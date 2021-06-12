Güllerde Zarar Yapan Hastalık Ve Böceklerle Bunlardan Korunma Çareleri

Bahçelerimizde, park ve bahçelerde dikili bulunan güllere zaman zaman birçok değişik hastalıklar zarar vermektedir. Bu zararları önlemek için gül bitkileri devamlı olarak kontrol edilerek hastalığın hemen başında mücadeleye başlanmalıdır. Böylece hastalığın vereceği zararlar en aza indirilerek sağlıkları korunacaktır.

Bilhassa güllerde bitlenme (Püseron), açık yeşil renkte birtakım yeşil böcekler, çiçek yaprakları ile sürgün uçlarında ve goncaların dibinde kümeler halinde yaşayarak hortumlarıyla bitkilerin öz suyunu emerler. Bu bitlerle mücadele az miktarda olduğu zaman parmakla ezilerek yok edilmelidir. Yaygın olduğu zamanlarda ise piyasada satılan bunları öldürücü ilaçlardan biri alınarak ambalajındaki tarifesine göre kullanılmalıdır. Yaprak büken ve filiz solduran ise güllere fazlaca zarar yapan bu böceğe karşı öldürücü uygun ilaçlardan biri alınarak ambalajındaki tarifesine göre kullanılır.

Thripsler, birtakım ince uzun böceklerdir. Gül bitkilerin öz suyunu emerek yaprakların damar boylarında kuruma ve aynı yaprağın altına rastlayan kısımları gümüş gibi parlak bir durum alır. Akdamar hastalığı, çiçeklerde tomurcukların isteksiz açmalarına ve açanların da gösterişsiz olmalarına yol açar. Yaygın durumlarda bitkiyi kurutur. Külleme hastalığı, bu hastalık güllerin yaprak sürgün ve goncalarını beyaz kül renginde bir un tabakasıyla kaplanmasına yol açar ve çiçek goncaları isteksiz açılır. Çaresi, güllerde külleme hastalığının kendine has lekeleri göründüğünde veya hastalığın her yıl meydana geldiği bahçelerde hastalık belirtisi beklemeden mücadeleye başlanır. Bunun için de piyasada satılmakta olan mantar öldürücü kükürtlü ilaçlardan biri alınarak ambalajındaki tarifesine uygun olarak kullanılır.

Chlorose - Sarılık, bu hastalık daha ziyade bahçe toprağının gerektiğinden fazla kireçli ve nemli olmasından veya bitkilerin kireçli ve acı sularla aşırı şekilde sulanmalarından ileri gelir. Çaresi, kabil olduğu kadar kireçli toprak ve suların olduğu yerlere gül dikilmemelidir. Bunlardan başka güllerin köklerine, çiçeklerine, yapraklarına, dal ve sürgünlerine zarar veren birçok böcek ve tırtıl çeşitleri de vardır. Bunlar da iyi bir şekilde takip edilip çoğalmadan ilaçsız veya ilaçlı olarak mücadele yapılıp önü alınmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe