve kaç “çevre sempozyumu” yapıldığını bir anda görebilecektik.

Ancak şundan emin olun, her iktidar, her vali, her belediye başkanı değişikliğinde şehrimizde mutlaka “çevre sempozyumu” yapılmıştır.

Yani çevre, her dönemde Kocaeli’nin hep “en önemli sorunu” olmuştur.

Hatırlıyorum, sanırım 1984 yılıydı, rahmetli Hüseyin Öğütçen kentimize yeni vali olarak atanmıştı, çevre sempozyumunda gazeteci olarak benim de bir konuşma yapmamı istediler.

Gazetemiz yayına başlayalı henüz 9 yıl olmuştu, arşivi taradım, çevre ile ilgili ne kadar haber, fotoğraf ve röportaj varsa hepsini tarih sırasına göre sıraladım.

Sempozyumda sadece bunların görüntüsünü perdeye aktardım, “Gördüğünüz gibi, 9 yılda çevre konusunda hep laf üretildi. Sorunun çözümü konusunda hiçbir ilerleme yok” diye iki cümleyle konuşmamı tamamladım.

Gerçek buydu.

O yıllarda çevre sorunu yeni yeni konuşulur olmuştu…

Şehrimizi ziyaret eden her bakan, göreve başlayan her vali, seçilen her milletvekili ve her belediye başkanı; mutlaka ilk söz olarak çevre sorununa değinir, “Merak etmeyin, çevre sorununu mutlaka çözeceğiz” derdi.

Bakan gelir gider, vali değişir yerine yenisi atanır, milletvekilleri ve belediye başkanları değişir, ama çevre “sorun” olmaya devam ederdi.

80’li yıllardan buyana kentimizin çevre sorunları daha arttı.

Katlandı katlandı sonunda bugün karşımıza “deniz salyası” olarak çıktı.

Sorun, hep “lafla” çözülmeye çalışıldı.

“Merak etmeyin, biz bu sorunu çözeceğiz…”

Sonuç?

Sonuç, sıfıra sıfır elde var sıfır!

Son çalıştay neyi değiştirir?

Biliyorsunuz, geçen hafta sonu şehrimizde “Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı” yapıldı.

Ayrıntısına girmeyeceğim, karar ve uygulama yetkisine sahip herkes bu toplantıdaydı.

Sorun ortaya konuldu, kararlar alındı, uygulamaya geçildi.

22 maddelik eylem planı açıklandı.

Sorunu gidermek için şunlar yapılacak, bunlar yapılacak…

Toplantı tarihini bir tarafa not edin, eylem planını da kesin bir tarafta saklayın.

Üç beş yıl sonra bakın bakalım, çevre sorunumuz eksilmiş mi, artmış mı?

İnşallah bu kez verilen sözler tutulur, gereken yapılır.

Ama ben umutsuzum.

Kafalar değişmedikçe, toplumda “çevre kültürü” oluşmadıkça, sağlıklı çevreye kavuşmamız çok zor.