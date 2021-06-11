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Makale Yazısı-11 Haz 2021 - 20:00

Türkiye memuru
Necdet Güler

Necdet Güler

Ben memur çocuğuyum. Bu nedenle daha çocukluğundan itibaren  gelir yetersizliğinden olan sıkıntıları yaşayanlardanım.

Bunun doğal sonucu olarak lise çağlarımda, üniversite hayatımı nasıl geçirebileceğimi düşünmekten kendimi hiç alamamıştım. Giriş imtihanlarını, 60’lı yılların başında her fakülte kendisi yapıyordu. Öyle ki sabah ve öğleden sonra ayrı fakültelerin imtihanına girdiğim oldu. Bu imtihanlar sonunda 5 fakülte kazandım. Bunların arasında çok istediğim Fransız filolojisi de vardı.

Ama öğrendim ki İ.Ü.Orman Fakültesi için Orman Genel Müdürlüğü burs veriyor. Hem 4 yıl, 12 ay ve net 250 lira. Sınıfta kalınca kesiliyor, geçince yine başlıyor. Babamın maaşı ile kıyaslandığında çok yeterliydi ve üstelik benim mezun olmamdan önce 350 liraya yükseltilmişti.

Fakülteyi bitirdiğim 1969 yılında orman mühendisine o kadar ihtiyaç vardı ki 15 gün içinde Zonguldak’a bağlı Ulus kazasındaki Orman İşletme Müdürlüğünde işe başladım.

İlk resmi görevimi unutmam mümkün değil; işe başlayalı 2-3 gün olmuştu ki müdür bitişikteki devlet hastanesine  gitmemi, binada yapılan ve yasal olmayan bir tadilat nedeniyle müfettiş geldiğini, maliyetinin belirlenmesi için bir rapor tutacağımı söyledi. İlçede inşaat mühendisi yok. İş Orman Mühendisi olarak bana düşmüştü.

Hastaneye gittim, hekim odasını buldum. Kapının büyük camından içerisi görülüyor. Büyük bir masanın iki ucunda yaşını başını almış iki kişi elleri şakaklarında, düşünce içinde, konuşmaksızın oturuyor. Anladım ki çok ciddi bir problem var. Kapıyı tıklattım.. Giriniz sesi… Ben Orman İşletmesinden geliyorum. Hayretle yüzüme baktılar; iyi ama biz bir mühendis istemiştik.

Ben mühendisim…  Ya!.. Öyle mi.. Biz bu kadar gencini görmemiştik.

Konuyu anlattılar,  ölçümler yaptım. Beni sessizce seyrediyorlar. Gözleri pek tutmamıştı herhalde. Notlar aldım ve size raporu göndereceğim diyerek oradan ayrıldım. Bayındırlık Bakanlığının normlarına göre hesaplar yaptım, Bir rapor yazarak ertesi gün hastaneye gönderdim.

Aradan kısa bir zaman geçti, müdür beni çağırdı. “Necdet bey… O kadar güzel ve anlaşılır  rapor yapmışsın ki bana telefon ederek teşekkür ettiler” dedi. İlk işimde başarılı olmuştum.

Şimdi sıkı durun: Şimdi okuyacaklarınız  Tanganika’da veya Patagonya’da bile olmamıştır:

Ben mezun olmadan bir yıl önce Tirebolu’da staj yapmıştım. Bu stajı yapmadan mezun olmak mümkün değildi. O sırada bir üst sınıfa geçemediğim için bursum kesilmişti. Burs almayanlara bir aylık stajda günde net 30 lira ödeniyordu. O işletme bana net 900 lira ödedi. Ama Ulus Orman İşletmesine tayin edildiğimde maaşım ne kadardı biliyor musunuz? 514 lira. Bitmedi: yeni bir düzenleme yapılmış teknik elemanlar için  yevmiye ile çalışma sistemi getirilmiş ve en düşük yevmiye günde 61 lira olmuştu. Yani eline her ay en az 1800 lira geçiyor. Ancak bu yevmiye kadroları kıdeme göre dağıtılıyordu. Yani aynı işletmede hem yevmiye hem de benim gibi maaşla çalışan mühendis olabiliyordu. Yevmiyeli mühendisin eline geçen para, maaşlı olanın  yaklaşık 4 misli. Ve bunlar aynı bina içinde çalışıyorlar.  Yevmiyeli bir mühendisle aynı arabada araziye gidip dönüldüğünde ona harcırah 24 lira, maaşlı olana 15 lira üstünden ödeniyordu. Üstelik yevmiyeli kadroda olanlara bulunduğu yere göre  mahrumiyet zammı veriliyordu. Bu “rezil” farkı azaltmak için bazı uygulamalar yapılıyordu. Örneğin bana bir  ek görev verildi maaşım 630 lira, yani yevmiyeli olanın eline geçenin ancak üçte biri oldu.

Ancak 1972 yılında Personel Kanunu çıkarıldı ve benim gibiler bu yevmiye kadrosundan hiç faydalanamadan maaşlar yeni bir sisteme bağlandı.

Ben 1980 yılında İtalya Hükümetinin  bursunu kazanarak  Roma’da bir Araştırma kurumunda  kendi konumda bir yıl çalıştım. Oradan son derece önemli bilgiler edinerek dönmüştüm. 

Yıl 1983 Temmuz ayı. Beni Erzurum’a tayin ettiler. Türkiye’de Orman Entomolojisi (Ağaçlara zararlı böcekler ve mücadele  yöntemleri) konusunda çalışan 3-5 kişiden biriyim. İzmit’te bu konuda benden başka çalışan yok. Laboratuvarın kapısını kilitledim, müdürlüğe teslim ettim ve Erzurum’a gittim..  Arkadaş!…Erzurum İtalyanca bilen mühendis görsün değil mi! Tayin yazısında  kadromun karşısında, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Bölge Müdürü” yazıyor. Bu yüzden beni Personel Kanunundaki  Teknik kadrodan İdari İşler kadrosuna aldılar. Ama bu günlerde bir kararname ile Teknik kadroda olanların maaşına ek tazminat uygulaması gelmişti. Bu yüzden Erzurum’da benim yanımda çalışan bütün mühendisler benden fazla maaş alıyordu. Bakanlığa başvurdum;  bana teknik kadronun geri verilmesini istedim. Dediğimi yaptılar ama çok önemli (!) bir şart vardı: Resmi evraklarda imza atarken Müdür unvanının yanına “Y” harfi koymam gerekiyordu. Yani imzaları “ Müdür yerine” şerhi ile imzalıyordum. Çünkü teknik kadroda müdür olunamıyordu.

Erzurum’da 3 yılı aşkın kaldıktan sonra İzmit’e döndüm. Bunun sonrasında hem İtalyanca hem de Fransızca’dan Devlet Lisan İmtihanlarına girdim ve ikisinde de başarılı oldum.

Bir gün görevli olarak Bakanlığa gittiğimde üst düzey bir yetkili beni görünce “Necdet bey… Bu bakanlıkta İtalyancadan Devlet Lisan İmtihanını kazanan tek mühendis olmanın yanı sıra iki dilden bu imtihanı geçmiş tek mühendis sensin ” diyerek  beni kutladı.

Yabancı  dil tazminatı iki türlüydü. Bakanlığın proje yatırımına göre  verilen, bana 2 dilden verilenin yaklaşık 3 misliydi. Yatırımla ilgili kontenjandan olan yüksek tazminatları başka mühendislere vermişlerdi.

İşte, Türkiye’de memur olmak budur !

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