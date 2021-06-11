Şu an için sahte yıldız yerine nokta atışları yapılıyor

Bu sezon 1.Ligi de, 2.Ligi de, hatta 3.Ligi de ekranlar sayesinde sık sık izleme fırsatı buldum…

1.Lig’de gerçekten de bu sezon en çok dikkat çeken isimlerden biri Samsunsporlu golcü Kubilay Yavuz oldu…

Altınordulu Enis Destan kadar sükse yaptı…

O Kubilay, Samsunspor 1.Lig’de kalınca Kocaelispor’a imza attı…

Yarımca Yılport’un sahibi Samsunspor Başkanı David Yüksel Yıldırım, bence bir noktada bu transferin içerisinde aktif olarak yer aldı…

Neyse bunu zamanla göreceğiz…

Transfer trafiği son derece hızlı…

Az çok bildiğimiz isimler geliyor…

Doymuş değil. Başarıya aç insanlar imza attırılıyor…

Yani kolay motive olacak isimler…

Bu da tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay’ın istediği unsular…

Bu unsurların bir araya gelmesi için de, transferi tamamen Akçay’ın yönetmesine bağlıdır…

Yönetici Vural Yıldız’ın neden istifa ettiği sorusunun yanıtı, bence gelecek sezona sirayet edecek kadar önemli bir konudur…

Bence transferlerle bire bir ilgilidir…

Bunu sezon ortasında değil, şimdi öğrenmemiz gerekiyor…

Vural Yıldız, takıma bunca yakınken, şampiyonluklar yaşanmışken neden bırakıp gitti ?..

Bu soru o kadar basit bir soru değildir…

Cevabı da herkesi rahatlatır…

Bence Yıldız hemen konuşmalı…

Bir sorun varsa şimdiden giderilmelidir…

Szalai formayı gerçek sahibine emanet et

Fenerbahçe’ye Güney Kıbrıs’tan gelen Macar mili futbolcu Attila Szalai, nedense 41 numarayı giydi…

Sarımeşe’deki Imre Toköli sultana mı imrendi bilmiyorum ama, Kocaelililer bu sezon onu başka bir gözle izledi…

Şimdi Fenerbahçe yolunu tutan Kandıralı futbolcu, Antalyaspor futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar, tabii ki 41 numarayı isteyecektir…

Yani uzun sözün kısası:

Çekilin mekânın gerçek sahibi geliyor…

Rüya takımı 5 yıl içinde kurmalıyız…

Maradona için ‘Hayal’ deyip dalga geçenler, teklifler ortaya çıkınca, ağzı açık kalmıştı…

Ben de Süper Lig’den Avrupa’ya gidecek Kocaelispor’un hayal takımını kurdum bile…

Mert Günok (Başakşehir )…

Merih Demiral (Juventus)…

Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor)…

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)…

Melih Okutan (Boluspor)…

Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş)…

Ercan Ağaçe’nin oğlu…

Haşim Arda Sarman (Keçiörengücü)…

Sedat Şahintürk (Gaziantep)…

Berkan Emir (Göztepe)…

Ne dersiniz ?..