Haydi maç izleyelim…

Bu yazı bir hesaplaşmanın başlangıcı için kaleme alınmıştır. Kişisel sorunların köşelere taşınmasını hiç sevmem ama bazen okurlara nelerin olup bittiğini iletmek gerekiyor. Kişisel haklarıma saldırıda bulunanlarla savaşım devam ediyor. Yargıya taşındığı için bunlardan söz etmek istemiyorum ama eğitime, spora ve tarafıma yapılan haksız ithamların, iddiaların er ya da geç Türk Adaleti tarafından açıklığa kavuşturulacağına inanıyorum.

Ne oluyor hocam şeklinde sorularınız olacaktır. Merak etmeyin bunlardan size söz etmeyeceğim ama durumdan vazife çıkartarak tarafıma zarar vermeye çalışanlar şunu bilsinler: Hepiniz hesap vereceksiniz… Hangi yerler ile iltisaklı olduğunuzu herkes biliyor. Bugün başarılı olduğunuzu sanabilirsiniz. Ama gerçekler mutlaka ortaya çıkacak ve yaptıklarınızın hesabını verecek günleriniz gelecektir.

Hayatında spor yapmamış, eğitim nedir bilmeyen, bir şey olmadıkları halde bir şekilde bir yerlere gelenlerin gideceği yerler kendilerinin uydurdukları yalanlarının dünyası olacaktır. Bunu sabırla izleyerek göreceğim ve yine sizlerle paylaşacağım.

Bilemiyorum editörüm bu yazımı yayınlar mı? Onların da anlaması çok zor. Okurlarım da anlamayacak. Ama benim her yazımı okuyan malum şahıslar bir şekilde okuyacaklar ve şimdilik bir zafer kazandıklarını ve benim bu konudaki fevri davranışlarım olduğunu düşüneceklerdir. Şimdilik bunu düşünenlerin gelecekteki yüzlerini görmeyi sabırla bekleyeceğim.

Öğrenciliğimi de sayarsam Spor Bilimlerinde 45 yılı geride bırakan bir kişi olarak hayatımın birçok ilkini yaşadığım bu topraklarda, böylesine tuhaf ve garip olaylarla karşılaşmak beni şaşırtmıyor. Ama ben, eski bir izci’yim. Sabırlıyım. Sonuna kadar mücadele edeceğimi beni tanıyanlar bilirler. Hiçbir siyasi kesimle ilişkim olmadı. Ama her kesimden yüzlerce arkadaşım ve dostum var. Bu gibi durumlarda insanlar yandaşlarına destek verirler. Benim bu gibi desteklere asla ihtiyacım olmadı, olmayacak.

Şimdi sıkı durun: Siz ve sizlerle sonuna kadar mücadele edeceğim. Hazırlanmış mavi dosyalarla içindekilerine bile bakmadan çeşitli girişimlerde bulunanlar, “ileride bakarız” diyerek başlangıçta günah çıkarmaya çalışanlar, kifayetsiz, yeteneksiz ve beceriksiz olmalarına rağmen bir baltaya sap olmayı ancak başkalarını karalayarak yol almaya çalışanların sonunda ne hale geleceklerini burada hayal bile edemiyorum. Onlar kendilerini biliyorlar…

Bu yüzden onlara da sabırlar diliyorum. Kusura bakmayın, kafa karıştırıcı, net olmayan çeşitli ifadeler gibi algılansa da bu yazdıklarım onları şimdilik hafif düzeyde etkileyecek veya hiç etkilemeyecektir. Bu satırlar onlar için yazıldı…

Siz şimdi Roland Garros’u izleyin, yarı finalde Djokoviç-Nadal tenis maçını seyredin, Euro 2020 maçlarında Türk Milli takımı için dua edin, kalben destekleyin. Kocaelispor’un iyi transferler yapmasını bekleyin, tribündeki yerlerinizi rezerve edin. Haberleri internet yerine gazetelerden okumayı tercih edin.

Bütün okurlarıma şans ve sağlık dileklerimi gönderiyorum. Onlar da şans ve sağlıkla olsunlar. Sonuçları görebilsinler…