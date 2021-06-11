Covid-19, küresel kriz için bir uyanış çağrısı olmalıdır!

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 8’inci kez “Dijital Çağda Kriz İletişimi” başlığında gerçekleştirilen Uluslararası İletişim Günleri’nde dünyanın çeşitli üniversitelerinden akademisyenler bir araya geldi.

Toplantıda yapılan konuşmalar gazetemize de servis edildi.

Okudum, konuşmacılar ilginç konulara değindi. Birlikte okuyalım;

PANDEMİ HABERCİLİĞİ

Cardiff Üniversitesi’nden Prof. Dr. Simon Cottle, medyada pandemi haberciliğini ele aldığı konuşmasında, “ Covid-19 sadece geçici ve ölümcül bir vaka değil, aslında günümüzdeki farklı alanlarla bağlantılı süregelen küresel kriz için bir uyanış çağrısı olması gerekir.” dedi.

KRİZ VE GAZETECİLER

Pandemilerin uzun yıllar öngörülen durumlar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Simon Cottle, Covid 19 gibi pandemilerin aslında doğanın yıkımı ve tahrip noktasında karşımıza çıktığını kaydederek bu krizin farklı krizleri tetikleyeceğini, bu nedenle bu krizin gazeteciler tarafından daha fazla ele alınması gerektiğini vurguladı.

GAZETECİLİK KAVRAMI

İletişim bilimcisi Prof. Dr. Ümit Atabek, gelecekte de haberlerin olacağını ancak günümüz gazeteciliğindeki gibi bu şekilde sunulmayacağını belirterek gazeteci kavramının yerini medya üreticiliği kavramının alabileceğini söyledi. Prof. Dr. Ümit Atabek, “İçerik üretimine odaklanılacaktır. Büyük ihtimalle 20 yıl içerisinde gazetecilik kavramı belki daha az kullanılacaktır.” dedi.

Pandemide zenginlik YENİDEN DAĞILDI

Pandeminin ilk olarak jeopolitik rekabeti anlamlı ölçüde artırdığını kaydeden Uppsala Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gregory Simons, “Bu jeopolitik rekabet, özellikle tek kutuplu ABD öncülüğünde bir yönetim anlayışının olduğu döneme karşılık geldi ve buradan çok kutuplu Batılı olmayan bir dünyaya geçiş durumu söz konusu. İkincisi zenginliğin yeniden dağılması söz konusu. Zenginler daha zenginleşti. Yoksullar ise daha da yoksullaştı. ABD’nin rakamlarına baktığımız zaman ABD’nin en zenginlerinin bu kriz neticesinde 3 trilyon dolardan daha fazla gelir elde ettiklerini, yoksulların ise 3 trilyon dolar civarında bir rakamı kaybettiğini görüyoruz. Özellikle DSÖ’nin sokağa çıkma kısıtlamalarını bir uygulama standardı olmak yerine son bir çözüm olarak değerlendirmeyi önerdiğini görüyoruz.” dedi.

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Doç. Dr. Gregory Simons, bu süreçte bireysel hak ve özgürlüklerin kötü bir şekilde etkilendiğini kaydederek demokratik ülkeler diye kendini tanımlayan ülkelerde korkunun daha fazla kullanılan, başvurulan bir şey haline geldiğini söyledi.

KORONANIN ADALETİ

Uppsala Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gregory Simons’ın açıklamaları her şeyi özetliyor. Ne diyor Dr. Gregory Simons, pandemi döneminde zenginler daha zenginleşti.

Yoksullar ise daha da yoksullaştı…

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de böyle oldu.

Zaten olan her zaman fakire oluyor…

Koronavirüsün tek adaletli tarafı, zengin-fakir demeden adaletli bir şekilde insan vücuduna giriyor, zengini de, fakiri de öldürüyor.

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Sağlıkçılar için yine aynı nakarat!

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, yeni genelgeyi beğenmeyerek, “Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ek ödeme ile ilgili genelgeler, sahanın gerçeklerinden uzak, masa başında hazırlanmış genelgelerdir” dedi. Pandemi döneminden beri sağlıkçılar canla başla çalışıyor, ama maalesef 15 aydır hak ettikleri değeri ve ödemeyi alamadılar.

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Spor şölenine katılın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün organize edeceği spor şöleni bugün başlıyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı şölende sporcular da yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Şölen, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Vinsan Açık Çim Saha’da herkese açık olacak ve ücretsiz gerçekleşecek. Spor şöleni, Ayak Tenisi Şampiyonası’nın yanı sıra Masa Tenisi, Eğlenceli Atletizm, Floor Curling ve Geleneksel Çocuk Oyunları gibi etkinliklerden oluşuyor. Saat 10.00’da başlayacak şölen, saat 17.00’ye kadar devam edecek. Güzel bir uygulama. Gençler şölen ile bol bol stres atsın.

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Şebnem Us’un ilk tekli çalışması çıktı

Söz ve bestesi kendisine ait olan şarkısının adı “Özlem”. Tüm dijital müzik platformlarında sevilerek dinlenmekte olan şarkı sanatçının ilk bestesi.

Şebnem Us, 2 Mart 1999 yılında, öğretmen bir anne, esnaf ve aynı zamanda basketbol antrenörü olan bir babanın ikinci çocuğu olarak İzmit’te doğdu. Küçüklüğünden beri müzikle yakından ilgiliydi. Çeşitli korolara ve müzik yarışmalarına katıldı. Sesini, İzmit’in duayen müzik hocası ve koro şeflerinden olan dedesi Mustafa Hoca(Suzidil Plak)dan aldığını söylüyor. Ailesi her zaman müzik konusunda ona tam destek oluyorlar.

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Yazdığı şiirleri besteleyip seslendirmek, sevdiği türkü ve şarkıları yorumlamak onun en büyük tutkusu. Boğaziçi Üniversitesi 3.sınıf öğrencisi olan Şebnem müzik çalışmalarını eğitimiyle birlikte sürdürmekte. Tam bir hayvan sever olan Şebnem Us, ailesi, iki kedi ve köpeğiyle Kocaeli Başiskele Yeniköy’de oturmakta ve pandemi süresince yeni besteler üretmeye şehrimizde devam etmektedir. Çok yakında Şebnem’i şarkısının klibiyle ekranlarda da görmeye başlayacağız. Kendisine başarılar diliyoruz.

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Pandemide alışveriş rekoru yüzde 35 ile İstanbul’un oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle zamanın büyük bölümününün evlerde geçirilmesi, internet alışverişlerine olan ilgiyi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük oranda artırdı. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2020 raporuna göre, Türkiye’de en çok e-ticaret alışverişi yapan il yüzde 35 ile İstanbul oldu.

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Pandeminin başlangıcından itibaren ciddi bir ivme kaydeden e-ticaret sektörünün 2020 yılı verileri Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı. Rapora göre, Türkiye’de en çok e-ticaret alışverişi yapan ilk 10 ilden birincisi yüzde 35’lik rekor ile İstanbul oldu. İkinci sıraya yüzde 11 ile Ankara yerleşti. Ankara’yı; İzmir yüzde 6, Bursa yüzde 3, Antalya yüzde 3; Kocaeli, Adana, Konya, Mersin ve Gaziantep ise yüzde 2 ile takip etti. (Meydaneticaret.com)

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Türkiye, sosyal medyayı yüzde 44 oranla iş için kullanıyor

Ajans Press’in, WeAreSocialverilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelere göresosyal medyayı iş için kullanma oranları belli oldu. Böylelikle 2020 yılında Türkiye’de bu oranınyüzde 44olduğu kaydedilirken, ilk sırada yer alan ülke ise yüzde 65 ile Endonezya oldu. Veriler sosyal medyanın iş için bireysel kullanım oranlarını yansıtırken, dünya ortalaması yüzde 43 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle Türkiye’de sosyal medyayı iş için kullananların oranının dünya ortalamasının ufak bir farkla üzerinde olduğu belirlendi. Araştırma 16-64 yaş arasını baz alarak hazırlanırken, sosyal medyayı iş için kullananların oranı yüzde 13 ile en düşük İsrail’de çıktı.