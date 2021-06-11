Bu millet, “karnı doyurulması gereken” köle mi?

AKP grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri:

“Bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara, durmadan hep iftira… Neymiş, millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin.

Biz ne gerekiyorsa, işçilerimize, esnafımıza yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ama nankörlük parayla değil. Onlar nankörlüğe devam ediyor.”

Erdoğan’ın sözlerinin satırbaşları böyle.

Bu sözler içinde bir ifade var ki, her şeyi çok net anlatıyor.

“Neymiş, millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin.”

Özellikle “siz de” demesi, inanılmaz bir şey.

Yani Erdoğan sözü “Açları biz doyuruyoruz, buyurun bir kısmını da siz doyurun” demeye getiriyor.

Aç doyurmak…

Bir insanın bir insana “Karnını ben doyuruyorum” demesi, bir “aşağılama” ifadesidir.

Köle muamelesidir.

Sadece kölelerin karnı sahipleri tarafından doyurulur.

Bu millete “karnı doyurulması gereken köle” muamelesi yapılamaz.

Kimin haddine?

Türkiye’yi yönetenler unuttu herhalde.

Dünyada ve bizim topraklarımızda köleliğin “kurumsal” olarak kaldırılması çok oldu.

Kölelik Fransa’da 1848’de, ABD’de 1865’te kaldırıldı.

Osmanlı topraklarında köleliğin kaldırılma tarihi ise 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı’nın ilerleyen yıllarına, yani 1847’ye rastlar.

Anadolu’da köleliğin kaldırılmasından bu yana tam 174 yıl geçmiş.

Ama hâlâ insanlarımıza köle muamelesi yapmak, utanç verici!

Millet, “karnı doyurulacak” köle mi?

Ne kadar alçaltıcı bir ifade.

“Bir partinin, milletin karnını doyurması” ne demek?

İktidar mı doyuruyor milletin karnını?

“Milletin karnını biz doyuruyoruz, madem millet açmış, aç dolaşanları buyurun siz de doyurun…”

Lafa bakın!

“Biz ne gerekiyorsa, işçimize esnafımıza yaptık, yapmaya devam ediyoruz…”

Lütuf mu bu?

Yönetenler halka hizmet için vardır.

Görevleri budur.

Sonra harcadığın para kimin parası?

Halkın parasıyla halka hizmet ediyorsun…

“Biz milletin karnını doyuruyoruz… Nankörlük edip aç gezdiğini söyleyen varsa, onların karnını da siz doyurun!”

Erdoğan, muhalefete böyle öfkeleniyor.

Artık her şeyin tadı kaçtı.

Türkiye’yi yönetme iddiasında bulunan partiler arasında ne nezaket kaldı, ne medeni ilişki.

Her biri her gün birbirine höt höt!

Yaptıkları birbiriyle “mücadele etmek” değil, “kavga”!

Akıllarıyla mücadele edeceklerine, öfkeleriyle kavga ediyorlar.

Türkiye, bu zihniyetle bir yere gidemez!

“İslam’ın 5 şartı” mı, “ibadetin 5 şartı” mı?

*Kelimeyi şahadet getirmek.

*Namaz kılmak.

*Oruç tutmak.

*Zekât vermek.

*Hacca gitmek.

Bunlar, bize hep “İslam’ın 5 şartı” olarak öğretildi.

Oysa her biri, “ibadetin şartı”.

Müslümansan, inanıyorsan, ibadet ederken bu şartları yerine getireceksin.

Biz; kelimeyi şahadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca gitmeyi “İslam’ın 5 şartı” olarak öğretirsek, bu şartları şeklen yerine getirenler (son yıllarda sayıları epey arttı), kendilerini “katıksız Müslüman” olarak görüyorlar, her insanın uyması gereken diğer “değerleri” boş veriyorlar.

Hırsızlık yapmamak, çalıp çırpmamak, insanın canına kastetmemek, ırza geçmeye yeltenmemek, yalan söylememek, rüşvet alıp vermemek, devlet malına el uzatmamak, adam kayırmamak; İslam’ın şartları arasında yok mu?

Esas bunları İslam’ın şartları arasına almamız gerekir!

2 söz

*”Ayıbın en büyüğü, aynısı sende varken başkasını ayıplamaktır.”

Hz. ALİ

*”Halkın açlığını, ezan sesinin desibelini artırarak, beka meselesi gibi gerçek olmayan algılar yaratarak, inanç istismarı yaparak, korku salarak hiçbir iktidar bastıramaz.”

Prof. Dr. Esfender KORKMAZ